Вебинар компания JA Solar с ведущими экспертами по вопросам фотовольтаики состоится 18 мая

Прогресс новых технологий не только открывает множество новых возможностей, но и создает новые трудности сегодняшнем рынке фотоэлектрических систем, а технологические прорывы и непрерывная модернизация продуктов сопровождаются ростом альтернативных издержек.

Организуя этот вебинар, компания JA Solar надеется создать передовую платформу для совместного решения проблем отрасли и поиска новых возможностей разработки PV-продуктов в сотрудничестве со своими международными партнерами. В онлайн-конференции примут участие ведущие отраслевые специалисты. В их число войдут "отец" фотовольтаики проф. Мартин Грин (Martin Green) и генеральный секретарь Китайской ассоциации фотовольтаики Ван Бохуа (Wang Bohua). Участники вебинара также обсудят высокоэффективные фотоэлектрические решения JA Solar, а также планы компании по разработке новых продуктов для глобального рынка.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1168233/conference_agenda.jpg

Related Links

https://www.jasolar.com/



SOURCE JA Solar Co., Ltd.