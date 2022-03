Vela Diagnostics führt fokussierte (60 Gene) und umfassende (525 Gene) NGS-basierte Pan-Krebsgen-Panels ein

HAMBURG, 28. März 2022 /PRNewswire/ -- Vela Diagnostics hat heute die Einführung seiner neuen OncoKey® SL 60 und 525 Plus Panels bekannt gegeben. Diese innovativen, auf Sequenzierung (NGS) basierenden Panels sind für den Nachweis von DNA- und RNA-Krebsbiomarkern aus formalin-fixierten Paraffin-eingebetteten Gewebeproben (FFPE) für bis zu 64 Proben in einem einzigen Sequenzierungslauf konzipiert.

Vela Diagnostics bietet zwei Pan-Krebsgen-Panels an: das fokussierte OncoKey® SL 60 Plus Panel und das umfassende OncoKey® SL 525 Plus Panel. Mit nur 40 ng Nukleinsäure kann das Panel folgende Biomarker in einem Assay nachweisen: Einzelnukleotidvariationen (SNVs), Insertionen/Deletionen (INDELs), Kopienzahlvariationen (CNVs), Mikrosatelliteninstabilität (MSI), Fusionen, Spleißvarianten, onkogene Viren und Bakterien sowie die Messung der Tumormutationslast (TMB).

Diese NGS-basierten Panels verfügen über einen hochautomatisierten Arbeitsablauf von der Probe zum Ergebnis. Sie sind in der Lage, innerhalb von fünf Tagen Ergebnisse zu liefern, erfordern nur 2,5 Stunden praktische Zeit und bieten eine hohe Rückverfolgbarkeit der Proben, von der automatisierten Probenextraktion bis zur Datenqualitätskontrolle (QC). VELA® Analytics kann präzise, evidenzbasierte interne Berichte erstellen, die den Kunden die notwendigen Informationen bieten, um rechtzeitig fundierte Entscheidungen über mögliche Behandlungsoptionen zu treffen. Darüber hinaus können Labors mit geringem Probenvolumen die Analysen manuell durchführen.

Entscheidend ist, dass der Workflow des OncoKey® SL 60 und 525 Plus Panels auf Illumina-Sequenzierungsplattformen basiert. So können die Panels nahtlos an die jeweilige Laborsituationen angepasst werden. In Kombination mit dualen UMI-UDI-Adaptern, Hybrid-Capture-Target-Anreicherung, Sequenzierung durch Synthese und einer gründlich validierten Bioinformatik-Pipeline zeichnen sich die Panels durch hohe Empfindlichkeit und umfassende Variantenprofilierung sowie Einheitlichkeit der Sequenzierungsabdeckung aus.

„Die OncoKey® 60 und 525 Plus Panels von VELA sind eine spannende Entwicklung in der Präzisionsmedizin für Krebs", erklärte Dr. Andreas Görtz, Geschäftsführer von Vela Diagnostics in Europa. „Diese bestehen aus klinisch relevanten Genen von Interesse und wurden auf der Grundlage von Beiträgen wichtiger Meinungsführer in der Onkologie sowie Verweisen auf professionelle Richtlinien, ausgewählten klinischen Studien und Krebsdatenbanken entwickelt."

„Vela Diagnostics plant die Markteinführung unserer OncoKey® 60 und 525 Plus Panels im 4. Quartal 2022 in den USA und im asiatisch-pazifischen Raum", so Sam Dajani, CEO und Vorstandsvorsitzender von Vela Diagnostics. „Die Verwendung dieser Panels im automatisierten Arbeitsablauf von Vela Diagnostics reduziert menschliche Fehler und minimiert die Kreuzkontamination von Proben, die bei manuellen Arbeitsabläufen vorkommen kann. Darüber hinaus können unsere VELA® Analytics-Lösungen und -Services genetische Varianten in Tumoren erkennen und interpretieren. Dies ermöglicht es, Fachkräften im Gesundheitswesen und in der Forschung schnell und präzise umsetzbare Optionen zur Verfügung zu stellen", fügte Dajani hinzu.

Informationen zu Vela Diagnostics

Vela Diagnostics ist ein führender Anbieter von integrierten IVD-Systemlösungen von der Probe bis zum Ergebnis. Die Testlösungen von VELA nutzen die automatisierte Sentosa®-Plattform und bieten die einzigartige Möglichkeit, ein System für NGS- und PCR-Tests bei Infektionskrankheiten und in der Onkologie zu nutzen.

