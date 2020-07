Veja 5 startups que ajudam no combate à crise causada pelo Coronavírus

De acordo com levantamento do Sebrae feito em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), entre os dias 25 e 30 de junho houve uma leve e gradual recuperação dos pequenos negócios. A perda média do faturamento, segundo o estudo, chegou a 70%, contra 50% do último levantamento.

Neste sentido, startups e outros empreendimentos passaram a criar soluções para ajudar empreendedores em tempos de crise.

Confira abaixo:

Sem Patrão

O aplicativo Sem Patrão é uma plataforma que conecta prestadores de serviços e clientes que precisam resolver alguma demanda (reforma, conserto e serviços em geral). O sistema não é uma extensão de agência de emprego, mas é alternativa para quem precisa de renda na crise. O próprio prestador se cadastra e oferece o seu trabalho. Atualmente são mais de 500 especialidades disponíveis e o uso é totalmente grátis.

Gendo

A Gendo é uma ferramenta de gestão empresarial e agendamento online que oferece um ecossistema completo para que empresários possam controlar e administrar seus negócios com facilidade. Com versões para desktop e aplicativo de fácil usabilidade, abrange diversas funções como: gestão de equipe, controle de estoque, administração financeira, relacionamento e agendamento de clientes, entre outras atividades importantes para negócios inclusive em tempos de pandemia. O Gendo é um sistema desenvolvido para atender o mercado de serviços em geral adaptado para atender todas as necessidades dos clientes.

Apoiio

Criado pela venture builder Videvince, o projeto Apoiio é uma plataforma que ajuda empresas a realizarem vendas antecipadas com vouchers de forma simples. O serviço é oferecido de forma totalmente gratuita e já são mais de 70 pequenos negócios vendendo online. É ideal para comércios que estão com as portas fechadas e não possuem penetração na internet.

Maxipay

Criada em 2018, a Maxipay é uma fintech de soluções em pagamento. Com portfólio vasto e atrativo, o franqueado da rede oferece, de forma integrada, serviços de correspondente bancário, empréstimos, conta digital e aluguel de maquininhas de cartão. A Maxipay está oferecendo serviços bancários em modelo delivery — empréstimos, pagamento de boleto (com oportunidades excelentes de parcelamento) e, também, abertura de conta.

Romeo e Julieta

Criado em 2016, a Romeo e Julieta é um serviço online que leva o supermercado até os clientes e opera por meio de franquias. Diferentemente de outras empresas, o negócio conta com funcionalidades que permitem ao cliente escolher o ponto certo das frutas e legumes que deseja (dá para escolher banana verde ou madura, por exemplo). O objetivo da empresa é fazer as compras para o cliente como se ele estivesse no mercado pessoalmente.

Contato: Marcus Antonio Lopes de Santana Junior

Telefone: 11 9 7065 9930

E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1217599/Shutterstock_1.jpg

FONTE Sem Patrão; Gendo; Videvince; Maxipay; Romeo e Julieta

SOURCE Sem Patrão; Gendo; Videvince; Maxipay; Romeo e Julieta