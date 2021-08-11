Velo Labs, TEMPO Payments и Bitazza открывают коридор для денежных переводов на $17 млрд

Velo Labs, TEMPO Payments и Bitazza открывают коридор на $17 млрд для денежных переводов между Европой и Таиландом с использованием блокчейна Stellar

САН-ФРАНЦИСКО, ПАРИЖ и БАНГКОК, 11 августа 2021 г. / PRNewswire / -- Компании Velo Labs, TEMPO Payments и Bitazza Thailand открыли коридор для осуществления денежных переводов между 27 странами ЕС и Таиландом.

Трансграничные транзакции осуществляются с использованием протокола Velo, токенов Velo и цифровых кредитов Velo, входящих в число наиболее благоприятных и устойчивых в ценовом отношении виртуальных активов. Кроме того, каждая транзакция выполняется в считанные секунды благодаря быстродействию блокчейна Stellar. Пользуясь своими партнерскими отношениями с Velo Labs, компании TEMPO Payments и Bitazza, являющиеся лицензированными финансовыми учреждениями, возглавляют революционный процесс в сфере международных платежей, объединяя рынки стран АСЕАН и ЕС, на которые приходится около 17 млрд долларов США и около 600 млн клиентов.

Современная финансовая система делает отправку денег по всему миру медленной и дорогостоящей. Эти три компании сосредоточили усилия на устранении этих недостатков, полагаясь на свои соответствующие сети и децентрализованную технологию Velo Labs, а также предлагая быстрые, экономичные и надежные способы отправки денежных средств между Европой и Таиландом.

В связи с этой исторической сделкой глава компании Velo Labs Майк Кеннеди (Mike Kennedy) заявил следующее:

«Запущенный нами сегодня процесс является подтверждением нашей главной стратегической цели, заключающейся в создании глобальной, децентрализованной и функционально-совместимой сети, которая позволит юридическим и физическим лицам безопасно и мгновенно переводить денежные средства по всему миру. Компания Velo Labs желает сделать трансграничные транзакции быстрее, дешевле и надежнее для всех, и это наш первый шаг по пути этой реальности».

Глава компании TEMPO Payments Сурен Айриян (Suren Ayriyan) охарактеризовал данное предложение следующим образом:

«Это лишь начало реализации нашего замысла по обслуживанию миллионов людей в Азии и за ее пределами. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с компанией Velo Labs в целях экспоненциального расширения наших валютных коридоров и предложений, обеспечивая дешевые, безопасные и быстрые денежные переводы всем существующим и новым клиентам TEMPO Payments по всему миру.

Директор по стратегическим вопросам компании Bitazza Кевин Хенг (Kevin Heng) заявил:

«Bitazza с радостью сотрудничает с компаниями Velo и TEMPO Payments в целях содействия запуску этого коридора денежных переводов между Европой и Таиландом. Эта программа будет способствовать улучшению и повышению стандартов доступности и мобильности финансовых услуг для миллионов пользователей по всему миру, а также станет очередным шагом вперед в реализации нашего общего обязательства по радикальному изменению мировой индустрии денежных переводов и превращению Таиланда/Юго-Восточной Азии в глобальный передовой рубеж для внедрения инновационных финансовых технологий нового поколения».

Информация о компании Velo Labs

Компания Velo Labs выстраивает глобальную сеть расчетов в целях ускорения, удешевления и повышения надежности процесса отправки денежных средств по всему миру для юридических и физических лиц. Компания разрабатывает на основе блокчейна продукты корпоративного класса, соответствующие нормативным требованиям и позволяющие финансовым учреждениям беспрепятственно переводить денежные средства по всему миру.

www.velo.org

Информация о компании TEMPO Payments

TEMPO Payments — электронная платежная система, являющаяся главным якорным оператором ЕС по обработке платежей в блокчейн-сети Stellar. Будучи оператором трансграничных операций и расчетов, TEMPO Payments предоставляет платежные услуги компаниям по всему миру и выступает за полную прозрачность всех операций, неизменяемость записей, высокую скорость обработки транзакций и высококонкурентоспособные комиссионные ставки.

http:// payments.tempo.eu.com

Информация о компании Bitazza

Компания Bitazza была основана группой экспертов в различных областях, включая финансы, информационные технологии, творческое развитие и др., разделяющих единую концепцию развития цифровых активов и их внедрения в качестве составляющей мира финансовых технологий. Bitazza предоставляет трейдерам и эмитентам доступ к наиболее ликвидным и активным рынкам цифровых активов, устанавливая свои цены по всему миру в азиатских валютах. Компания Bitazza нацелена стать наиболее привлекательной платформой в Юго-Восточной Азии для листинга, трейдинга и управления криптоактивами в регулируемой среде.

https://bitazza.com

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SOURCE Velo Labs