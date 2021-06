VeChain, en collaboration avec DNV, permet à l'hôpital Renji de lancer la première application au monde de service de FIV basée sur la blockchain - MyBaby

La cérémonie de lancement de MyBaby a été organisée conjointement par le centre de médecine de la reproduction de l'hôpital Renji et le centre de contrôle de la qualité des techniques de reproduction assistée de Shanghai. En combinant les services d'assurance professionnelle de DNV avec la technologie blockchain avancée de VeChain, MyBaby permet de contrôler les étapes clés de la fécondation in vitro (FIV) et de fournir un accès privé et exclusif aux données de bout en bout pour les futurs parents en cours de traitement. En adoptant une technologie de pointe, l'hôpital Renji s'engage à améliorer l'équité et la qualité de vie des patients.

Une nouvelle ère dans le traitement de la fertilité

MyBaby est le premier service de ce type à combiner les mérites de la vérification des données assurée par un tiers avec l'immuabilité de la technologie blockchain. Toutes les informations, images et courbes de données, depuis les images produites par les outils médicaux jusqu'à la livraison du zygote lui-même, seront téléchargées en toute sécurité sur la blockchain VeChainThor et ne seront accessibles qu'aux utilisateurs autorisés de l'application MyBaby.

MyBaby permet aux utilisateurs de visualiser et de suivre l'extraction, l'étiquetage et le marquage des ovules fécondés, ainsi que la culture et la conservation des embryons. L'application résout également les problèmes habituels liés à la confidentialité des données médicales sensibles. Les propriétés cryptographiques sécurisées de la technologie blockchain créent un environnement sûr et fiable, et améliorent l'expérience utilisateur d'une manière sans précédent dans le domaine de la FIV.

L'hôpital Renji et VeChain à l'avant-garde de l'innovation en matière de santé

Un accord sur la poursuite de la coopération du projet blockchain a également été signé entre l'hôpital Renji et VeChain au cours de l'événement. Selon Sun Yun, directeur du centre de médecine de la reproduction de l'hôpital Renji, « la combinaison de la médecine de la reproduction assistée et de la technologie blockchain crée une chimie incroyable, faisant de l'hôpital Renji le premier de sa catégorie à sonder une telle innovation ». Nous offrirons des services plus fiables, privés et sécurisés. »

N'ayant pas peur d'innover, l'hôpital Renji a été à la pointe du progrès dans l'utilisation de la blockchain pour le secteur médical. En 2019, l'hôpital Renji a officiellement annoncé son adhésion à l'l'écosystème du carbone numérique, initié par DNV et VeChain. Par la suite, il a annoncé un partenariat avec VeChain et DNV pour mettre en place le premier centre de traitement des tumeurs intelligent basé sur la blockchain.

Sunny Lu, cofondateur et PDG de VeChain, a commenté, « Nous continuons d'observer une démultiplication des possibilités dans notre partenariat avec l'hôpital Renji, grâce à notre approche unique du modèle « blockchain + assurance qualité des données » aux côtés de notre partenaire stratégique clé DNV. VeChain continuera à fournir une technologie blockchain avancée et rentable au monde médical et à construire un avenir numérique méfiant et multipartite. »

À propos de l'hôpital Renji

Construit en 1844, l'hôpital Renji a une histoire de plus de 170 ans. Il s'agit du premier hôpital de médecine occidentale depuis l'ouverture de Shanghai. Avec une intégration des traitements médicaux, de l'enseignement et de la recherche scientifique, il s'agit d'un hôpital 3A complet (le plus haut niveau du classement des hôpitaux en Chine) avec une gamme complète de disciplines. L'hôpital Renji a également été le premier établissement médical de Shanghai à mener des recherches cliniques et scientifiques sur les techniques de procréation assistée, et est devenu le centre de contrôle de la qualité des techniques de procréation assistée de Shanghai depuis 2018.

Site web : https://www.renji.com/

À propos de DNV

DNV est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de certification, d'assurance et de gestion des risques. Qu'il s'agisse de certifier le système de gestion ou les produits d'une entreprise, de dispenser des formations ou d'évaluer les chaînes d'approvisionnement et les actifs numériques, nous permettons aux clients et aux parties prenantes de prendre des décisions capitales en toute confiance. Nous nous engageons à soutenir nos clients dans la transition et la réalisation de leurs objectifs stratégiques à long terme de manière durable, en contribuant collectivement aux ODD de l'ONU.

À propos de VeChain

Créé en 2015, VeChain connecte la technologie des chaînes de production au monde réel en fournissant une structure de gouvernance complète, un modèle économique solide et l'intégration de l'IoT. VeChain est le pionnier des applications du monde réel utilisant la technologie des chaînes de blocs publiques, avec des opérations internationales à Singapour, au Luxembourg, à Tokyo, à Shanghai, à Paris, à Hong Kong et à San Francisco. Avec nos partenaires stratégiques PwC et DNV, nous avons établi des relations de coopération avec de nombreuses grandes entreprises dans différents secteurs, notamment Walmart China, BMW, BYD Auto, Haier, H&M, LVMH, D.I.G, ENN, Shanghai Gas, AWS, PICC, ASI, etc.

Site Web : www.vechain.com

