Veeva Vault Formation offre un apprentissage numérique unifié à plus de 200 entreprises

Une solution complète et connectée pour les documents, l'apprentissage et les contenus de formation accrédités transforme la qualification basée sur les rôles

BARCELONE, Espagne, 3 juin 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui que plus de 200 organisations utilisent Veeva Vault Training pour une gestion unifiée de la formation et des qualifications basée sur les rôles. Les sociétés de biotechnologie à croissance rapide et les 20 premières entreprises pharmaceutiques enrichissent l'apprentissage des employés avec Vault Training, réalisant plus de 13 millions de missions de formation au total et générant une moyenne de plus de 11 000 consultations quotidiennes de la page d'accueil des apprenants. L'augmentation de l'adoption de Vault Training dans le secteur des sciences de la vie aide les entreprises à offrir une expérience d'apprentissage numérique complète aux utilisateurs finaux.

« Disposer d'un LMS (learning management system) moderne qui offre une visibilité sur le statut de la formation, des notifications d'escalade et une révision périodique des cursus permet de rationaliser la qualification des employés », a déclaré Lelia Martinescu, directrice des systèmes de qualité GxP chez Idorsia. « Veeva Vault Training a fourni une solution avancée au niveau de l'entreprise pour unifier la gestion globale des documents et des formations et satisfaire les besoins de toutes les parties prenantes de la formation. »

En raison de la nécessité pour l'ensemble de l'industrie d'activer une main-d'œuvre à distance, de plus en plus d'entreprises associent Vault Training aux produits Veeva Vault Quality Suite , Veeva Vault QualityDocs et Veeva LearnGxP . Ensemble, ces produits prennent en charge la formation de bout en bout dans une solution unique pour plus de flexibilité, d'efficacité et de rapidité.

Veeva continue à développer Vault Training avec des avancées centrées sur le client pour simplifier la formation des employés. Parmi les principales améliorations récentes, citons l'évaluation par formulaire pour la formation sur le lieu de travail, des expériences d'apprentissage distinctes, semblables à celles des consommateurs, pour des publics plus larges, et l'ajout de Veeva LearnGxP, une bibliothèque eLearning accréditée comprenant plus de 170 cours et plus de 650 ressources de microapprentissage.

« Nous nous concentrons sur la fourniture d'innovations et de contenus de pointe pour aider davantage d'entreprises à atteindre l'excellence en matière de qualité », a déclaré Kent Malmros, directeur principal de Veeva Vault Training. « Veeva s'associe aux sciences de la vie pour résoudre les problèmes complexes de formation et de qualification qui sont restés sans solution pendant des décennies, afin que les entreprises puissent améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre et accroître la conformité GxP. »

À propos de Veeva Systems Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont fondées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-K pour la période se terminant le 31 janvier 2022, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur notre activité se trouve aux pages 13 et 14), et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, auxquels vous pouvez accéder sur sec.gov .

