Ведущий китайский бренд средств для ухода за тканями LIBY представил свой новый продукт в Лондоне

Liby - первый в истории китайский бренд средств для стирки, представивший свой продукт в Великобритании. Уникальность этого события объясняется исключительными возможностями и популярностью бренда Liby среди жителей Поднебесной. "Продукцией Liby пользуются семь из десяти домохозяйств Китая, благодаря чему вот уже десять лет подряд бренд является абсолютным лидером в стране по показателям продаж", - прокомментировал PR-директор Liby г-н Марс Ву в ходе презентации нового продукта присутствовавшим гостям и представителям СМИ.

Учрежденная в 1994 году торговая марка Liby выделяется среди конкурентов на китайском рынке своими колоссальными масштабами и конкурентоспособностью. На сегодняшний день, по объемам продаж она занимает 1-е место в Китае и 4-е в мире, превосходя многонациональные корпорации с более чем 100-летней историей и возглавляя китайскую отрасль средств по уходу за бельем. Г-н Ву поделился с участниками презентации некоторыми "секретами" успеха Liby:

"С самого первого дня бренд Liby ставил перед собой задачу приносить здоровье и благополучие каждой семье. Мы делаем все возможное для создания здоровых, экологичных и технологически инновационных продуктов". Компания ежегодно направляет свыше 4% поступлений от продаж на технологические разработки и создание новых продуктов. Вместе с этим, придав обычному стиральному порошку более концентрированную форму, специалистам Liby удалось на 25% сократить объемы упаковочных материалов и снизить ежегодное потребление пластика на 2 000 тонн.

В своей деятельности Liby придерживается концепции "предоставления потребителям доступа к высококачественным и экологически безопасным продуктам". В 2016 году бренд представил революционный порошок, не вызывающий раздражения кожи. За ним последовало жидкое средство для стирки без флуоресцентных отбеливателей, полностью натуральное мыло для стирки и т.д. Все эти продукты воплощают в себе основную концепцию бренда и отвечают самым строгим стандартам качества. Торговая марка удостоилась звания официального спонсора Олимпийских игр в Пекине-2008, а в 2018 году получила престижную премию "International Carbon-Value Award".

В глобальном масштабе Liby позиционирует себя как новаторское и прогрессивное предприятие с обширным потенциалом для дальнейшего развития. Компания хорошо осознает важность инновационных технологий и продолжает развивать стратегические партнерства с известными международными корпорациями, включая Givaudan, Firmenich, Novozymes, DOW, BASF, Clariant и Nouryon. Новый продукт Liby Laundry Detergent Essence сочетает в себе технологии и новаторские идеи из всех уголков земного шара.

В ходе презентации новинки г-н Ву пояснил, что главной побудительной причиной для этого продукта стала наблюдаемая Liby потребность в оптимизации функциональных характеристик средств для стирки, ухода и ароматизации белья, присутствующих на внутреннем рынке. Этот продукт способен превратить стирку в весьма приятный процесс. Новинка радикально меняет подход потребителя к выбору подобного средства, смещая акценты с простой "стирки" на "стирку и уход" и уходя от "базового повседневного продукта" к "стильному атрибуту современной жизни".

Официальный представитель поставщиков британского королевского двора и традиционных брендов Великобритании леди Пенни Маунтбеттэн также дала высокую оценку продукту Liby. В частности, она отметила: "Я знаю о приверженности Liby концепции "стирка и уход-в-1", которую бренд демонстрирует с первых дней своего существования. Этот подход очень близок моим личным представлениям об уходе за бельем и в полной мере соответствует концепции королевского двора. В процессе стирки с использованием Liby Laundry Detergent Essence ткани сохраняют свой лоск и мягкость без необходимости в дополнительных кондиционерах. Подобный эффект стал большой неожиданностью для меня и доставил истинное удовольствие".

В ходе презентации главный научный сотрудник Liby Китти Чжан познакомила гостей с экстраординарными свойствами нового продукта. Laundry Detergent Essence отличается высокой эффективностью в удалении загрязнений, сохранении естественной мягкости тканей и придании им стойкого аромата. Результат использования нового средства удивил и впечатлил всех собравшихся.

Лучшие мировые дизайнеры привили международной супермодели Ларе Стоун стремление придерживаться высоких стандартов ухода за бельем и одеждой. "В состав этого средства входят 7 экстрактов, обеспечивающих тканям уход, сравнимый с уходом за деликатной кожей от дорогих косметических брендов". Как маму, ее заботит не только эффективность удаления пятен, но и безопасность стирального средства для здоровья ее семьи. Узнав, что все продукты Liby успешно прошли официальные тесты на отсутствие в их составе кожных раздражителей, Лара с уверенностью выразила готовность использовать Liby Laundry Essence для ухода не только за своей одеждой, но и за вещами своего маленького сына.

Инновационные технологии, используемые при производстве Liby Laundry Detergent Essence, также получили одобрение от других экспертов отрасли. Специалист по текстильным красителям из Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина Натали Гибсон подчеркнула: "Многие представленные на рынке средства для стирки в процессе удаления стойких пятен часто повреждают ткань и меняют ее цвет. Входящие в состав этого продукта мягкие ухаживающие полимеры и инновационная технология ионного восстановления не только помогают возвращать ткани ее природную мягкость, но и сохраняют ее исходное состояние. Потрясающий результат!". Она выразила надежду, что бренд Liby и дальше будет радовать потребителей новыми сюрпризами, представляя продукты, характеризующиеся революционными возможностями и инновационными технологиями.

Еще одной восхитительной особенностью продукта является аромат с 72-часовой стойкостью. В его основе лежит технология микрокапсул, "блокирующих" ароматическую эссенцию в тонком слое на поверхности ткани. Подобную технологию зачастую можно встретить лишь при производстве премиальных парфюмов. Французский парфюмер Калис Беккер, создавшая множество классических и титулованных ароматов и часто сотрудничающая с такими люксовыми брендами, как Dior, Tom Ford и т.д., высоко оценила натуральный аромат продукта, а также передовую технологию поддержания его стойкости. "На мой взгляд, отличная комбинация экстрактов, создающая основу этого стойкого аромата, способна подарить потребителю истинное наслаждение". Г-жа Беккер выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству с брендом в вопросах создания новых, еще лучших, ароматов для средств по уходу за тканями.

Liby Laundry Detergent Essence впечатляет не только своими потрясающими функциональными возможностями, но и эффектным дизайном упаковки. В работе над флаконом для этого средства принимала участие всемирно известная британская дизайнерская фирма Pearl Fisher. Сквозь призму искусства, специалистам фирмы удалось превратить его в стильное украшение любого дома. Собирая идеи и мнения экспертов из всех уголков земного шара, Liby возглавляет процесс создания революционных продуктов, обеспечивающих эффективность и приносящих удовлетворение своим пользователям.

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/930248/Liby_unveiled_product_experts_fields.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/930247/LIBY_leading_laundry_detergent_brand_China.jpg

SOURCE Liby