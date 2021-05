VeChainThor : La meilleure plate-forme pour saisir les opportunités naissantes de NFT

Avec les artistes, les célébrités, les producteurs et autres créateurs qui adoptent les NFT en masse, nous voyons l'émergence des NFT comme un nouveau pilier pour les arts, la culture et les objets de collection, mais cette technologie est capable de bien plus. Les NFT ont le potentiel d'avoir un impact positif sur tous les aspects de notre vie numérique quotidienne, débloquant ainsi une valeur durable pour les entreprises. C'est là que l' écosystème Enterprise NFT (eNFT) de VeChain entre en jeu.

eNFTs - Une forteresse pour la valeur de l'entreprise

Un eNFT est conçu pour permettre à toutes les parties prenantes, y compris les entreprises et les utilisateurs, de parvenir à un consensus sur l'émetteur, le propriétaire et l'historique des transferts d'un NFT grâce à l'utilisation de la blockchain publique. En concevant et en développant des eNFT dans un but précis, l'entreprise acquiert la capacité de faire correspondre chaque actif numérique à un grand livre décentralisé et traçable, qu'il s'agisse d'un produit, d'un service ou même d'un processus commercial.

Le processus de tokenisation est l'étape clé pour rejoindre le futur réseau de valeur eNFT. La technologie eNFT permet aux entreprises de modifier la manière dont leurs actifs sont diffusés et échangés, voire de créer de nouveaux domaines de services, d'étendre et d'améliorer les revendications des produits et de permettre aux entreprises de détailler leurs attributs en toute confiance. Les eNFT maximisent également la valeur de leurs actifs correspondants, en fournissant une couche de confiance et de transparence autour d'un article ou d'un service. À terme, cela changera la façon dont les entreprises s'adressent aux utilisateurs finaux et améliorera considérablement l'engagement et l'expérience des utilisateurs.

VeChainThor - Le meilleur choix pour les NFT d'entreprise

En matière d'infrastructure de blockchain de niveau entreprise, la blockchain publique VeChainThor est largement considérée comme la meilleure du marché. Grâce à un éventail impressionnant de solutions éprouvées dans le monde réel, VeChain est tout à fait unique dans son niveau de réalisation dans le monde réel. De plus, VeChain a démontré :

Une technologie sous-jacente fiable : Le consensus « Preuve d'autorité » (Proof of Authority, PoA) de VeChainThor est beaucoup plus durable sur le plan écologique, avec une charge environnementale considérablement réduite par rapport à une preuve de travail (PoW). La plate-forme a prouvé à plusieurs reprises qu'elle était l'une des solutions les plus pratiques et les plus robustes pour construire des solutions blockchain publiques de niveau entreprise. VeChainThor a fourni des outils blockchain uniques au niveau de l'infrastructure avec VeChain ToolChain™, une plate-forme BaaS (Blockchain en tant que Services) de données à guichet unique, conçue sur mesure pour le développement rapide d'applications d'entreprise sur VeChainThor. Avec VeChain ToolChain™, les entreprises peuvent se concentrer sur l'élaboration de solutions commerciales plutôt que d'être entravées par des défis techniques.

Intégration transparente avec l'IoT : les applications eNFT peuvent utiliser directement et facilement le protocole standard NFT de VeChain et son API de niveau entreprise. Il est encore plus puissant lorsqu'il est intégré à des dispositifs IoT tels que les puces NFC. Les entreprises peuvent facilement attacher des puces NFC aux produits contenant des informations précieuses enregistrées et vérifiées sur la blockchain, ce qui permet la tokenisation des actifs de valeur.

Des services professionnels de premier plan dans le monde entier : Depuis 2015, VeChain a travaillé côte à côte avec des centaines d'entreprises, qu'il s'agisse de PME ou de Fortune 500. Nos nombreux cas d'utilisation réussis parlent d'eux-mêmes et placent VeChain dans une position unique par rapport à tout autre protocole de blockchain. Les utilisateurs professionnels peuvent facilement accéder aux services professionnels des partenaires stratégiques de VeChain, notamment DNV et PwC. Par exemple, Tag Trace Trust, l'un des produits numériques de DNV, permet à l'entreprise d'émettre une déclaration, un certificat de conformité ou un passeport produit pour partager la qualité, la performance et l'impact environnemental des produits et des actifs. Ces processus vont devenir l'épine dorsale de l'économie numérique et VeChain en est le pionnier.

« L'écosystème eNFT fournira une plate-forme révolutionnaire pour la prochaine ère des réseaux de valeur, offrant une portée illimitée aux actifs numériques des entreprises. VeChainThor ouvre une nouvelle porte pour les industries traditionnelles, en débloquant la valeur latente par l'exploration de l'adoption de la technologie blockchain. » a déclaré Dr. Peter Zhou, scientifique en chef de VeChain.

À propos VeChain Foundation

En tant que principale plate-forme blockchain publique favorable aux entreprises, VeChain a débuté en 2015 et vise à connecter la technologie blockchain au monde réel en fournissant aux entreprises des solutions blockchain adaptées à leurs besoins commerciaux et à construire une plateforme d'écosystème commercial distribué et sans confiance pour la valeur commerciale. Grâce à de solides capacités de développement indépendantes et aux conseils de nos partenaires stratégiques, PwC (l'un des quatre plus grands cabinets d'experts-comptables au monde) et DNV GL (une société d'évaluation et de certification de premier plan), VeChain a établi des partenariats avec de nombreuses entreprises de premier plan dans divers secteurs, notamment Walmart China, Bayer China, BMW, BYD Auto, PICC, H&M, ENN, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI, etc. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site officiel www.vechain.com

