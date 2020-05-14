Вебинар компания JA Solar с ведущими экспертами по вопросам фотовольтаики состоится 18 мая
May 14, 2020, 11:37 ET
ПЕКИН (BEIJING), 14 мая, 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar (кодSZE: 002459) анонсировала проведение вебинара под названием "Smart Empowerment - 2020 PV Technology Conference" (Смарт-возможности: конференция по вопросам фотовольтаических технологий-2020), в ходе которого отраслевые партнеры из всех уголков земного шара обсудят текущую ситуацию и перспективы разработки новых технологий для солнечной энергетики. Онлайн-мероприятие состоится 18 мая 2020 года в 14:00 (UTC+8).
Прогресс новых технологий не только открывает множество новых возможностей, но и создает новые трудности сегодняшнем рынке фотоэлектрических систем, а технологические прорывы и непрерывная модернизация продуктов сопровождаются ростом альтернативных издержек.
Организуя этот вебинар, компания JA Solar надеется создать передовую платформу для совместного решения проблем отрасли и поиска новых возможностей разработки PV-продуктов в сотрудничестве со своими международными партнерами. В онлайн-конференции примут участие ведущие отраслевые специалисты. В их число войдут "отец" фотовольтаики проф. Мартин Грин (Martin Green) и генеральный секретарь Китайской ассоциации фотовольтаики Ван Бохуа (Wang Bohua). Участники вебинара также обсудят высокоэффективные фотоэлектрические решения JA Solar, а также планы компании по разработке новых продуктов для глобального рынка.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1168233/conference_agenda.jpg
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SOURCE JA Solar Co., Ltd.
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