VeChain s'engage dans le développement durable et nomme Antonio Senatore, ancien responsable de la technologie de la blockchain mondiale de Deloitte, au poste de responsable de la technologie pour les objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU

Dans la poursuite de cette vision et de cette mission, nous sommes heureux d'annoncer qu'à compter du 26 octobre 2021, M. Antonio Senatore a officiellement rejoint la Fondation VeChain en tant que responsable de la technologie pour les ODD, avec pour objectif immédiat de constituer la force technique de VeChain axée sur la réalisation des ODD et des écosystèmes associés.

Antonio Senatore : ancien responsable de la technologie de la blockchain internationale de Deloitte

Grâce à son ancien rôle de directeur de la technologie de la blockchain internationale de Deloitte, Antonio a travaillé avec la Fondation VeChain à titre consultatif depuis 2018, à travers le lancement du mainnet VeChainThor et de plusieurs solutions dans le domaine des NFT, de l'identité numérique des entreprises, de la chaîne d'approvisionnement et de la traçabilité. Son expérience et sa compréhension de nos technologies font d'Antonio un ajout inestimable à l'équipe.

En rejoignant VeChain, Antonio a déclaré :

« J'ai le sentiment que c'est une étape naturelle pour moi de poursuivre mon parcours en m'engageant pleinement dans la Fondation VeChain, en me concentrant sur les ODD.

Les 17 ODD sont au cœur du plan mondial de mise en œuvre du programme de développement durable et je suis à la fois fier et passionné de pouvoir contribuer à la réalisation de ces objectifs, grâce à la Fondation VeChain et à sa technologie.

Mon objectif sera de fournir aux organisations et aux gouvernements une plateforme permettant de suivre, de mesurer, de vérifier et de progresser dans la réalisation de ces objectifs. L'utilisation de VeChainThor, un réseau blockchain jouant un rôle majeur dans la fourniture d'applications liées aux émissions de carbone et à la durabilité, est la bonne solution pour moi. La blockchain publique permet d'atteindre le niveau de confiance et de transparence nécessaire pour respecter les engagements mondiaux en matière d'objectifs de développement durable et pour susciter des changements significatifs à l'aide de données fiables. Je suis impatient de voir ce que l'avenir nous réserve. »

Outre son nouveau rôle dans le domaine des ODD, Antonio siège actuellement en tant que membre intérimaire du comité directeur, apportant sa vaste expertise développée au cours de 19 années de travail dans l'informatique. La profonde compréhension qu'a Antonio de la blockchain et des affaires, ainsi que son expertise et ses connaissances inégalées dans ce domaine, aideront VeChain à passer à la vitesse supérieure dans la réalisation de ses objectifs de développement durable.

À propos de la Fondation VeChain

Lancée en 2015, la Fondation VeChain a travaillé sans relâche pour bâtir des ponts entre la technologie blockchain et le monde réel. L'évolution de VeChainThor continue de s'accélérer, passant d'un réseau de consortium à la meilleure plateforme blockchain publique de sa catégorie utilisant le consensus de preuve d'autorité, et bénéficiant de caractéristiques techniques, d'une structure de gouvernance et d'un modèle économique avancés.

En tant que facilitateur de l'écosystème, la Fondation a pour mission d'habiliter les constructeurs et les innovateurs en développant des outils qui éliminent systématiquement les obstacles à l'adoption. Grâce au développement d'une suite d'outils innovants tels que la transaction multitâche, la délégation de frais et VeChain ToolChain™, VeChain a été en mesure de réduire considérablement les obstacles à l'entrée pour les entreprises et les développeurs.

VeChainThor a déjà été appliqué à un large éventail de cas d'utilisation, facilitant les opérations quotidiennes de nombreuses entreprises et créant de nouvelles valeurs et efficacités. Aux côtés de ses partenaires stratégiques clés, PwC et DNV, VeChain a collaboré avec des entreprises de premier plan, dont Walmart China, Bayer China, BMW Group, BYD Auto, PICC, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI Group et bien d'autres.

Pour plus d'informations, y compris les outils/documents pour les développeurs et les subventions de la fondation, rendez-vous sur le site : www.vechain.org

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1683064/VeChain_Antonio_Senatore.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/738221/VeChain_Logo.jpg

SOURCE VeChain