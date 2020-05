VCC Live propose gratuitement son logiciel de centre de contact basé dans le cloud aux organisations à but non lucratif luttant contre la pandémie de Covid-19

BUDAPEST, Hongrie, 5 mai 2020 /PRNewswire/ -- Alors que la pandémie de coronavirus continue de progresser, de nombreuses organisations à but non lucratif éprouvent de plus en plus de difficultés à préserver le fonctionnement de leurs opérations. VCC Live rejoint le mouvement des sociétés proposant d'aider ces organisations à faire face à cette situation et annonce le lancement de son initiative « Love to Help », qui vise à proposer le logiciel de centre de contact basé dans le cloud de la société gratuitement à toute organisation à but non lucratif s'appuyant sur la téléphonie pour soutenir le grand public pendant cette pandémie.

« L'un des principes les plus importants de notre société consiste à fournir notre aide, donc étendre cette action à l'ensemble de la population en ces temps difficiles était une évidence pour nous »,a déclaré Péter Málhai, Chief Revenue Officer chez VCC Live.

Deux organisations, l'université de Pécs et le Buda Health Center, qui se consacrent toutes deux au soutien de la population pendant la pandémie, utilisent déjà le logiciel gratuitement. L'équipe de centre d'appel du Buda Health Center utilise la solution pour contacter les familles des personnes infectées, tandis qu'à l'université de Pécs, des étudiants bénévoles donnent des conseils de santé aux citoyens de plus de 60 ans.

« Nous sommes fiers de soutenir le travail de ces organisations, dont les efforts sont fondamentaux pour la population à l'heure actuelle », insiste Péter Málhai. « En tant que fournisseurs internationaux de services et de technologies cloud, il est important pour nous de pouvoir aider autant d'organisations que possible dans cette situation difficile. »

Grâce à la flexibilité de la technologie de VCC Live et aux nombreuses années d'expérience de la société dans le domaine de la téléphonie, les organisations intéressées peuvent commencer à utiliser le logiciel en seulement quelques jours. Si votre organisation est une entité à but non lucratif qui s'efforce de soutenir et d'informer la population de votre pays pendant cette période, laissez-nous vous aider. Contactez-nous à l'adresse [email protected].

À propos de VCC Live

Fondée par Szabolcs Tóth et Tamás Jalsovszky, VCC Live a consolidé sa présence sur le marché européen en tant que solution professionnelle de confiance pour les entreprises gérant des communications clients étendues par le biais d'une variété de canaux, dont le téléphone, les e-mails, le t'chat et les réseaux sociaux. Basée à Budapest, en Hongrie, la société compte des clients dans plus de 50 pays et sert plus de 10 000 opérateurs dans le monde entier. Elle travaille également avec 20 partenaires de télécommunications internationaux.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://vcc.live/

* L'initiative « Love to Help » est régie par des Conditions générales. Vous pouvez les consulter ici : https://vcc.live/love-to-help/

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1090225/VCC_Logo.jpg

https://vcc.live



