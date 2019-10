VeChain unter den führenden Sponsoren der GDST Seafood Trackathons

Der GDST steht nun bereit, um die zweite bzw. dritte Runde seiner Seafood Traceability Hackathons vom 21.-22. Oktober in Köln in Deutschland bzw. vom 26.-27. Oktober 2019 in Bali zu veranstalten. Mit der Unterstützung durch eine Vielzahl von führenden Organisationen und Unternehmen aus der Branche, wie etwa GS1 Germany und die USAID Oceans and Fisheries Partnership, sollen diese Hackathons ein großes Zusammentreffen der realen Wirtschaft und einer Plattform sein, die für eine verstärkte Entwicklung von werthaltigen Anwendungen sorgen soll. Diese sollen für die Lösung von echten Problemen, mit denen sich die Branche auseinandersetzen muss, eingesetzt werden können. Der GDST hat sich der Aufgabe verschrieben, ein internationales Rahmenwerk auf Unternehmensebene zu schaffen, das in der Lage ist, eine Vielzahl von Technologien und Lösungen zu unterstützen und somit unternehmensübergreifende Methoden bei der Nachverfolgbarkeit von Meeresfrüchten zu fördern. Die Initiative wurde gemeinsam vom WWF und dem Global Food Traceability Center des IFT ins Leben gerufen.