Vega Verde garandeert levering bio-citrusvruchten aan Europa

Vega Verde is een toonaangevende producent van bio-citrusvruchten in Europa. Zij distribueren hun producten naar de Rewe-groep, Alnatura- en Kaufland-supermarkten in Duitsland, Nemlig.com in Denemarken en Hofer in Oostenrijk. Vega Verde beschikt over 40 hectaren, gecertificeerd door DEMETER, met een aanzienlijke productie van Verna-citroenen.

MÁLAGA, Spanje, 7 april 2020 /PRNewswire/ -- Vega Verde, een familiebedrijf, dat zich al meer dan 20 jaar bezighoudt met de productie, verpakking en de export van bio-producten, consolideert zijn productie- en exportcapaciteit, de huidige internationale noodsituatie op gezondheidsgebied ten spijt.

De pandemie kon de werknemers van het bedrijf er niet van weerhouden hun werk optimaal uit te voeren, met inachtneming van alle vastgestelde veiligheidsmaatregelen. Meer dan 250 mensen die werkzaam zijn op verschillende terreinen (landbouwproductie, oogst, kwaliteit, verpakking en administratie) zijn zich bewust van het belang voor de samenleving van de agri-voedingsmiddelendienst en hebben adequaat gereageerd op de behoeften van de consument.

Vega Verde is een van de toonaangevende producenten en exporteurs van bio-citrusvruchten en ze distribueren hun producten dagelijks over heel Europa. Met een productie van meer dan 23.000 ton sinaasappels, mandarijnen, citroenen, limoenen, clementines en grapefruits voeren ze een van de omvangrijkste productieschema's in de sector.

De belangrijkste exportbestemmingen van Vega Verde vormen Frankrijk, Duitsland, België, Denemarken, Oost-Europa en Oostenrijk. Dit onderstreept de economische relevantie van de bio-citrusbranche op Europees niveau m.b.t. variëteit en kwaliteit.

Het bedrijf wijdt 650 hectaren aan de productie in Andalusië, Spanje. Voor Miguel Espinosa, Vega Verde's salesmanager: "De productie en distributie zijn nauwelijks afgenomen door de COVID-19-crisis. Wij zetten onze activiteiten voort door de consument een gezond aanbod te bieden, in overeenstemming met de duurzaamheids-, milieu- en biodiversiteitsprogramma's van de Europese Unie".

Groeiprognose

De onderneming plant de komende 5 jaar op basis van een strategie van verticale integratie haar productiecapaciteit te verhogen, wat een hoge toegevoegde waarde aan het eindproduct zal opleveren. Miguel Espinosa wijst erop dat: "Onze landbouwactiviteiten binnen een kader van duurzaamheid en integratie worden ontwikkeld in de biodiversiteit van de regio. We wisselen citrusgewassen af met de aanplant van inheemse boom- en struiksoorten en bevorderen zo de agro-ecologische landbouw. Het is een type gewas dat het ecosysteem respecteert en een positieve invloed heeft op zowel de kwaliteit van het product als op het ecosysteem zelf."

Door de groeiende trend van de consumptie van bio-citrusvruchten op de internationale markt voorziet Vega Verde een groei van 15% tot 20% in de komende drie jaar.

https://www.vegaverde.es

