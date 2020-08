VeChain forme un partenariat avec Grant Thornton Blockchain Cyprus afin de fournir des solutions évoluées pour chaîne de blocs

L'objectif de ce partenariat est d'associer et d'utiliser les solutions évoluées de VeChain dans la chaîne de blocs au profit de diverses industries au sein du réseau de clients de Grant Thornton . Les clients prospectifs représenteraient des poids lourds sur leurs secteurs respectifs couvrant entre autres l'alimentaire, les produits pharmaceutiques, la logistique et l'automobile.

Établir un lien de confiance en faisant appel à la technologie de la chaîne de blocs

Grant Thornton Cyprus a élargi en septembre 2018 ses services technologiques en lançant une nouvelle ligne de services destinés à la chaîne de blocs (en anglais), chaîne de blocs qui correspond à un département entré en fonction avec la collaboration du réseau mondial de Grant Thornton présent dans plus de 135 pays.

Ce département spécialisé travaillera en relation étroite avec les experts techniques et industriels de VeChain afin de fournir et mettre en œuvre les services liés à la chaîne de blocs chez les clients de Grant Thornton à l'échelle locale tout comme à l'étranger.

La mise en place d'un département consacré aux services de la chaîne de blocs témoigne de la vision et de la prévoyance de Grant Thornton Cyprus qui reconnaît le potentiel de cette technologie de la chaîne de blocs pour faciliter l'utilisation et l'échange de données fiables et immuables dans le monde des affaires.

L'adoption de la chaîne de blocs aura un impact positif sur des secteurs comme la gestion de la chaîne logistique, les énergies renouvelables, le commerce en ligne, les divertissements, la santé, le secteur financier et bien d'autres. Avec ce partenariat, la technologie de la chaîne de blocs de VeChain à la pointe de l'industrie aidera Grant Thornton Cyprus à fournir ses clients les meilleures solutions auxquelles ils pourront se fier.

Le partenariat ouvre la porte pour que des milliers de sociétés adoptent la chaîne de blocs

Avec de fortes capacités de développement en interne appuyées par la guidance professionnelle de partenaires stratégiques comme PwC et DNV GL , VeChain a établi des partenariats avec de nombreuses entreprises de premier plan dans diverses industries et elle s'attache à une amélioration constante afin de faire adopter sa plateforme de données à guichet unique de 'blockchain' en tant que service (BaaS), VeChain ToolChainTM.

Sunny Lu, cofondateur et PDG de VeChain, a déclaré : « La pandémie a provoqué une restructuration considérable de l'ordre économique mondial et ceci a souligné l'urgence de numériser plus rapidement et la forte nécessité de solutions numériques pour l'après-pandémie. Nous nous consacrons à explorer davantage de scénarios d'entreprises avec notre partenaire Grant Thornton Blockchain Cyprus et nous sommes enthousiastes à la perspective de ce que va produire ce partenariat. »

Le développement de VeChain ToolChainTM résulte de la vaste expérience de VeChain mise à profit avec le déploiement de la technologie de la chaîne de blocs dans des scénarios réels d'entreprise, et cet outil est devenu la norme prête à l'emploi du marché chez les entreprises devant intégrer et adopter la chaîne de blocs. La robuste infrastructure de VeChain ToolChainTM procurera à Grant Thornton Blockchain Cyprus un soutien stable, sûr et efficace.

Avec l'association d'une société de conseil professionnel comme Grant Thornton et la technologie de la chaîne de blocs de VeChain en tête du marché, ce partenariat va ouvrir la porte à des milliers de sociétés qui sont attirées par l'exploration d'un univers entièrement nouveau d'opportunités grâce à la mise en œuvre de cette technologie.

Alexis Nicolaou, directeur de la technologie de registre distribué chez Grant Thornton Cyprus, a commenté : « L'introduction de la législation gouvernant la technologie de la chaîne de blocs à Chypre étant imminente, Grant Thornton Cyprus est en train d'investir dans des partenariats avec des entreprises de premier plan dans le secteur de façon à être en mesure de répondre aux besoins de sa clientèle ainsi que d'autres sociétés locales et étrangères. La vaste gamme d'applications offerte par VeChain ToolChainTM nous aidera à répondre à ces besoins de la manière la plus efficace et la plus efficiente. »

À propos de VeChain

Depuis ses débuts en 2015 VeChain s'est établie comme une plateforme au premier plan de la chaîne de blocs conviviale pour entreprises. Son but est de connecter la technologie de la chaîne de blocs au monde réel en offrant aux entreprises des solutions de chaîne de blocs adaptées aux besoins de leurs affaires et d'édifier une plateforme d'écosystème commercial distribué offrant en toute confiance une valeur opérationnelle. Grâce à sa plateforme VeChain ToolChain™ de BaaS pour données à guichet unique, VeChain continuera à promouvoir une application à grande échelle de la technologie de la chaîne de blocs afin d'aider ses clients dans leur transformation numérique et finalement réaliser sa vision à long terme de l'instauration d'une économie véritable.

VeChain est la pionnière des applications destinées aux affaires dans le monde réel. Ses opérations internationales s'étendent à Singapour, au Luxembourg, à Tokyo, Shanghai, Pékin, Paris, en Amérique, en Italie et à San Francisco. Nous avons de fortes capacités de développement indépendant et bénéficions d'une guidance dans la conformité professionnelle apportée par nos partenaires stratégiques PwC (l'une des quatre plus grandes firmes comptables mondiales) et DNV GL (une des premières sociétés mondiales de l'évaluation et de la certification). Ceci a permis à VeChain de fonder des partenariats avec de nombreuses entreprises dominantes dans divers secteurs, en particulier Walmart China, Bayer China, BMW, BYD Auto, PICC, H&M, ENN, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI, etc. Pour davantage d'informations, veuillez visiter le site web officiel www.vechain.com .

À propos de Grant Thornton Cyprus

Grant Thornton Cyprus est l'un des plus anciens cabinets comptables de l'île, fondé en 1942. La firme est devenue une entreprise adhérente de Grant Thornton International en 1982. Elle offre dans le domaine des assurances, de la fiscalité et des conseils spécialisés une gamme complète de services supports à l'entreprise, destinés à des clients englobant un vaste éventail d'industries depuis les sociétés anonymes et multinationales jusqu'aux organismes du secteur public et aux entreprises privées. En tant que firme membre de Grant Thornton International, nous sommes en mesure d'associer la connaissance et l'expérience de notre place de marché locale aux technologies, méthodologies et ressources expertes d'une organisation de services professionnels à l'avant-garde de la profession comptable internationale.

En septembre 2018, Grant Thornton (Cyprus) Limited a étendu ses services technologiques avec le lancement d'une nouvelle ligne de services. Son département de technologie de registre distribué (ou chaîne de blocs) assure depuis des services consultatifs en vue de la mise en œuvre des technologies de registres distribués (DLT) dans les entreprises locales et étrangères.

Grâce à la collaboration avec le réseau mondial de Grant Thornton dont la présence couvre plus de 135 pays et qui a lourdement investi dans ce domaine, l'équipe va pouvoir offrir des solutions intégrées comprenant rapports de faisabilité, validation de principe, conception technique, architecture, mise au point et application de la technologie de registre distribué. Pour davantage d'information, visitez le site web officiel https://www.grantthornton.com.cy/services/distributed-ledger-technologies/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1229764/VeChain_and_Grant_Thornton.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/738221/VeChain_Logo.jpg

SOURCE VeChain