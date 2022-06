Veeva R&D and Quality Summit Europe rassemble l'industrie pharmaceutique pour rationaliser le développement de médicaments

Les dirigeants des sciences de la vie se réunissent pour éliminer les obstacles à l'avancement des essais numériques et du développement de produits

BARCELONE, Espagne, 23 juin 2022 /PRNewswire/ -- L'un des plus grands événements européens de ce type, Veeva R&D and Quality Summit Europe a récemment réuni plus de 500 leaders des sciences de la vie à Zurich pour discuter de nouvelles approches en vue d'améliorer les essais numériques et de stimuler la transformation en matière clinique, de qualité, de réglementation et de sécurité.

« Échanger des idées avec mes pairs au Veeva R&D and Quality Summit a été inestimable, » a déclaré Martijn van de Leur, leader mondial de la pharmacovigilance chez Biomapas. Il s'agit d'une véritable communauté de professionnels sur la même longueur d'onde et passionnés par l'amélioration des résultats cliniques pour les patients grâce à l'innovation. »

Steve Guise, directeur des technologies de l'information, division Roche Pharmaceuticals, a inauguré l'événement en soulignant l'objectif ambitieux de l'entreprise de générer de trois à cinq fois plus d'avantages pour les patients à moitié prix en tirant parti d'un socle technologique moderne.

Les participants ont pris connaissance de stratégies de pointe visant à rationaliser les processus tout au long du cycle de vie des produits, notamment :

GSK qui établit un écosystème clinique connecté pour raccourcir les temps de cycle des processus d'essais préliminaires, simplifier la gestion des données et réduire de moitié le temps de construction d'EDC

LEO Pharma qui unifie les données pour simplifier les processus, les automatiser et assurer la sécurité proactive des patients

Idorsia, Novo Nordisk et TFS HealthScience qui jettent les bases des essais cliniques numériques pour relier les promoteurs, les sites de recherche et les patients

Jazz Pharmaceuticals qui réunit des données, du contenu et des processus de qualité pour étendre ses activités

« Les connaissances approfondies et l'expérience que les leaders ont apportées au Veeva R&D and Quality Summit Europe ont aidé le public à comprendre comment créer des moyens plus efficaces et plus rapides pour fournir des médicaments aux patients, a déclaré Chris Moore, président de Veeva Europe. Ces stratégies novatrices pourraient à terme faire progresser l'ensemble de l'industrie. »

Les professionnels de l'industrie des sciences de la vie qui n'ont pas pu assister à l'événement peuvent regarder le discours inaugural et les sessionsdu Veeva R&D and Quality Summit Europe .

