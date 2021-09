Veeva annonce une nouvelle application pour accélérer le processus de validation

Veeva Vault Validation Management rationalise les processus de validation de bout en bout pour la préparation aux audits et la conformité aux normes

BARCELONA, Espagne, 15 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) annonce aujourd'hui la sortie de Veeva Vault Validation Management, une nouvelle application qui permettra une gestion plus efficace et plus rentable du cycle de vie de la validation. Les entreprises du secteur des sciences de la vie pourront créer et organiser des activités de validation, gérer une bibliothèque mondiale de scripts de test, et exécuter et enregistrer les données de validation par voie électronique pour une exécution plus rapide des tests et une meilleure conformité.

« Les processus de validation manuels sont inefficaces, épuisent les ressources et augmentent les coûts opérationnels », déclare Mike Jovanis, vice-président de Veeva Vault Quality. « Veeva Vault Validation Management permettra aux clients d'optimiser le cycle de vie de la validation de bout en bout avec une exécution zéro papier pour une efficacité accrue et une préparation aux audits. »

Vault Validation Management réduira les processus manuels et éliminera les silos pour un meilleur suivi et alignement des activités et projets de validation. Les équipes qualité pourront utiliser les artefacts et les modèles suggérés pour favoriser la cohérence, en garantissant les bonnes pratiques de documentation (GDP) et l'intégrité des données.

L'intégration transparente avec Veeva Vault QualityDocs et Veeva Vault QMS connectera les artefacts clés, les divergences et les contrôles de changement, améliorant ainsi la transparence et l'accessibilité des données. Des tableaux de bord intuitifs affichent également des mesures critiques comme le statut et les temps de cycle pour une meilleure traçabilité entre les projets de validation.

Vault Validation Management fait partie de la Veeva Vault Quality Suite, qui comprend Vault QMS, Vault QualityDocs, Veeva Vault Training, Veeva LearnGxP, Veeva Vault Station Manager, et Veeva Vault Product Surveillance pour automatiser et harmoniser les processus qualité à l'échelle mondiale. Vault Quality Suite permet aux entreprises de gérer facilement la qualité dans une solution unifiée et offre la puissance et l'évolutivité nécessaires à l'ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie.

La disponibilité de Vault Validation Management est prévue pour le second semestre 2022. Pour en savoir plus sur Vault Validation Management, visitez le site veeva.com/eu/VaultValidationManagement.

Participez au Veeva R&D and Quality Summit Connect le 14 octobre 2021 pour en savoir plus sur la nouvelle offre, le parcours de transformation numérique de la qualité de Merck & Co, Inc. et les meilleures pratiques de gestion du changement organisationnel de Supernus Pharmaceuticals pour la modernisation de la qualité.. L'événement en ligne est ouvert aux professionnels du secteur des sciences de la vie. Inscrivez-vous et restez informé des détails du programme sur veeva.com/Summit.

Informations complémentaires

Connectez-vous avec Veeva sur : linkedin.com/company/veeva-systems

Follow @veeva_eu sur Twitter: twitter.com/veeva_eu

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence de ses produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 100 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques aux biotechs émergentes. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, visitez le site veeva.com/eu.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des déclarations prospectives, notamment sur la demande et l'acceptation par le marché des produits et services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et services de Veeva et les conditions commerciales générales, en particulier dans le secteur des sciences de la vie. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les performances historiques de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration selon laquelle ces plans, estimations ou attentes se réaliseront. Ces déclarations prospectives représentent les attentes de Veeva à la date du présent communiqué de presse. Des événements ultérieurs peuvent faire varier ces attentes, et Veeva décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives à l'avenir. Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques et incertitudes connus et inconnus qui peuvent entraîner des différences significatives entre les résultats réels. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Commentaires et analyse de la direction sur la situation financière et les résultats d'exploitation », dans le formulaire 10-Q déposé par la société pour la période close le 31 juillet 2021. Ce document est disponible sur le site Web de la société à l'adresse veeva.com, dans la section Investisseurs, et sur le site Web de la SEC à l'adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques éventuels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d'autres documents déposés périodiquement par Veeva auprès de la SEC.

Contact :



Deivis Mercado

Veeva Systems

925-226-8821

[email protected]

Kiran May

Veeva Systems

+44-796-643-2912

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

Related Links

http://www.veeva.com



SOURCE Veeva Systems