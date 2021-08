Velo Labs, TEMPO Payments e Bitazza estabelecem um corredor de remessa de 17 bilhões de dólares entre a Europa e a Tailândia com a blockchain da Stellar

As transações transfronteiriças aproveitam o protocolo Velo, os tokens Velo e os créditos digitais Velo, que são um dos ativos virtuais mais adequados à conformidade e com preço estável. Além disso, cada transação é liquidada em segundos, graças à velocidade da blockchain da Stellar. Por meio dessa parceria com a Velo Labs, a TEMPO Payments e a Bitazza, duas instituições financeiras licenciadas, estão liderando uma revolução nos pagamentos internacionais ao conectar os mercados da ASEAN e da UE, representando cerca de 17 bilhões de dólares e quase 600 milhões de clientes.

O sistema financeiro atual torna lento e caro a remessa de dinheiro para o resto do mundo. As três empresas estão focadas em melhorar essas ineficiências, contando com suas respectivas redes e a tecnologia descentralizada da Velo Labs e oferecendo formas rápidas, de baixo custo e seguras para remessa de dinheiro entre a Europa e a Tailândia.

A respeito dessa transação histórica, o CEO da Velo Labs Mike Kennedy comentou:

"O que lançamos hoje é uma validação de nossa missão principal: construir uma rede global, descentralizada e interoperável que permitirá que empresas e indivíduos transfiram valor de forma segura e instantânea em todo o mundo. A Velo Labs pretende tornar as transações internacionais mais rápidas, econômicas e confiáveis para todos; este primeiro passo nos coloca no caminho dessa realidade."

A respeito dessa oferta, o CEO da TEMPO Payments Suren Ayriyan comentou:

"Isso é apenas o início de nossa visão de atender a milhões de pessoas na Ásia e em outros locais. Esperamos continuar trabalhando com a Velo Labs para aumentar exponencialmente nossos corredores e ofertas de moedas, oferecendo remessas internacionais de dinheiro com baixo custo, seguras e rápidas para todos os clientes da TEMPO Payments, existentes e novos.

Kevin Heng, diretor de estratégia da Bitazza, afirmou:

"A Bitazza tem o prazer de trabalhar em conjunto com a Velo e a TEMPO Payments para ajudar a facilitar o lançamento desse corredor de remessas da Europa para a Tailândia. Esse programa contribuirá para melhorar e elevar o padrão de inclusão financeira e mobilidade para milhões de usuários em todo o mundo, e é mais um passo adiante em nosso compromisso compartilhado de mudar fundamentalmente o setor de remessas globais e impulsionar a Tailândia/Sudeste Asiático como a fronteira global para a inovação financeira de última geração."

Sobre a Velo Labs

A Velo Labs está construindo uma rede global de liquidação de valores para que as remessas de dinheiro internacionais sejam mais rápidas, econômicas e confiáveis para empresas e indivíduos. A empresa está desenvolvendo produtos com base em blockchain, de nível empresarial e em conformidade com as normas, que permitem às instituições financeiras transferir valores para todo o mundo de forma integrada.

www.velo.org

Sobre a TEMPO Payments

A TEMPO Payments é uma instituição de pagamento eletrônico e a principal referência da UE para pagamentos da blockchain da Stellar. Como uma operadora de transações e liquidações internacionais, a TEMPO Payments oferece serviços de pagamento para empresas em todo o mundo e destaca-se pela transparência total de todas as operações, imutabilidade dos registros, além da alta velocidade das transações e taxas de comissão altamente competitivas.

http:// payments.tempo.eu.com

Sobre a Bitazza

A Bitazza foi fundada por uma equipe de especialistas em diversos setores coletivos, incluindo finanças, tecnologia da informação, desenvolvimento criativo e outras pessoas que compartilham uma visão única em termos de crescimento e adoção de ativos digitais como parte do universo da tecnologia financeira. A Bitazza oferece aos traders e emissores acesso aos mercados de ativos digitais mais líquidos e dinâmicos, com preços globais em moedas asiáticas. A Bitazza almeja ser a plataforma preferida do Sudeste Asiático para listar, negociar e gerenciar ativos criptográficos em um ambiente regulamentado.

https://bitazza.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1591964/VeloLabs.jpg

FONTE Velo Labs

