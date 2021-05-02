Ведущий производитель кондиционеров Gree назван лауреатом премии 2021 Global Cooling Prize

«Gree является многоотраслевой транснациональной промышленно-технологической группой, сфера деятельности которой охватывает электробытовые приборы и промышленное оборудование и которая упорно работает над непрерывным внедрением инноваций при поддержке НИОКР для улучшения качества жизни людей. Экологически безопасная технология кондиционирования воздуха, за которую компания была удостоена звания лауреата премии Global Cooling Prize, позволит сократить углеродные выбросы существующих кондиционеров на 80 процентов», — сообщила г-жа Дун Минчжу (Dong Mingzhu), председатель правления и президент компании Gree Electric Appliances.

Премия Global Cooling Prize была совместно учреждена в 2018 году Институтом Роки-Маунтин, Правительством Индии и организацией Mission Innovation с целью стимулирования разработки новейших революционных технологий охлаждения, оказывающих в пять раз (5х) меньшее влияние на окружающую среду по сравнению с обычными кондиционерами, имеющимися сегодня на рынке (включая косвенные углеродные выбросы, образующиеся при использовании сетевого электричества, и прямые углеродные выбросы, соответствующие парниковому эффекту хладагентов), для устранения угрозы климату, вызываемой непрерывно растущим спросом на кондиционеры в жилых помещениях.

Разработанная компанией Gree инновационная технология охлаждения "Zero Carbon Source" сочетает в себе усовершенствованный цикл паровой компрессионной холодильной машины, испарительное охлаждение со встроенным фотоэлектрическим управлением, вентиляцию и пр., что обеспечивает эффективное использование возобновляемых источников энергии и источников естественного охлаждения.

Влияние на окружающую среду новой конструкции, разработанной компанией Gree с использованием технологии охлаждения "Zero Carbon Source", составляет менее одной пятой от аналогичного показателя традиционных кондиционеров. Благодаря инновационной разработке и рациональному проектированию экологически безопасная технология компании Gree является качественным прорывом в плане преодоления ограничений энергоэффективности, свойственных традиционным кондиционерам.

По имеющимся оценкам, в условиях быстрого роста численности населения и ускоренной урбанизации к 2050 году общемировой спрос на комнатные кондиционеры, составлявший в 2016 году 1,2 млрд единиц, возрастет до 4,5 млрд единиц. При эффективном продвижении и применении экологически безопасных средств охлаждения можно избежать выбросов, эквивалентных 100 миллиардам тонн углекислого газа, что поможет миру к 2100 году смягчить последствия глобального потепления более чем на 0,5°С, повысив при этом качество жизни людей, проживающих в условиях жаркого и влажного климата.

Информация о компании Gree

Компания Gree, основанная в 1991 году, является многоотраслевой транснациональной промышленно-технологической группой, осуществляющей свою деятельность в сфере электробытовых приборов и промышленного оборудования под тремя брендами: GREE, KINGHOME и TOSOT.

Более подробная информация о компании представлена на ее сайте по адресу: http://global.gree.com/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1500889/1.jpg

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http://global.gree.com



SOURCE Gree Electric Appliances, Inc