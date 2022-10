Veeva présente une nouvelle application ePRO pour un accès plus rapide aux données des patients

Veeva ePRO simplifie la collecte et l'échange des résultats rapportés par les patients dans les essais cliniques numériques

BARCELONE, Espagne, 19 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui la disponibilité de Veeva ePRO , une avancée clé dans les essais numériques centrés sur le patient. L'application permet aux patients de remplir plus facilement les évaluations sur un appareil mobile ou un navigateur web et permet un accès aux données en temps réel pour les sponsors et les sites de recherche clinique. Dans le cadre d'une plateforme connectée pour les essais cliniques, les équipes d'étude peuvent utiliser ePRO pour échanger des données de haute qualité à travers l'écosystème clinique pour améliorer la transparence et la collaboration.

Selon les sites de recherche, les principaux défis en matière de fidélisation des patients sont le temps nécessaire pour participer à un essai, les demandes d'informations répétitives et le temps passé à saisir les données.1 Veeva ePRO améliore l'expérience du patient en fournissant une application moderne et conviviale pour remplir les résultats rapportés par les patients (PRO).

L'application permet également de rationaliser les activités d'essai pour les sponsors et les sites de recherche. Les sponsors peuvent configurer des études à l'aide de bibliothèques d'enquêtes et d'instruments, et transmettre les définitions des ePRO et du calendrier aux sites de recherche. Les sites de recherche peuvent alors facilement attribuer des activités, recevoir automatiquement des mises à jour et suivre les progrès des patients sans avoir besoin d'autres systèmes ou applications.

« Veeva ePRO est conçu pour répondre aux besoins des patients, des sites et des sponsors, et est connecté pour une exécution de bout en bout », déclare Tim Davis, vice-président de la stratégie, MyVeeva for Patients chez Veeva. « Nous nous engageons à travailler en partenariat avec nos clients pour fournir des applications numériques modernes qui aident l'industrie des sciences de la vie à progresser vers des essais numériques centrés sur le patient. »

Veeva ePRO fait partie de la suite Veeva Vault Clinical , la première plateforme cloud du secteur qui unifie la gestion des données cliniques et les opérations. La suite Vault Clinical comprend Vault EDC , Veeva RTSM , Veeva ePRO, Veeva CDB , Vault eTMF , Vault CTMS , Veeva Site Connect , Vault Payments , Vault Study Start-up et Vault Study Training . Pour en savoir plus sur Veeva ePRO : veeva.com/eu/ePRO .

Informations complémentaires

Connectez-vous avec Veeva sur LinkedIn : linkedin.com/company/veeva-systems Suivez @veeva_eu sur Twitter : twitter.com/veeva_eu

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services, y compris certaines de nos nouvelles solutions et applications qui sont encore en cours de développement ou qui ne sont pas disponibles . Ces déclarations sont fondées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels, la disponibilité et les événements futurs liés à ces produits et services pourraient différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le dimanche 31 juillet 2022, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur notre activité se trouve aux pages 39 et 40), et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, auxquels vous pouvez accéder sur sec.gov .

1 Rapport de recherche de la SCRS, Impact Assessment of eClinical Technologies and Industry Initiatives on Sites , 2019

Contact :



Jeremy Whittaker Deivis Mercado Veeva Systems Veeva Systems +49-695-095-5486 925-226-8821 [email protected] [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

SOURCE Veeva Systems