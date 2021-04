Veeva inaugure son Modèle de référence pour un contenu de qualité qui va permettre aux entreprises de bénéficier de meilleures pratiques éprouvées

Les meilleures pratiques industrielles précisées par plus de 300 clients sont désormais accessibles publiquement aux entreprises modernisant leurs systèmes qualité

BARCELONE, Espagne, 23 avril 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems Grifols (NYSE : VEEVA) a annoncé aujourd'hui la disponibilité du Modèle de référence pour un contenu de qualité de Veeva Modèle de référence pour un contenu de qualité qui va faire progresser les efforts en matière de transformation de la qualité et favoriser une plus grande normalisation de gestion de la qualité. Pour la première fois, les meilleurs pratiques documentées provenant de centaines de mises en œuvre réussies de Veeva Vault QualityDocs Veeva Vault QualityDocs sont accessibles publiquement ce qui va accélérer le déploiement du système et favoriser des pratiques cohérentes et conformes en contenu GxP dans toute l'entreprise.

« Le Modèle de référence pour un contenu de qualité de Veeva simplifie grandement l'harmonisation des parties prenantes et l'évaluation des écarts pour les sociétés qui cherchent à moderniser leurs solutions qualité » a déclaré Jan Paul Zonnenberg, partenaire, compagnies pharmaceutiques et sciences de la vie. PwC. Le cadre de travail du contenu conforme aux meilleur pratiques industrielles est une étape positive et complémente notre vision de l'harmonisation des processus améliorant la gestion de la qualité ».

Les systèmes de gestion des documents anciens et autres obligent les sociétés à s'investir pendant des mois afin de définir leurs besoins et personnaliser leurs configurations. Le modèle de référence, intégré dans le Vault QualityDocs, simplifie le processus en fournissant une hiérarchie, une taxonomie et des métadonnées normalisés de documents afin d'organiser et de fournir un contenu de qualité.

Les sociétés émergentes ainsi que les organisations reconnues peuvent maintenant harmoniser les parties prenantes et normaliser la gestion de la qualité dans les différentes fonctions commerciales. Le modèle de référence simplifie la collaboration, devenue de plus en plus importante pour le cycle de vie globale du produit, avec les partenaires contractuels.

« Les clients de qualité de Veeva obtiennent des gains significatifs importants en utilisant nos meilleurs pratiques fournies » a déclaré Mike Jovanis, vice-président de Vault Quality chez Veeva Systems. « En rendant disponible le Modèle de référence pour un contenu de qualité de Veeva, cela va permettre une normalisation et harmonisation industrielles accrues dans toute la chaîne de valeurs des sciences de la vie ».

Le Modèle de référence pour un contenu de qualité de Veeva est maintenant disponible aux sociétés prêtes à harmoniser leur processus et système de gestion du contenu.

Apprenez-en plus à propos du Vault Quality Suite lors du prochain événement du Veeva R&D and Quality Summit Connect Europe , 20 mai 2021. Cet événement en ligne est ouvert aux professionnels de l'industrie des sciences de la vie. Inscrivez-vous et soyez à jour concernant les details du programme à veeva.com/Summit .

À propos de Veeva Systems

Veeva est le chef de fil mondial des logiciels infonuagiques pour l'industrie des sciences de la vie. Engagée en faveur de l'innovation, de l'excellence des produits et de la réussite des clients, Veeva compte plus de 975 clients, allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux biotechnologies émergentes. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'information, consultez le site veeva.com/eu .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives, notamment sur la demande et l'acceptation par le marché des produits et services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et services de Veeva et les conditions commerciales générales (y compris l'impact continu de la COVID-19), en particulier dans le secteur des sciences de la vie. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les performances historiques de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration selon laquelle ces plans, estimations ou attentes se réaliseront. Ces déclarations prospectives représentent les attentes de Veeva à la date de cette annonce de presse. Des événements ultérieurs peuvent faire évoluer ces prévisions, et Veeva décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives 'avenir. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent entraîner des différences importantes entre les résultats réels. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'affecter les résultats financiers de VEEVA sont inclus dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Commentaires et analyse de la direction sur la situation financière et les résultats d'exploitation » dans le formulaire 10-K déposé par la société pour la période se terminant le 31 janvier 2021. Il est disponible sur le site web de la société à l'adresse veeva.com dans la section Investisseurs, et sur le site web de la SEC à l'adresse sec.gov . De plus amples informations sur les risques probables qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d'autres dépôts que Veeva effectue périodiquement auprès de la SEC.

Contact :

Deivis Mercado

Veeva Systems

925-226-8821

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

