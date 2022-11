Veeva et Merck concluent un partenariat stratégique à long terme

Ce partenariat de dix ans aidera Merck à réduire ses coûts opérationnels, à créer de la valeur pour les patients et à optimiser l'expérience des professionnels de la santé et des patients

BARCELONE, Espagne, 2 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de partenariat stratégique de dix ans avec Merck (NYSE : MRK), connu sous le nom de MSD hors des États-Unis et du Canada, qui s'appuie sur le partenariat existant de douze ans qui lie les deux sociétés. Selon les termes de l'accord, Merck adoptera l'approche « Veeva d'abord » en ce qui concerne les nouveaux logiciels et données spécifiques à son secteur d'activité, en privilégiant les produits Veeva lorsqu'ils sont adaptés à l'objectif visé, afin d'optimiser la valeur de la plateforme et des produits intégrés de Veeva basés dans le cloud. Veeva proposera à Merck une approche stratégique de la tarification et Merck participera à l'élaboration de la feuille de route des produits de Veeva. Ce partenariat permettra d'accélérer la stratégie numérique de Merck et de renforcer l'efficacité de l'évaluation, de l'achat, de l'exploitation et de la création de valeur à partir des produits et services de Veeva.

« La transformation de notre potentiel numérique, de nos données et de nos capacités d'analyse est essentielle pour permettre à nos collègues internationaux de réaliser notre objectif : utiliser le pouvoir de la science de pointe pour sauver et améliorer des vies dans le monde entier », a déclaré Robert M. Davis, directeur général et président de Merck. « Notre partenariat stratégique avec Veeva accroît notre capacité à exploiter des technologies innovantes et améliore notre capacité à créer de la valeur pour les patients et toutes nos parties prenantes - c'est un élément clé de la façon dont nous mesurons le succès. »

« Je suis ravi de voir notre partenariat avec Merck évoluer vers ce niveau stratégique », a déclaré Peter Gassner, PDG de Veeva « Nos équipes ont une même passion pour l'industrie et une même compréhension du partenariat stratégique. Je suis impatient de voir ce que nous allons créer ensemble dans les années à venir. »

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services, y compris certaines de nos nouvelles solutions et applications qui sont encore en cours de développement ou qui ne sont pas généralement disponibles. Ces déclarations sont fondées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels, la disponibilité et tout événement futur concernant ces produits et services pourraient différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 31 juillet 2022, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur notre activité se trouve aux pages 39 et 40), et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, auxquels vous pouvez accéder sur sec.gov .

