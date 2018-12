Vect-Horus annonce la signature d'un accord avec Johnson & Johnson Innovation

MARSEILLE, France, December 11, 2018 /PRNewswire/ --

Vect-Horus a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration scientifique avec Janssen Pharmaceuticals, Inc., filiale du groupe pharmaceutique Johnson & Johnson. L'objectif de ce partenariat est d'utiliser la technologie propriétaire de Vect-Horus pour transporter les anticorps monoclonaux de Janssen vers le cerveau dans le cadre du traitement des maladies neurodégénératives. Cet accord a été facilité par Johnson & Johnson Innovation Limited.

Les médicaments biologiques, dont les anticorps, sont très prometteurs dans le traitement des pathologies du cerveau. Cependant, leur efficacité peut être limitée par leur difficulté à franchir la barrière hémato-encéphalique (BHE). Vect-Horus a conçu la technologie VECTrans® qui permet l'adressage de médicaments ou d'agents d'imagerie vers le cerveau.

Dans le cadre de cette collaboration scientifique, Vect-Horus supervisera la conception des conjugués et la conduite des études in vivo de type « preuve de concept » portant sur leur absorption dans le cerveau. Janssen sera responsable ensuite du développement préclinique et clinique.

Selon les termes de l'accord, la société Vect-Horus percevra des paiements pour la R&D et est éligible à recevoir des paiements au titre d'exercice d'options, de milestones de développement et de vente.

« Nous sommes ravis d'avoir conclu cet accord. Avec l'appui du savoir-faire de Janssen dans le domaine des pathologies du SNC, notre technologie d'adressage vers le cerveau permettra de faire progresser davantage la prise en charge des patients atteints de maladies neurodégénératives », a indiqué Alexandre TOKAY, cofondateur et PDG de Vect-Horus.

« Nous nous réjouissons à l'idée de travailler de concert avec les scientifiques de Janssen en vue de concrétiser les objectifs énoncés dans cet accord », a précisé le Dr Jamal TEMSAMANI, directeur du développement des médicaments chez Vect-Horus.

Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de Vect-Horus qui vise à utiliser la technologie VECTrans® pour conclure des accords de R&D avec des entreprises biopharmaceutiques. L'objectif est de créer de nouvelles entités chimiques brevetables, basées sur la vectorisation des candidats médicaments de ses partenaires.

À propos de VECT-HORUS

Vect-Horus conçoit et développe des vecteurs qui facilitent l'adressage de molécules thérapeutiques ou d'agents d'imagerie vers des organes cibles, notamment le cerveau et les tumeurs. En conjuguant ces agents à des vecteurs, développés pour cibler de manière spécifique différents récepteurs, Vect-Horus leur permet de franchir les barrières naturelles (au premier rang desquelles, la barrière hémato-encéphalique) qui freinent l'accès des molécules thérapeutiques ou des agents d'imagerie à leur territoire cible. La société a établi la preuve de concept de sa technologie chez l'animal en vectorisant notamment différentes molécules.

Créée en 2005, la société Vect-Horus est une spin-off de l'Institut de Neurophysiopathologie (INP, UMR7051, CNRS et Aix-Marseille Université) dirigé par le Dr Michel KHRESTCHATISKY, cofondateur.

