VeChain s'associe à de grandes sociétés énergétiques chinoises pour la mise en œuvre pilote d'une solution de gaz naturel liquéfié utilisant la blockchain

Dans le cadre de cette solution, ENN Energy Holdings Limited est chargée de la conception et de la construction système de scénarios commerciaux liés au GNL et doit fournir les véhicules/équipements nécessaires. Dans la mise en œuvre pilote de cette solution, ENN Energy Holdings Limited fournira l'équipe technique sur le terrain et les sites d'essai en collaboration avec ses entités existantes. En plus de ce pilote et des tests correspondants, ENN Energy Holdings Limited sera également l'une des parties d'exploitation dans les projets commerciaux de débarquement.

VeChain est chargée de fournir la technologie centrale de blockchain et les services logiciels nécessaires.

Shanghai Gas est chargée de la supervision et doit s'assurer que la solution couvre l'ensemble du marché national de GNL, et elle a déjà associé toute une série de sociétés similaires à l'expansion de cette solution. Son rôle dans cette solution est de donner l'orientation stratégique, en respectant les mandats publics et la gestion des procédés correspondants. Shanghai Gas assurera la coordination et la prise en charge des ressources pour le développement des entreprises liées au GNL dans le cadre du projet commercial de débarquement pour faciliter son expansion nationale.

Cette solution effectue le processus d'assurance de la qualité, y compris les normes de classification, les pratiques relatives au poids et le processus de transport pour les différents types de gaz naturel. Toutes les informations sont certifiées par une autorité tierce et téléchargées vers la blockchain VeChainThor pour établir des normes industrielles crédibles selon les mandats publics. Sur cette base, tous les aspects liés aux données seront suivis, partagés et échangés à l'aide de la blockchain VeChainThor, qui sera utilisée pour un autre audit du marché du GNL.

L'échange en ligne de GNL pour cette solution fera appel à Greatgas.cn affilié à ENN Energy Holdings Limited. VeChain est chargée de fournir la technologie d'infrastructure blockchain secondaire pour cet échange. La blockchain VeChainThor sera utilisée pour les procédés et les processus actuellement sur le site Internet, y compris le stockage des certificats de qualification et les rapports d'inspection SKU.

Le centre de stockage et de distribution GNL de Zhoushan sera le premier à implémenter cette solution pendant la phase pilote avant de procéder à une mise en place plus vaste. Ce centre comporte 3 docks, 2 réservoirs de stockage GNL tout inclus, 14 plateformes de chargement de camions réservoirs, des installations de gazéification IFV haute pression, une transmission externe haute pression, la génération d'énergie froide et d'autres technologies d'appui. La capacité de traitement annuelle de GNL de cette usine est de 3 millions de tonnes.

À propos d'ENN Energy Holdings Limited

ENN Energy Holdings Limited (2688.HK), un secteur phare d'ENN Group, mène ses activités dans le gaz pipeline urbain depuis 1992. C'est l'un des plus grands distributeurs d'énergie propre en Chine. Grâce à une mise à niveau stratégique continue, elle a créé quatre pôles d'activités : les ventes de gaz naturel, le service d'énergie intégré, l'échange d'énergie, et la transmission et la distribution d'énergie, dans le but de devenir un fournisseur intégré de services énergétiques. À la fin de 2017, l'actif total de la société s'élevait à 60 milliards de yuans, et la société comptait plus de 400 sociétés et filiales à part entière et de holding, avec plus de 32 000 employés. Elle a actuellement une valeur boursière de 85 milliards de dollars, pour un revenu de 56 milliards HKD en 2017.

À propos de Shanghai Gas (Group) Co., Ltd

Avec la première fourniture officielle de gaz de Shanghai Gas en 1865, cette société publique de gaz urbain mène ses activités depuis plus de 150 ans. Aujourd'hui, Shanghai Gas (Group) Co., Ltd a réalisé son objectif d'adopter un modèle de gestion « source multi-gaz, un réseau et des ventes diversifiées » et un système industriel complet. En 2017, la part de marché de Shanghai Gas représentait plus de 90 % du marché total de Shanghai, avec des livraisons annuelles de plus de 8,06 milliards de mètres cubes. La taille de sa clientèle et ses capacités de stockage et de transport sont parmi les plus élevées en Chine.

À propos de VeChain

Fondée en juin 2015, VeChain vise à connecter la technologie de blockchain au monde réel en fournissant une structure de gouvernance complète, un modèle économique solide et une intégration de l'IdO. VeChain est le pionnier des applications du monde réel utilisant la technologie blockchain, avec des opérations internationales à Singapour, au Luxembourg, à Tokyo, Shanghai, Paris, Hong Kong et San Francisco.

