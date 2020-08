VeChain s'associe avec Travala.com pour intégrer le VET comme mode de paiement mondial pour 2,2 millions d'hôtels

D'après un nouveau rapport publié par Grand View Research , la taille du marché mondial des locations de vacances devrait croître pour atteindre 114 milliards de dollars US d'ici 2027, soit un taux de croissance annuel composé de 3,4 % sur la période concernée.

En réponse à l'augmentation de la demande, Travala.com continue de développer de nouveaux produits en vue d'offrir une solution centralisée à ses utilisateurs, tout en facilitant l'utilisation des cryptomonnaies pour la réservation de vacances.

Les tokens VET comme monnaie intelligente

Partageant une vision commune de l'adoption massive de la blockchain et des cryptomonnaies, VeChain s'est consacrée à la promotion de l'utilité du VET en créant des transactions de plus grande valeur ainsi qu'en étendant le rôle du VET en tant que monnaie intelligente dans notre système à double jeton.

Dans le cadre de cette collaboration, le token VET de VeChain sera utilisé dans le réseau d'entreprises de Travala qui couvre plus de 2 millions d'options d'hébergement dans plus de 80 000 destinations à travers le monde.

Sunny Lu, cofondateur et PDG de VeChain, a déclaré : « En se positionnant comme un catalyseur de l'écosystème, VeChain accumule des applications et une clientèle concrètes, et nous sommes toujours à la recherche de partenariats avec diverses industries afin d'élargir l'adoption de la blockchain. Nous sommes heureux de nous associer à Travala.com pour offrir aux utilisateurs une meilleure expérience de voyage grâce à l'utilisation de la technologie de la blockchain. »

Juan Otero, PDG de Travala.com, a déclaré : « Chez Travala.com, nous nous efforçons d'élargir les possibilités offertes à nos utilisateurs. Grâce à ce partenariat, nous espérons continuer à stimuler la croissance de l'adoption des cryptomonnaies en permettant à nos utilisateurs d'accéder à l'écosystème réputé de VeChain et à une exécution des paiements simple et rapide. »

Les deux plateformes promeuvent activement leurs objectifs visant à élargir l'adoption des cryptomonnaies par le biais de partenariats fructueux et d'avantages mutuels. Travala.com continue à faciliter la réservation de voyages avec des cryptomonnaies, au vu de la récente augmentation de l'appétit des consommateurs pour les alternatives de paiement modernes et les solutions de blockchain évolutives, ce qui accroîtra l'exposition de l'écosystème VeChain auprès d'une base d'utilisateurs grandissante.

À propos de Travala.com

Fondé en 2017, Travala.com est le premier service de réservation de voyages compatible avec les cryptomonnaies, comptant plus de 2 200 000 hôtels et résidences dans 230 pays et 600 compagnies aériennes à travers le monde. Soutenu par le géant de l'industrie Binance, Travala.com est un fervent défenseur de l'adoption des cryptomonnaies, acceptant plus de 30 cryptodevises de premier plan en plus des méthodes de paiement traditionnelles. AVA renforce la proposition de valeur de Travala.com. En tant que cryptomonnaie native de la plateforme, AVA peut être utilisée pour payer, recevoir des récompenses de fidélité, des remises et des bonus, entre autres cas d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.travala.com .

À propos de VeChain

Le projet VeChain a débuté en 2015. En tant que plateforme de blockchain publique de premier plan, la blockchain VeChainThor offre une structure de gouvernance complète, un modèle économique robuste et une intégration avancée de l'IdO, afin de faciliter son adoption massive par les entreprises. À l'heure actuelle, VeChain exerce des activités internationales en Chine, en Asie du Sud-Est, en Europe, en Amérique du Nord et dans d'autres régions. Grâce à ses partenaires stratégiques PwC et DNV GL, VeChain a établi des relations de coopération avec de nombreuses entreprises de premier plan dans différents secteurs, notamment Walmart China, Bayer China, BMW, BYD Auto, PICC, H&M, ENN, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI, etc. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.vechain.org .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1230146/VeChain_Travala.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/738233/Vechain_Logo.jpg

