VeChain lidera la adopción de blockchain en la industria alimentaria de todo el mundo

VeChain ha estado acumulando casos de uso en esta área desde 2019. Desde impulsar a grandes nombres de la industria hasta ayudar a innumerables agricultores y proveedores a optimizar sus sistemas de gestión.

A continuación, resumimos los 10 ejemplos comerciales reales de casos de uso públicos de blockchain en la industria alimentaria, los primeros de su tipo, pero ciertamente no los últimos.

Caso 1: Walmart China asume la seguridad alimentaria con VeChain

La plataforma de trazabilidad de la cadena de bloques de Walmart China, construida sobre la blockchain VeChainThor, se anunció en el seminario "Construcción del sistema de trazabilidad de la semana de publicidad de seguridad de productos de China" de 2019. Lea más.

Caso 2: Walmart China reúne a Sam's Club y VeChain para dar un paso más hacia la plataforma de trazabilidad de seguridad alimentaria

Sam's Club China, una cadena de compras premium solo para miembros propiedad de Walmart China, implantó la plataforma de trazabilidad de blockchain de Sam's Club. Lea más.

Caso 3: VeChain, DNV y Norway in a Box anunciaron su asociación

VeChain, DNV y Norway in a Box trabajaron juntos para crear un nuevo servicio en My Story™, una plataforma de confianza creada para empoderar a clientes y empresas por igual. Lea más .

Caso 4: VeChain, ASI Group y DNV anunciaron FoodGates en la 2.ª CIIE

FoodGates es la primera solución de alimentos intercontinentales del mundo totalmente impulsada por una blockchain pública con información verificada y certificada del ciclo de vida completo de los productos rastreados. Lea más.

Caso 5: VeChain se convirtió en el único protocolo público de blockchain del Consejo de Procedencia de APAC

El Consejo de Procedencia de APAC se estableció para integrar la tecnología blockchain en la financiación de la cadena de suministro de alimentos para los intercambios entre Australia y China. Los miembros fundadores principales incluyeron VeChain. Lea más.

Caso 6: VeChain permite a Producers Market rastrear productos agrícolas

Desarrollada por VeChain, la aplicación StoryBird permite a los productores agrícolas, procesadores, empaquetadores, distribuidores, marcas y otras partes interesadas de valor añadido y acceder a los mercados globales. Lea más.

Caso7: VeChain impulsa a Producers Market a incorporar KnowSeafood

La plataforma de importación de productos del mar de EE. UU. KnowSeafood anunció la implantación de la poderosa aplicación de transparencia de Producers Market, StoryBird. Lea más.

Caso 8: VeChain impulsa la gestión del ciclo de vida del productor de carne de vacuno premium de Australia Latitude 28

Un proveedor de carne premium de marca en Australia Occidental llamado L28 se unió a VeChain para desarrollar una solución de trazabilidad de la carne. Lea más.

Caso 9: VeChain se unió a la China Animal Health and Food Safety Alliance

CAFA es una organización respaldada por el gobierno directamente bajo la Alianza Nacional de Innovación Tecnológica de Ciencia Agrícola de China y fue iniciada por el Ministerio de Agricultura de la República Popular de China. Lea más.

Caso 10: VeChain permite a Bright Foods dar un paso monumental en su objetivo de digitalizar todo su inventario y cadena de suministro

La marca de leche "Cupids Farm", producida por Bright Food, se convirtió en la primera de muchos productos de alimentos y bebidas que se lanzaron en la plataforma BrightCode. VeChain hace posible que las empresas controlen todo el ciclo de vida de sus productos y recopilen datos en tiempo real con todos los datos recopilados verificados. Lea más.

Acerca de VeChain

Lanzada en el año 2015, VeChain Technology es una compañía blockchain respetuosa con la empresa y líder a nivel mundial que busca conectar la tecnología blockchain con el mundo real, proporcionando a las empresas soluciones compatibles con blockchain destinadas a sus necesidades empresariales. Ofrece VeChain ToolChain™, plataforma SaaS de bajo código basada en blockchain que permite a los clientes de las empresas construir de forma rápida e impulsar la transformación digital a escala mundial, permitiendo la evolución de un ecosistema distribuido y con confianza.

VeChain es el pionero de las aplicaciones empresariales del mundo real, con operaciones internacionales en China, Singapur, Luxemburgo, Japón, Francia, Italia y Estados Unidos. Con sólidas capacidades de desarrollo independiente, y la guía de cumplimiento profesional de nuestros socios estratégicos, PwC y DNV GL, VeChain ha establecido asociaciones con muchas empresas líderes en diversas industrias, incluyendo Walmart China, Bayer China, BMW Group, BYD Auto, PICC, H&M Group, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI Group, etc. Sitio web: www.vechain.com

