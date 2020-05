VeChain devient le seul protocole blockchain public de l'APAC Provenance Council - un consortium transcontinental de la filière alimentaire et de la finance

SHANGHAI, 7 mai 2020 /PRNewswire/ -- L'APAC Provenance Council, soutenu par des organismes gouvernementaux, des organisations du domaine industriel et de l'exportation, des agences de normalisation, des prestataires de services actifs dans l'emballage et l'étiquetage, des acteurs majeurs de la finance et des fournisseurs de la technologie blockchain, a été établi en vue d'intégrer la technologie blockchain au cœur du financement de la filière agroalimentaire dans le cadre des échanges commerciaux entre l'Australie et la Chine. Parmi les principaux membres fondateurs actuels figurent Fresh Supply Co, Source Certain International et Laava, rejoints par les membres associés tels que VeChain, FoodAgility CRC (Cooperative Research Centre), DNV GL Business Assurance, Australian Made, GS1 et Blockchain Australia.

La nouvelle feuille de route pour une industrie alimentaire après-COVID

En février 2020, le gouvernement australien a publié une feuille de route nationale sur les blockchains , se penchant de manière proactive sur les possibilités offertes dans le secteur de la technologie agricole (agritech) et de l'agroalimentaire, et accélérant ainsi directement la création du conseil.

Les répercussions du COVID-19 augmentent encore la nécessité de faire progresser rapidement cette initiative. D'un côté, la pandémie représente une menace directe pour les vendeurs de produits alimentaires et de boissons dans le monde entier ; dans le cadre des échanges transcontinentaux notamment, les fournisseurs exercent une grande influence sur leurs flux de trésorerie, ce qui nécessite le financement immédiat des factures afin de débloquer les factures impayées et de stimuler la croissance des entreprises. D'un autre côté, la sensibilisation du public à la sécurité alimentaire n'a jamais été aussi forte. Selon une étude réalisée par InTarget Shanghai , les consommateurs chinois prêtent aujourd'hui davantage attention à leur santé et à leur sécurité, une situation qui se prolongera à l'avenir.

L'APAC Provenance Council doté d'une blockchain pour stimuler le marché

En combinant les ressources de tous ses membres, le conseil vise à proposer un écosystème complet basé sur la blockchain pour le financement de la filière agroalimentaire, permettant des échanges commerciaux traçables, sûrs et fiables avec des délais de règlement plus courts entre les fournisseurs australiens et les importateurs chinois.

David Inderias, président exécutif de l'APAC Provenance Council, a précisé : « De nombreux fournisseurs de solutions ont proposé des services de suivi et de traçage sans se pencher sur les besoins du secteur de manière globale. Dans le monde de l'après-COVID où de nombreuses structures commerciales connaissent une régression, nous nous développons en veillant à apporter une réelle valeur économique, en répondant aux besoins de l'industrie et en intégrant des sources de financement pour l'industrie. »

Réalisés par le biais d'AliPay en Australie, tous les paiements B2B concernant des transactions à destination de la Chine et en provenance de fournisseurs de produits alimentaires australiens seront effectués par fractionnement du paiement fiduciaire total de manière anticipée, dès l'exécution de la première étape des conditions de livraison. Lorsque les fournisseurs de denrées alimentaires australiens exporteront des produits tracés par VeChain ToolChain™, la totalité du processus de livraison des produits sera enregistrée, notamment les données logistiques et la température au cours du processus, entre autres. Jouant le rôle d'élément de confiance dans le cadre d'une collaboration multipartite, la blockchain permet de disposer de documents inaltérables et authentiques, ce qui garantit non seulement la sécurité des transferts en termes de logistique, apportant transparence et confiance dans le cadre du commerce transcontinental, mais contribue également à réduire la période de facturation pour les fournisseurs.

VeChain, seul protocole blockchain public au sein du consortium

VeChain s'attache à permettre à ses partenaires de mettre en œuvre la technologie blockchain dans différents secteurs afin de résoudre des problèmes réels. Les cas dans lesquels la méthode a fait ses preuves, tels que FoodGates, ouvrent la voie à un financement de la chaîne d'approvisionnement plus efficace à un niveau encore inédit.

Sunny Lu, PDG de VeChain, a souligné les points suivants : « Animée par la mission de renforcer l'économie réelle, VeChain se positionne comme un catalyseur permettant à ses partenaires disposant de la blockchain de créer des applications commerciales pour divers secteurs. L'introduction de la blockchain contribue certainement à atténuer les impacts économiques immédiats de la pandémie pour les entreprises, et aidera à améliorer la productivité en libérant plus de ressources et en créant davantage d'opportunités de croissance. »

Le ministère australien de l'agriculture prévoit que la Chine représentera 43 % de la croissance globale en termes de demande de produits agricoles d'ici 2050. Les produits australiens jouissant d'une grande réputation grâce à leur haut niveau de qualité, les exportateurs australiens peuvent tirer un avantage considérable de la demande croissante de la Chine en produits de qualité et de ses besoins en termes de sécurité alimentaire. Avec l'évolution du marché, la demande d'outils de blockchain standard prêts à l'emploi connaîtra également une croissance spectaculaire, ce qui offre à VeChain ToolChain™ l'opportunité d'apporter son soutien à davantage d'entreprises et de créer plus de valeur.

À propos de l'APAC Provenance Council

L'Asia Pacific Provenance Council est un groupement industriel qui aide les exportateurs à rendre disponible sur le plan numérique et à prouver sur le plan scientifique la provenance, la traçabilité et l'authenticité de leurs produits ainsi qu'à présenter les coulisses de leurs marques. Le conseil prendra sous peu en compte les manifestations d'intérêt pour différents secteurs verticaux de la production alimentaire dans le cadre de projets pilotes soutenus par Food Agility, et auxquels les entreprises et organisations industrielles sont fortement encouragées à participer.

À propos de VeChain

Lancée en 2015, VeChain vise à connecter la technologie blockchain au monde réel en fournissant une structure de gouvernance complète, un modèle économique solide et l'intégration de l'IdO. VeChain est la pionnière des applications concrètes utilisant la technologie de la blockchain publique et mène des opérations internationales à Singapour, au Luxembourg, à Tokyo, à Shanghai, à Paris, à Hong Kong et à San Francisco. Aux côtés de nos partenaires stratégiques PwC et DNV GL, nous avons noué des relations de collaboration avec de nombreuses entreprises de premier plan dans différents secteurs, notamment Walmart China, BMW, BYD Auto, H&M, LVMH, D.I.G, AWS, PICC, ASI.

