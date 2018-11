VeChain verbündet sich mit führenden chinesischen Energieunternehmen, um Blockchain-gestützte Flüssigerdgaslösung auf den Weg zu bringen

HANGZHOU, China, 2. November 2018 /PRNewswire/ -- China steht bei der Förderung sauberer Energien und Senkung von Kohlendioxidemissionen weltweit an der Spitze. Mit der heutigen Ankündigung einer VeChainThor Blockchain-gestützten Management-Lösung für Flüssigerdgas (LNG) wurde diesem Engagement deutlich Vortrieb verschafft. Die Blockchain-Lösung ist das Resultat eines Joint Venture zwischen VeChain und zwei der führenden chinesischen Energie- und Gasversorgungsunternehmen: ENN Energy Holdings Limited und Shanghai Gas (Group) Co., Ltd. Diese neue LNG-Initiative wurde im Rahmen der von der China Gas Association ausgerichteten China International Gas & Heating Technology and Equipment Exhibition 2018 offiziell auf den Weg gebracht.