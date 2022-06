- De los motores a la música: VELO celebra el regreso de los seguidores con la experiencia global definitiva

Uniendo los mundos de la música y el automovilismo, Tomorrowland, en asociación con VELO y el equipo de Fórmula 1 de McLaren, ofrecen a un afortunado seguidor una experiencia única en la vida, incluyendo una celebración mundial

LONDRES, 20 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- 2021 marcó un momento emocionante para el mundo de la música y el automovilismo, ya que VELO donó su lugar en el coche McLaren F1 a su socio, Tomorrowland, creando el volante más rápido del mundo para el evento. Este año, VELO una vez más ha ofrecido su codiciado lugar en el automóvil a Tomorrowland y ha ido un paso más allá al trabajar con Tomorrowland para ofrecer a un afortunado seguidor la última entrada de papaya, llevándolo a una celebración mundial desde el Paddock Club hasta las presentaciones. VELO está iluminando las comunidades devotas detrás de dos de sus socios más grandes - el equipo McLaren F1 y Tomorrowland - celebrando el amor y la pasión que los seguidores tienen por ellos. Proporcionar experiencias inesperadas para los aficionados es el corazón de la marca VELO, y esta codiciada entrada llevará a un afortunado seguidor a una gira mundial, desde la celebración en Austria con el equipo McLaren F1, hasta Ushuaia en Ibiza y Tomorrowland en Bélgica.

Tomorrowland en el Gran Premio de Austria

Continuando con su apoyo a la industria de la música en directo y los eventos, VELO está celebrando el tan esperado regreso de los seguidores a los festivales físicos y creando conciencia sobre la gente del mañana en el épico festival de tres fines de semana de Tomorrowland (del 15 al 17, del 22 al 24 y del 29 al 31 de julio) regalando sus codiciados lugares en los coches McLaren F1 para presentar el logotipo del festival. Tomorrowland se presentará en los coches McLaren F1 durante el fin de semana del GP de Austria, que se celebra el 10 de julio.

Como muestra de su continuado apoyo a las industrias de la música y el automovilismo, Tomorrowland está aprovechando las audiencias globales del GP de Austria para impulsar la visibilidad del festival, alentando a los seguidores de Tomorrowland a participar y asistir al festival de música más grande del mundo, que continuará presentando talento nuevo y establecido a audiencias de todo el mundo.

Fin de semana loco

Celebrando a los seguidores de la música y el automovilismo, VELO ha conectado a dos de sus mayores socios globales - Tomorrowland y el equipo McLaren F1 - para ayudar a Tomorrowland a ofrecer a los afortunados seguidores la oportunidad de su vida con un fin de semana loco. Celebrada durante 10 días y en 3 países, la fiesta, organizada por Tomorrowland, proporciona a los seguidores la oportunidad de participar en una experiencia Velo x McLaren F1, conocer a Dimitri Vegas & Like Mike en Ushuaia en la fiesta en Ibiza llamada 'Tomorrowland presents: Dimitri Vegas & Like', y experimente la máxima celebración de Tomorrowland en Bélgica con artistas de renombre mundial. De forma conjunta, VELO, McLaren F1 Team y Tomorrowland unen al mundo para celebrar junto a los aficionados a la música y a los deportes de motor.

John Beasley, responsable de grupo de creación de marca de BAT, comentó: "Nadie esperaba ver un festival de música en el coche en el GP de Austria de F1 2022, pero eso es lo que entregamos, y este año se trata de poner a los seguidores en el corazón de lo que hacemos por VELO. Nuestras asociaciones con Tomorrowland y McLaren F1 Team van más allá de nuestra pasión por la música y el automovilismo. Se trata de un amor colectivo por la creatividad y la innovación que impulsa experiencias inesperadas para los aficionados, retribuyendo a los aficionados que continúan mostrando su amor y apoyo".

Si desea más información acerca de las competiciones que se lanzan en breve consulte las páginas de Instagram de VELO, McLaren F1 Team y Tomorrowland.

Notas de los redactores:

Acerca de BAT

BAT es una empresa líder de bienes de consumo de múltiples categorías con el propósito de construir un mejor mañana al reducir el impacto en la salud de su negocio al ofrecer una mayor variedad de productos agradables y con menos riesgo para los consumidores adultos. La empresa sigue teniendo claro que los cigarrillos combustibles plantean graves riesgos para la salud, y la única forma de evitar estos riesgos es no empezar o dejar de hacerlo. BAT alienta a aquellos que de otro modo continuarían fumando a cambiar por completo a alternativas científicamente comprobadas y de riesgo reducido*. Para conseguirlo, BAT se está transformando en un negocio de productos de consumo de múltiples categorías verdaderamente centrado en el consumidor. BAT emplea a más de 53.000 personas y opera en más de 180 países, con 11 millones de puntos de venta y 45 fábricas en 43 mercados. La cartera estratégica de la compañía está compuesta por sus marcas globales de cigarrillos y una gama cada vez mayor de productos de tabaco y nicotina de nueva categoría de riesgo reducido* y productos de tabaco tradicionales no combustibles. Estos incluyen vapor, productos para calentar el tabaco, productos orales modernos que incluyen bolsas de nicotina sin tabaco, así como productos orales tradicionales como el snus y el rapé húmedo. En 2020, tuvimos 13,5 millones de consumidores de nuestros productos no combustibles, un aumento de 3 millones respecto al año anterior. El Grupo BAT generó ingresos de 25.800 millones de libras esterlinas en 2020 y ganancias de operaciones de 9.900 millones de libras esterlinas.

*Basado en el peso de la evidencia y suponiendo un cambio completo del hábito de fumar cigarrillos. Estos productos no están libres de riesgos y son adictivos.

Acerca de McLaren F1 Team

McLaren F1 Team fue fundado por el piloto de carreras de Nueva Zelanda Bruce McLaren en el año 1963. El equipo participó en su primera carrera de Fórmula 1 en 1966, desde entonces McLaren F1 ha ganado 20 campeonatos mundiales de Fórmula 1, más de 180 Gran Premio de Fórmula 1, las 24 horas de Le Mans en su primer intento y las 500 Millas de Indianápolis en tres ocasiones. McLaren Racing actualmente compite en Fórmula 1 a nivel mundial e INDYCAR en Estados Unidos.

El equipo está compitiendo en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2021 con Lando Norris y Daniel Ricciardo, y en la Serie INDYCAR de 2021 con los pilotos de Arrow McLaren SP, Pato O'Ward y FelixRosenqvist. McLaren fue el primer equipo de F1 en obtener la certificación de neutralidad en carbono hace diez años, y ha conseguido mantener el Premio Carbon Trust Standard, más recientemente en febrero de 2021. También fueron el primer equipo en recibir el Premio Ambiental del Instituto FIA en 2013, que han mantenido de forma constante en el nivel de tres estrellas.

En el año 2022, McLaren Racing ingresará a una nueva categoría de deportes de motor cuando ingrese un equipo en Extreme E, la innovadora serie de carreras todoterreno totalmente eléctrica que destaca el impacto del cambio climático.

