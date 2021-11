Veeva dévoile de nouveaux outils numériques puissants pour permettre l'avenir de l'engagement des médecins à la demande

Veeva CRM Engage Connect offre de nouvelles possibilités de communication transparente entre les prestataires de soins de santé et les équipes de terrain

BARCELONE, Espagne, 19 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a présenté aujourd'hui les capacités de messagerie et de partage de contenu conformes à Veeva CRM Engage Connect lors de son événement European Veeva Commercial and Medical Summit Connect. Les professionnels de la santé auront désormais accès aux informations et aux ressources dont ils ont besoin auprès des entreprises des sciences de la vie lorsqu'ils en ont besoin. Engage Connect sera disponible le mois prochain dans le cadre de l'application Veeva Engage utilisée par plus d'un million de professionnels de la santé pour les réunions numériques.

Lorsque les professionnels de la santé ont besoin d'information, il est difficile de savoir quels représentants sur le terrain et quelles entreprises contacter. Les médecins veulent facilement faire des recherches et envoyer des demandes de texte, sans partager leurs renseignements personnels. Avec des messages conformes, les équipes sur le terrain peuvent avoir des échanges plus opportuns et plus ciblés entre les réunions ou les événements.

« Grâce à Veeva Engage Connect, nos équipes sur le terrain peuvent rapidement communiquer avec les professionnels de la santé de façon plus personnelle et plus pratique grâce à des textes conformes, à la planification de réunions et, surtout, au partage de ressources pour les patients », a déclaré Deborah Sullivan, directrice de l'automatisation de la force sur le terrain chez Sanofi. « L'application nous permet de personnaliser les interactions avec les clients tout en offrant aux professionnels de la santé un guichet unique où ils peuvent communiquer de façon proactive avec les représentants de l'industrie pour obtenir du soutien qui, au bout du compte, aide à améliorer la vie des patients. »

Veeva Engage Connect rend la messagerie de type chat et le partage de contenu simples et conformes. Les équipes sur le terrain peuvent plus facilement rester en contact avec les professionnels de la santé :

Messages bidirectionnels conformes : Les représentants pharmaceutiques et les agents de liaison en sciences médicales (MSL) peuvent discuter en toute sécurité avec les clients des professionnels de la santé en tout temps, n'importe où, afin de fournir des renseignements opportuns sur les traitements potentiels.

: Les représentants pharmaceutiques et les agents de liaison en sciences médicales (MSL) peuvent discuter en toute sécurité avec les clients des professionnels de la santé en tout temps, n'importe où, afin de fournir des renseignements opportuns sur les traitements potentiels. Contenu et ressources sur demande : Les professionnels de la santé peuvent rapidement trouver ou demander du matériel pédagogique, des échantillons, des ressources pour les patients ou des services.

: Les professionnels de la santé peuvent rapidement trouver ou demander du matériel pédagogique, des échantillons, des ressources pour les patients ou des services. Planification simple : Les professionnels de la santé peuvent demander des réunions en personne ou à distance, afficher les préférences en matière d'heures de bureau, consulter les réunions à venir et lancer des appels vidéo directement à partir de l'application.

« Les médecins préfèrent interagir avec les représentants et les MSL sur leurs conditions et demandent un accès plus pratique à l'information et aux ressources », a déclaré Bryce Davis, directeur principal, Veeva Engage strategy. « Veeva Engage Connect contribue à approfondir les relations entre les professionnels de la santé et les entreprises du secteur des sciences de la vie en permettant un engagement bidirectionnel simple entre plusieurs entreprises et marques dans une seule application, ce qui fait progresser l'industrie vers un monde pharmaceutique sur demande. »

Engage Connect fait partie de la plateforme Veeva Engage qui permet de s'engager à tout moment et sur n'importe quel canal par le biais de la vidéo, des appels téléphoniques, des interactions en personne sans contact ou du chat. Initialement présentées aux premiers utilisateurs sous le nom de MyVeeva for Doctors, les nouvelles fonctionnalités de Veeva Engage Connect seront disponibles pour les équipes de terrain du secteur biopharmaceutique le mois prochain. Les professionnels de la santé seront en mesure de se connecter et de rencontrer les équipes commerciales des sciences de la vie participantes à l'aide de leur application Veeva Engage existante, qui est disponible dans l'Apple App Store et Google Play.

Pour en savoir plus sur la plateforme Veeva Engage, les professionnels de l'industrie des sciences de la vie peuvent s'inscrire au Veeva Commercial and Medical Summit Connect Europe à veeva.com/eu/summit. Veeva a également publié des nouvelles sur les nouvelles innovations de Veeva CRM lors du Sommet d'aujourd'hui.

Informations complémentaires

Pour en savoir plus sur Veeva CRM Engage Connect, visitez :veeva.com/eu/EngageConnect

