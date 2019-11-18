Ведущая международная фармацевтическая компания осуществляет стратегические инвестиции в SiO2 Medical Products, получая доступ к революционной технологии упаковки

Инвестиционное соглашение подтверждает интерес отраслевого сообщества к использованию технологии SiO2, потенциально способной предоставить многочисленные преимущества производителям, включая повышенное качество и оптимизированные эксплуатационные характеристики

Революционная разработка SiO2 должна посодействовать нормативно-правовому соответствию, повысить качество первичной упаковки и принести операционную экономию предприятиям, выпускающим широкий спектр продукции

В раунде финансирования также участвует фирма MPM Capital, специализирующаяся на инвестициях в здравоохранение

ОБЕРН (AUBURN), Алабама, 18 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания SiO2 Medical Products сегодня сообщила о получении от Novartis стратегических инвестиций, ориентированных на изучение и потенциальное использование ее материаловедческих разработок в упаковке различных продуктов. Контейнеры SiO2 состоят из литого пластикового корпуса с тонким стекловидным внутренним слоем. Запатентованная технология SiO2 потенциально способна принести следующие преимущества:

усовершенствование упаковки (малый объем взвешенных частиц, отсутствие в составе кремниевых масел и вольфрама, отсутствие расслоений, стекловидный кислородный барьер, более строгий контроль соответствия размеров, стойкость к повреждениям);

Инновационные материаловедческие технологии, отвечающие более высоким стандартам качества и безопасности для биологических препаратов. Органы здравоохранения с каждым днем вводят все больше ограничений относительно загрязнения механическими включениями. Особенно актуален этот вопрос для офтальмологических продуктов. Технология SiO2 предоставляет уникальную платформу для удовлетворения этих нормативных требований; и

Потенциальная операционная экономия, связанная с оптимизированным контролем соответствия размеров. Технология обеспечивает более точную обработку, заполнение, инспекцию, взаимодействие с механизмами (автоматическими инжекторами) и дозировку.

По прогнозам, после успешного внедрения в процесс производства офтальмологической продукции эта разработка может также успешно применяться и в других сферах.

Частная компания SiO2, специализирующаяся на разработке передовых материалов, производит первичные контейнеры для фармацевтических препаратов из циклического олефинового полимера (COP) с применением метода прецизионного литья. В состав контейнеров входит тонкое, прозрачное покрытие на базе кремния, состоящее из органосилоксана и нанослоев кремнезема. Уникальное покрытие сочетает долговечность и размерную стабильность пластика со свойствами кислородного барьера, малым объемом экстрагируемых веществ и стабильность рН стекла (например, кварцевого).

«Мы благодарим наших инвесторов Novartis и MPM Capital и с нетерпением ждем возможности совместно с ними создавать новые модели прикладного применения нашей технологии», - прокомментировал коммерческий директор компании Лоуренс Ганти (Lawrence Ganti). «Novartis разделяет наше стремление разрабатывать передовые технологии для повышения результативности лечения. По нашему глубочайшему убеждению, это сотрудничество является абсолютно уникальным проектом использования новейших достижений в сфере материаловедения для доставки лекарственных средств, способных помочь спасти и повысить качество жизни пациентов», - говорится в совместном заявлении бывшего директора по вопросам НИОКР Dow Chemical Corp. д-ра Роберта Пангборна (Robert Pangborn) и профессора Массачусетского технологического института д-ра Боба Лангера (Bob Langer). Оба авторитетных специалиста входят в состав научного совета SiO2 наряду с другими ведущими учеными из различных уголков земного шара.

«Лидерский потенциал SiO2 в сочетании с возможностями Novartis обеспечивают организации оптимальные позиции для достижения успеха, - отметил исполнительный партнер MPM Capital и глава совета директоров SiO2 Тони Розенберг (Tony Rosenberg). - Инновационная технология поверхностного покрытия первичной упаковки для лекарственных препаратов способна дать толчок созданию инноваций в широком спектре продуктов на всех этапах от разработки до окончательного выпуска на рынок».

О компании MPM Capital

MPM Capital специализируется на инвестициях в сфере здравоохранения и располагает более чем двадцатилетним опытом учреждения и финансирования медико-биологических компаний, стремящихся преобразовывать инновации в средства для лечения самых страшных болезней. Команда опытных и преданных своему делом специалистов по инвестициям и исполнительных партнеров МРМ активно содействует достижению медицинских прорывов, способных изменить жизнь пациентов к лучшему. Фирма осуществляет капиталовложения посредством трех подразделений: фонда венчурного капитала BV2018; перекрестного фонда в области онкологии (с участием как частного, так и публичного капитала); а также еще одной инвестиционной инициативы, ориентированной на лечение онкологических заболеваний в сотрудничестве с Dana-Farber Cancer Institute. Больше информации - на http://www.mpmcapital.com/www.mpmcapital.com.

О компании SiO2 Medical Products

SiO2 Medical Products - частная американская корпорация отрасли современного материаловедения, находящаяся в семейном управлении на протяжении вот уже более 100 лет. В течение всего этого времени деятельность компании была неизменно ориентирована на разработку и внедрение революционных технологий. Основной акцент компания делает на создании безопасных и надежных упаковочных материалов для биотехнологической и сопутствующих отраслей. SiO2 разработала новый материал для производства различных продуктов. На сегодняшний день головной офис предприятия находится в городе Оберн (штат Алабама), не далеко от Атланты (штат Джорджия), а в окрестностях швейцарского Базеля идет строительства новой базы по производству высококлассной продукции. Компания поддерживает тесные партнерские связи с ведущими специалистами передовых исследовательских вузов, включая Калифорнийский университет, Университет Чикаго, Массачусетский и Калифорнийский технологические институты. Для получения более подробной информации посетите www.sio2med.com.

Данный пресс-релиз может содержать прогностические заявления относительно компании SiO2 Medical Products, основанные на убеждениях и предположениях руководства компании. По своему характеру эти прогностические заявления подвержены различным факторам риска и неопределенности. В частности, к прогностическим относятся заявления, касающиеся бизнес-перспектив SiO2, дальнейшего развития, тенденций и условий отрасли в целом и отдельных географических рынков, на которых осуществляет свою деятельность компания, ее стратегий, планов, целей, способности контролировать расходы и т.д., а также заявления относительно цен, объемов производства, операционной деятельности, рентабельности, общих рыночных тенденциях, управления рисками и обменных курсов.

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SOURCE SiO2 Medical Products, Inc.