VCC Live obtient un financement de série A d'un montant de 2,4 millions de dollars auprès de PortfoLion, une société de capital-risque et d'investissements privés

« Nous sommes sensibles à la croissance exceptionnelle de VCC Live, à sa marque solide et à son excellente réputation sur le marché. Son parcours brillant et l'excellence de ses produits sont à même de faire fructifier son potentiel de devenir le premier éditeur de logiciels pour les centres d'appels basés le cloud en Europe », a déclaré Jenő Nieder, PDG adjoint de PortfoLion.

« Notre solution unique et rentable a décidé de nombreux clients à choisir notre système plutôt que ceux de certains des plus grands fournisseurs mondiaux », a déclaré Szabolcs Tóth, directeur général et fondateur de VCC Live. « Ce succès se doit à notre approche qui place le client en son cœur et à notre développement centré sur l'utilisateur, qui se traduisent par des versions de produits capables de transformer réellement l'expérience des agents et des clients ».

VCC Live a toujours eu comme objectif principal l'innovation en matière de produits et de services. En 2015, grâce à un partenariat stratégique avec Simplepay d'OTP Mobil en Europe, ainsi qu'avec Worldpay et Checkout.com à l'échelle mondiale, VCC Live a développé VCC Live Pay, la première solution de paiement par téléphone basée sur le cloud en Europe. En raison du caractère sensible des données traitées lors des opérations de paiement, VCC Live a garanti la conformité avec les normes de sécurité les plus strictes et elle détient les certificats PCI DSS (norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement), ISO27001 et ISO22301, qui comptent parmi les protocoles de confidentialité des données les plus rigoureux au monde.

Depuis la sortie de VCC Live Pay, l'entreprise n'a cessé de gagner en popularité auprès des entreprises de différents secteurs d'activité. Profitant de la demande croissante en termes d'automatisation et de modèles de paiement en libre-service dans le monde des centres d'appels, et face au développement des communications multicanaux, VCC Live prévoit de consacrer une partie de l'investissement à la personnalisation de ses fonctionnalités pour apporter encore plus de valeur aux entreprises œuvrant dans des secteurs tels que les télécommunications, la finance, l'assurance, la vente au détail et le commerce électronique, pour ne citer que ceux-là.

À propos de VCC Live

Fondée par Szabolcs Tóth et Tamás Jalsovszky, VCC Live a consolidé sa présence sur le marché européen à titre de solution commerciale fiable pour les entreprises qui doivent gérer des communications complexes avec leurs clients par le biais de différents canaux, dont le téléphone, le courrier électronique, la discussion en ligne et les médias sociaux. Basée à Budapest, en Hongrie, l'entreprise a des clients dans plus de 50 pays et apporte ses services à plus de 10 000 opérateurs dans le monde entier. Elle travaille également avec 20 partenaires internationaux des télécommunications.

