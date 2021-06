VeChain, zusammen mit DNV, ermöglicht dem Renji Hospital die Einführung der weltweit ersten Blockchain-basierten IVF-Service-App - MyBaby

SHANGHAI, 5. Juni 2021 /PRNewswire/ -- In Zusammenarbeit mit VeChain und DNV hat Renji Hospital, ein hochrangiges Krankenhaus in China, das mit der Shanghai Jiaotong University School of Medicine verbunden ist, den Start eines intelligenten medizinischen Versorgungsprojekts angekündigt - MyBaby, die weltweit erste Blockchain-basierte In-Vitro-Fertilisation (IVF) Service-Anwendung.