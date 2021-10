Veeva annonce la création d'une plateforme numérique d'essais cliniques reliant les patients, les sites et les promoteurs

Veeva Digital Trials Platform offre une exécution et un flux de données d'essais cliniques transparents entre les parties prenantes

De nouvelles capacités font progresser l'industrie vers des essais axés sur les patients

BARCELONE, Espagne, 13 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui la Veeva Digital Trials Platform, une nouvelle solution pour faire progresser considérablement l'exécution des essais cliniques en fournissant un écosystème technologique complet et connecté qui couvre les patients, les sites de recherche et les promoteurs des essais. Veeva Digital Trials Platform est disponible dès maintenant pour les premiers utilisateurs.

L'offre complète de produits comprend les solutions de base suivantes :

Veeva Vault Clinical Suite, la technologie de gestion des données cliniques et des opérations cliniques de pointe pour les sponsors et les SRC. La suite clinique Vault s'est étendue pour inclure Site Connect et eConsent, qui sont disponibles aujourd'hui. ePRO, Virtual Visits, eSource et Sensor Data sont prévus pour les prochaines versions.

Veeva SiteVault Free, une application permettant aux sites de moderniser leurs opérations et d'exécuter des essais cliniques connectés avec des sponsors utilisant Vault Clinical Suite.

MyVeeva pour les patients, une application simple et intuitive qui facilite la participation des patients à la recherche clinique.

Chacune de ces solutions est conçue pour répondre aux besoins uniques des patients, des sites et des sponsors, mais elle est connectée pour une exécution et un flux de données transparents entre toutes les parties prenantes.

Le processus de consentement du patient illustre bien comment la plateforme d'essais numériques Veeva favorise la collaboration et le flux de données. Grâce à Veeva eConsent, les sponsors rédigent et approuvent un formulaire de consentement, qui est automatiquement transmis aux sites utilisant Veeva SiteVault Free. Les sites peuvent ensuite modifier le formulaire de consentement, obtenir l'approbation de la CISR et obtenir le consentement des patients au moyen de l'application mobile MyVeeva. Le formulaire de statut et de consentement du patient est immédiatement disponible en tant que données validées et déclarables pour le promoteur dans Vault Clinical Suite.

En répondant au besoin de l'industrie des sciences de la vie d'une solution complète, standardisée et connectée, la Veeva Digital Trials Platform permettra de réaliser des essais plus rapides et plus efficaces avec une plus grande précision des données et une diversité accrue des patients.

« En réunissant la communauté croissante de sites de recherche utilisant Veeva SiteVault Free avec des sponsors utilisant Vault Clinical Suite, nous visons à accélérer le passage à l'exécution d'essais numériques », a déclaré Jim Reilly, vice-président, Vault R&D chez Veeva. « La plateforme d'essais numériques Veeva facilitera et accélérera les essais cliniques pour les patients, les sites et les promoteurs. »

Veeva Digital Trials prend un élan rapide

Veeva Site Connect, la première nouvelle application des essais numériques, transforme le partage d'informations entre les sites et les sponsors, passant de transferts manuels sur papier à un échange automatisé et numérique. Il est maintenant utilisé par des sponsors qui l'ont adopté rapidement, y compris les 20 premières entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et de recherche sous contrat, comme Celerion.

« Celerion est heureux d'approfondir le partenariat avec Veeva en tant qu'un des premiers utilisateurs de Veeva Site Connect et Veeva eConsent pour transformer l'expérience pour les sites et les patients », a déclaré Julie Saathoff, directrice exécutive, Celerion. « Nous menons environ 200 essais par an. L'automatisation du flux d'informations entre les parties prenantes nous aidera à rationaliser considérablement les opérations, à améliorer la collaboration et à accélérer le rythme de traitement. Les gains d'efficacité nous permettront d'améliorer les soins aux patients et de fournir plus d'innovations, plus rapidement. »

LEO Pharma a récemment annoncé son partenariat pour l'adoption complète de la plateforme Veeva Digital Trials. En s'appuyant sur son succès avec la suite Veeva Clinical Operations, LEO Pharma achèvera sa standardisation sur la technologie clinique Veeva existante, sera un adopteur précoce des futures solutions Veeva et contribuera à façonner la feuille de route des essais numériques Veeva.

« Nous étions en train d'explorer les moyens de transformer les essais cliniques, mais la COVID-19 a accéléré ce processus. En réagissant rapidement à l'évolution de la dynamique du marché, nous avons permis à nos essais de se poursuivre sans délai. Le partenariat avec Veeva soutient notre stratégie 2030, car il nous aidera à offrir des traitements innovants aux patients plus rapidement tout en soutenant une entreprise plus durable », a déclaré Jörg Möller, vice-président exécutif et chef de la R&D chez LEO Pharma. « Les résultats obtenus par Veeva en termes d'excellence des produits en font le partenaire idéal à long terme pour nous aider à atteindre cet objectif, ce qui nous permet de mieux et plus rapidement aider les patients. »

Pour en savoir plus, consultez le Veeva R&D and Quality Summit Connect, 14 octobre 2021. Les professionnels des sciences de la vie peuvent s'inscrire à veeva.com/Summit.

Informations complémentaires

Connectez-vous avec Veeva sur LinkedIn : linkedin.com/company/veeva-systems

Suivez @veeva_eu sur Twitter : twitter.com/veeva_eu

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site veeva.com/eu.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des déclarations prospectives, notamment sur la demande du marché et l'acceptation des produits et services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et services de Veeva et les conditions commerciales générales, en particulier dans le secteur des sciences de la vie. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les performances historiques de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une garantie que ces plans, estimations ou attentes se réaliseront. Ces déclarations prospectives représentent les attentes de Veeva en date de ce communiqué de presse. Des événements ultérieurs peuvent faire varier ces attentes et Veeva décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives à l'avenir. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent faire que les résultats réels diffèrent sensiblement. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'affecter les résultats financiers de VEEVA sont inclus dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Commentaires et analyse de la direction sur la situation financière et les résultats d'exploitation », dans le formulaire 10-Q déposé par la société pour la période se terminant le 31 juillet 2021. Ce formulaire est disponible sur le site web de l'entreprise à l'adresse veeva.com, dans la rubrique « Investisseurs », et sur le site web de la SEC à l'adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d'autres dépôts que Veeva effectue périodiquement auprès de la SEC.

Contact :

Deivis Mercado

Veeva Systems

925-226-8821

[email protected] Kiran May

Veeva Systems

+44-796-643-2912

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

Related Links

https://www.veeva.com/eu/

http://www.veeva.com



SOURCE Veeva Systems