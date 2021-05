Veeva Development Cloud modernise le développement de médicaments à l'échelle de l'industrie

Des suites d'applications unifiées pour les applications cliniques, réglementaires, de qualité et de sécurité éliminent les silos pour accroître l'efficacité et améliorer la conformité

À BARCELONE, Espagne, le 19 mai 2021 /PRNewswire/ -- Un nombre croissant d'entreprises du secteur des sciences de la vie adoptent Veeva Development Cloud applications from Veeva Systems de (NYSE : VEEV) dans le cadre d'un changement industriel visant à moderniser le développement de médicaments. Plus de 650 entreprises utilisent les applications Veeva Development Cloud aujourd'hui, et plus de 250 utilisent plusieurs applications Veeva Vault dans l'ensemble des domaines fonctionnels pour activer et connecter les équipes de développement et de fabrication de médicaments.

Veeva Development Cloud réunit des suites d'applications unifiées pour les applications cliniques, réglementaires, de qualité et de sécurité sur une plateforme cloud unique, éliminant les silos organisationnels. Plus de 350 entreprises sont en train d'accélérer l'exécution des essais avec les applications cliniques Vault, plus de 250 simplifient les processus réglementaires avec Vault RIM, plus de 350 unifient la gestion de la qualité avec Vault Quality, et plus de 35 améliorent la pharmacovigilance avec Vault Safety.

Vault Connections depuis Veeva Development Cloud oriente les processus commerciaux interfonctionnels tout au long du cycle de vie du produit. Par exemple, Connections permet aux entreprises de regrouper les opérations cliniques et réglementaires pour des transmissions plus rapides ; la qualité et la réglementation pour un contrôle simplifié des changements et une gestion des variations ; enfin, les données cliniques et les opérations pour une visibilité en temps réel sur l'inscription des patients.

« Nous nous engageons à commercialiser des innovations qui aident l'industrie à accélérer le développement de médicaments », a déclaré Rik Van Mol, vice-président senior de Veeva Development Cloud. « Veeva Development Cloud permet aux clients d'améliorer la collaboration entre les équipes et d'accélérer la prestation de traitements aux patients ».

Ce que les clients disent à propos de Veeva Development Cloud :

« La gestion du développement de médicaments à travers de multiples systèmes cloisonnés n'est plus durable pour avancer avec rapidité et efficacité », a déclaré Klaas Boone, directeur principal, systèmes d'information d'entreprise à argenx. « Nous sommes passionnés par l'amélioration de ce que nous faisons, et l'utilisation des applications Veeva Development Cloud pour connecter nos équipes contribuera à stimuler l'innovation depuis les essais cliniques jusqu'à la présentation réglementaire et la fabrication ».

« Le regroupement des opérations cliniques et des présentations réglementaires permet la disponibilité en temps réel des protocoles, des brochures d'étude et d'autres documents d'étude clés qui nous aident à demeurer conformes », a déclaré Dee DeOliveira, directrice mondiale des opérations réglementaires chez Cerevel Therapeutics. « Nous sommes ravis de la façon dont Vault Connections permet la collaboration, et nous venons d'effleurer la surface sur les processus qui peuvent être améliorés ou automatisés pour accélérer le développement ».

« Nous unifions les aspects cliniques et réglementaires pour faciliter l'échange d'informations entre les équipes », a déclaré Jim Clark, responsable du centre d'excellence IT Veeva chez Spark Therapeutics. « Disposer de suites Veeva Vault en place, toutes connectées, dans le cloud, représente une importance cruciale pour assurer le succès continu du développement ».

Apprenez-en plus à propos de Vault Quality Suite lors du prochain événement, qui se tiendra le 20 mai 2021 : le Veeva R&D and Quality Summit Connect Europe. Cet événement en ligne est ouvert aux professionnels du secteur des sciences de la vie. Inscrivez-vous et tenez-vous au courant des détails du programme via le site veeva.com/Summit.

Informations complémentaires

Pour en savoir plus sur Veeva Vault CTMS, consultez le site : veeva.com/CTMS

Communiquez avec Veeva sur LinkedIn : linkedin.com/company/veeva-systems

Suivez @veeva_eu sur Twitter : twitter.com/veeva_eu

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée en faveur de l'innovation, de l'excellence des produits et de la réussite client, Veeva compte plus de 975 clients, allant des plus grands laboratoires pharmaceutiques du monde aux sociétés de biotechnologie émergentes. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris ceux des clients, des employés, des actionnaires et des secteurs pour lesquels elle travaille. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs, notamment sur la demande et l'acceptation par le marché des produits et services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et services de Veeva, et les conditions commerciales générales (y compris l'impact continu de la COVID-19), en particulier dans le secteur des sciences de la vie. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce présent communiqué de presse sont basés sur les performances historiques de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration selon laquelle ces plans, estimations ou attentes se réaliseront. Ces énoncés prospectifs représentent les attentes de Veeva à la date de ce communiqué de presse. Des événements ultérieurs peuvent faire évoluer ces prévisions, et Veeva décline toute obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs à l'avenir. Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent entraîner des différences importantes entre les résultats réels. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Commentaires et analyse de la direction sur la situation financière et les résultats d'exploitation » dans le formulaire 10-K déposé par l'entreprise pour la période se terminant le 31 janvier 2021. Ce formulaire est disponible sur le site web de l'entreprise à l'adresse veeva.com, dans la section Investisseurs, et sur le site web de la SEC à l'adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques éventuels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d'autres documents déposés périodiquement par Veeva auprès de la SEC.

Contact :

Deivis Mercado

Veeva Systems

925 226-8821

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

Related Links

https://www.veeva.com/eu/



SOURCE Veeva Systems