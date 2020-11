Veinte años de diseños innovadores: Acura MDX

En un nuevo video presentado hoy, Matei reflexiona sobre los objetivos de diseño distintos entre las MDX de primera y cuarta generación, y destaca también las similitudes como la línea característica distintiva que recorre el perímetro de ambos modelos y transmite fuerza y rendimiento, debajo de los faros en la versión original y más arriba en la flamante MDX.

Reinvención del diseño de la MDX

Como anticipa el prototipo, la MDX de cuarta generación resulta imponente gracias a su diseño más dinámico y robusto. Un parachoques delantero más recto y un capó largo y esculpido transmiten potencia y presencia junto con unas impresionantes seis pulgadas adicionales en la dimensión del tablero al eje en comparación con la MDX anterior. Inspirada en las rocas talladas por el viento del Cañón del Antílope, la carrocería atractiva y esculpida de la nueva MDX da al vehículo una sensación de constante movimiento.

Entre sus detalles diseñados con elegancia se incluyen superficies de diamantes multifacetados en la parrilla que crean reflejos dinámicos y un juego de luces al desplazarse por el vehículo. Los faros delanteros y las luces traseras de la nueva MDX, "las joyas del vehículo", en palabras de Matei, despliegan las luces distintivas y exclusivas Chicane de Acura tanto en el frente como en la parte de atrás.

El objetivo de rendimiento de la nueva MDX se pone de manifiesto a través de sus bordes anchos y su cabina cónica, que se dibuja hacia atrás en la carrocería más baja y más ancha. Las ruedas más grandes y más anchas son impulsadas hacia las esquinas, lo que adhiere la MDEX al terreno y optimiza su rendimiento.

La MDX original: La primera generación cambia las reglas del juego de las SUV

La MDX 2001 original redifinió el segmento de las SUV de lujo al ser la primera SUV de tres filas en la industria que contaba con una plataforma de una pieza y ofrecía comodidad, espacio y conducción superiores en comparación con las SUV existentes que se basaban en camionetas. En términos de diseño, la MDX de primera generación equilibraba ingeniosamente la robustez y la elegancia, y comunicaba fuerza y estabilidad con su apariencia limpia, parachoques delantero finamente tallado y su gran amplitud. La MDX de primera generación recibió excelentes críticas, entre las que se incluyen los premios 2001 North American Truck of the Year y 2001 Motor Trend SUV of the Year.

Biografía del diseñador: Catalin Matei

Catalin Matei es diseñador principal y experto técnico en diseño interior en Honda R&D Americas (HRA). Después de graduarse del Art Center College of Design de Pasadena, Matei se incorporó a HRA en Torrance, California, en 1988. Su pasión por encontrar soluciones creativas para los problemas técnicos, combinada con su amor por los automóviles y el diseño, lo convirtieron en diseñador de vehículos.

El primer trabajo de Matie como diseñador fue en el Honda Civic Coupe de 1993. Después, Matie diseñó el Acura MD-X Concept de 2000 y el vehículo de producción Acura MDX de 2001. Dirigió también los diseños exteriores del Honda Pilot 2006, el Honda Element SC 2007 y dos generaciones de Honda Odyssey (2011 y 2018).

Las responsabilidades de Matei en relación con la MDX 2020 incluyeron el diseño exterior global hasta detalles como las texturas que se utilizaron al interior de los faros y las luces traseras. Además de lograr un aspecto que despierta muchas emociones para la MDX, Matei tuvo que considerar el diseño de ingeniería y la presentación general del vehículo.

Acerca de Acura

Acura es una marca automotriz líder que ofrece un desempeño diseñado con precisión: un compromiso con el estilo expresivo, el alto desempeño y la ingeniería innovadora, todo construido sobre una base de calidad y confiabilidad. La línea Acura cuenta con cinco modelos distintivos: los sedán deportivos ILX y TLX, los vehículos utilitarios deportivos RDX y MDX, y el superdeportivo NSX eléctrico de última generación. Todos los modelos de Acura vendidos en Norteamérica para el modelo 2021 se fabrican en los EE. UU., con piezas de origen nacional y mundial.

Hay información adicional para la prensa, incluidos precios, características, especificaciones y fotografías de alta resolución, disponible en AcuraNews.com. Información para el consumidor disponible en Acura.com.

1 Según el total de ventas acumuladas de MotorIntelligence entre todos los modelos SUV y CUV de lujo de tres filas de enero de 1980 a octubre de 2020.

