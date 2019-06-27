Ведущий китайский бренд средств для ухода за тканями LIBY представил свой новый продукт в Лондоне

News provided by

Liby

Jun 27, 2019, 17:42 ET

ЛОНДОН (LONDON), 28 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- Ведущий китайский бренд средств для стирки Liby вместе с всемирно известными специалистами отрасли вчера представил премиальную разработку, ориентированную на мировые рынки. Презентация нового продукта Liby Laundry Detergent Essence состоялась в Лондоне. Этот революционный продукт, содержащий 7 экстрактов, в 3 раза эффективнее отстирывает и в 4 раза лучше ухаживает за тканями по сравнению с обычными средствами, являясь абсолютным пионером в вопросах превращения средства для стирки в жидкую эссенцию. В презентации Liby приняли участие эксперты из различных сфер, включая официального представителя поставщиков британского королевского двора и традиционных брендов Великобритании леди Пенни Маунтбеттэн; титулованного парфюмера Калис Беккер; супермодель Лару Стоун; художника и консультанта модных журналов, сотрудника Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина Натали Гибсон.

Liby unveiled their new product with experts from different fields
Liby unveiled their new product with experts from different fields
LIBY, the leading laundry detergent brand from China
LIBY, the leading laundry detergent brand from China
Liby unveiled their new product with experts from different fields LIBY, the leading laundry detergent brand from China

Liby - первый в истории китайский бренд средств для стирки, представивший свой продукт в Великобритании. Уникальность этого события объясняется исключительными возможностями и популярностью бренда Liby среди жителей Поднебесной. "Продукцией Liby пользуются семь из десяти домохозяйств Китая, благодаря чему вот уже десять лет подряд бренд является абсолютным лидером в стране по показателям продаж", - прокомментировал PR-директор Liby г-н Марс Ву в ходе презентации нового продукта присутствовавшим гостям и представителям СМИ.

Учрежденная в 1994 году торговая марка Liby выделяется среди конкурентов на китайском рынке своими колоссальными масштабами и конкурентоспособностью. На сегодняшний день, по объемам продаж она занимает 1-е место в Китае и 4-е в мире, превосходя многонациональные корпорации с более чем 100-летней историей и возглавляя китайскую отрасль средств по уходу за бельем. Г-н Ву поделился с участниками презентации некоторыми "секретами" успеха Liby:

"С самого первого дня бренд Liby ставил перед собой задачу приносить здоровье и благополучие каждой семье. Мы делаем все возможное для создания здоровых, экологичных и технологически инновационных продуктов".  Компания ежегодно направляет свыше 4% поступлений от продаж на технологические разработки и создание новых продуктов. Вместе с этим, придав обычному стиральному порошку более концентрированную форму, специалистам Liby удалось на 25% сократить объемы упаковочных материалов и снизить ежегодное потребление пластика на 2 000 тонн.

В своей деятельности Liby придерживается концепции "предоставления потребителям доступа к высококачественным и экологически безопасным продуктам". В 2016 году бренд представил революционный порошок, не вызывающий раздражения кожи. За ним последовало жидкое средство для стирки без флуоресцентных отбеливателей, полностью натуральное мыло для стирки и т.д. Все эти продукты воплощают в себе основную концепцию бренда и отвечают самым строгим стандартам качества. Торговая марка удостоилась звания официального спонсора Олимпийских игр в Пекине-2008, а в 2018 году получила престижную премию "International Carbon-Value Award".

В глобальном масштабе Liby позиционирует себя как новаторское и прогрессивное предприятие с обширным потенциалом для дальнейшего развития. Компания хорошо осознает важность инновационных технологий и продолжает развивать стратегические партнерства с известными международными корпорациями, включая Givaudan, Firmenich, Novozymes, DOW, BASF, Clariant и Nouryon. Новый продукт Liby Laundry Detergent Essence сочетает в себе технологии и новаторские идеи из всех уголков земного шара.

В ходе презентации новинки г-н Ву пояснил, что главной побудительной причиной для этого продукта стала наблюдаемая Liby потребность в оптимизации функциональных характеристик средств для стирки, ухода и ароматизации белья, присутствующих на внутреннем рынке. Этот продукт способен превратить стирку в весьма приятный процесс. Новинка радикально меняет подход потребителя к выбору подобного средства, смещая акценты с простой "стирки" на "стирку и уход" и уходя от "базового повседневного продукта" к "стильному атрибуту современной жизни".

Официальный представитель поставщиков британского королевского двора и традиционных брендов Великобритании леди Пенни Маунтбеттэн также дала высокую оценку продукту Liby. В частности, она отметила: "Я знаю о приверженности Liby концепции "стирка и уход-в-1", которую бренд демонстрирует с первых дней своего существования. Этот подход очень близок моим личным представлениям об уходе за бельем и в полной мере соответствует концепции королевского двора. В процессе стирки с использованием Liby Laundry Detergent Essence ткани сохраняют свой лоск и мягкость без необходимости в дополнительных кондиционерах. Подобный эффект стал большой неожиданностью для меня и доставил истинное удовольствие".

В ходе презентации главный научный сотрудник Liby Китти Чжан познакомила гостей с экстраординарными свойствами нового продукта. Laundry Detergent Essence отличается высокой эффективностью в удалении загрязнений, сохранении естественной мягкости тканей и придании им стойкого аромата. Результат использования нового средства удивил и впечатлил всех собравшихся.

Лучшие мировые дизайнеры привили международной супермодели Ларе Стоун стремление придерживаться высоких стандартов ухода за бельем и одеждой. "В состав этого средства входят 7 экстрактов, обеспечивающих тканям уход, сравнимый с уходом за деликатной кожей от дорогих косметических брендов". Как маму, ее заботит не только эффективность удаления пятен, но и безопасность стирального средства для здоровья ее семьи. Узнав, что все продукты Liby успешно прошли официальные тесты на отсутствие в их составе кожных раздражителей, Лара с уверенностью выразила готовность использовать Liby Laundry Essence для ухода не только за своей одеждой, но и за вещами своего маленького сына.

Инновационные технологии, используемые при производстве Liby Laundry Detergent Essence, также получили одобрение от других экспертов отрасли. Специалист по текстильным красителям из Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина Натали Гибсон подчеркнула: "Многие представленные на рынке средства для стирки в процессе удаления стойких пятен часто повреждают ткань и меняют ее цвет. Входящие в состав этого продукта мягкие ухаживающие полимеры и инновационная технология ионного восстановления не только помогают возвращать ткани ее природную мягкость, но и сохраняют ее исходное состояние. Потрясающий результат!". Она выразила надежду, что бренд Liby и дальше будет радовать потребителей новыми сюрпризами, представляя продукты, характеризующиеся революционными возможностями и инновационными технологиями.

Еще одной восхитительной особенностью продукта является аромат с 72-часовой стойкостью. В его основе лежит технология микрокапсул, "блокирующих" ароматическую эссенцию в тонком слое на поверхности ткани. Подобную технологию зачастую можно встретить лишь при производстве премиальных парфюмов. Французский парфюмер Калис Беккер, создавшая множество классических и титулованных ароматов и часто сотрудничающая с такими люксовыми брендами, как Dior, Tom Ford и т.д., высоко оценила натуральный аромат продукта, а также передовую технологию поддержания его стойкости. "На мой взгляд, отличная комбинация экстрактов, создающая основу этого стойкого аромата, способна подарить потребителю истинное наслаждение".  Г-жа Беккер выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству с брендом в вопросах создания новых, еще лучших, ароматов для средств по уходу за тканями.

Liby Laundry Detergent Essence впечатляет не только своими потрясающими функциональными возможностями, но и эффектным дизайном упаковки. В работе над флаконом для этого средства принимала участие всемирно известная британская дизайнерская фирма Pearl Fisher. Сквозь призму искусства, специалистам фирмы удалось превратить его в стильное украшение любого дома.  Собирая идеи и мнения экспертов из всех уголков земного шара, Liby возглавляет процесс создания революционных продуктов, обеспечивающих эффективность и приносящих удовлетворение своим пользователям.

-Конец текста-

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/930248/Liby_unveiled_product_experts_fields.jpg  
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/930247/LIBY_leading_laundry_detergent_brand_China.jpg  

SOURCE Liby

Also from this source

LIBY, the leading brand of laundry detergent from China,...

Explore

More news releases in similar topics

You just read:

Ведущий китайский бренд средств для ухода за тканями LIBY представил свой новый продукт в Лондоне

News provided by

Liby

Jun 27, 2019, 17:42 ET