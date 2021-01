VELO lance la série de courses e-sports en partenariat avec McLaren Racing

Présenté par Rory Reid, ancien animateur de Top Gear et présentateur télé, le programme en quatre parties VELO ESERIES verra des célébrités de premier plan s'affronter face aux sensations d'Internet. La série 1, qui sera lancée ce week-end, débute avec Craig David, DJ, chanteur, auteur et producteur de renommée mondiale, et Supercar Blondie, la plus grande créatrice de contenu automobile du monde.

Chaque série sera divisée en trois épisodes au contenu divertissant et inspirant. Le premier épisode verra des célébrités et des YouTubers faire leurs preuves dans un camp d'entraînement dans la maison emblématique de McLaren à Woking, au Royaume-Uni. Suivra un épisode de masterclass qui verra les célébrités présenter leur art, y compris Craig David et Supercar Blondie qui s'affronteront. Les fans de VELO participeront ensuite aux qualifications pour rejoindre la grille de départ virtuelle, avant le dernier épisode « Beat Your Heroes » de la course en direct qui voit les fans s'affronter aux célébrités.

Craig David, DJ, auteur-compositeur-interprète et producteur, a déclaré : « Traîner dans le QG de McLaren a été une expérience incroyable où ils m'ont correctement mis à l'épreuve avec une formation en F1 et un entraînement sur simulateur. Avec un peu de chance, j'aurai des compétences majeures pour la course virtuelle. Un grand merci à toute l'équipe de VELO pour m'avoir permis de faire partie de cette série d'e-racing ! »

Alexandra Hirschi, Supercar Blondie, a déclaré : « J'ai absolument adoré faire la course contre la légende de la musique Craig David. C'est ce que j'aime dans les voitures, elles rassemblent des gens qui ne se rencontreraient jamais autrement. Velo et McLaren ont ramené un vrai plaisir pour les e-sports. »

Les VELO ESERIES rassemblent les points forts de VELO, en stimulant la notoriété de la marque au niveau mondial et en reliant les fans à travers le sport automobile, la musique et le divertissement. Elle permettra à VELO de toucher les consommateurs adultes de nicotine de manière nouvelle, passionnante et attrayante, en leur donnant la possibilité de participer à une course contre des célébrités et de remporter une foule de prix exclusifs, notamment des combinaisons de course, des gants et des consoles de jeux avec la marque VELO.

Paul Lageweg, directeur des nouvelles catégories de BAT, a déclaré : « VELO vise à créer des expériences passionnantes pour nos consommateurs adultes de nicotine, en les encourageant à trouver leur avantage, et nous donnons vie à cela avec notre nouveau programme VELO ESERIES. La popularité des jeux pour adultes n'a cessé de croître, c'est pourquoi nous sommes enthousiastes à l'idée d'exploiter cette tendance, en y ajoutant une touche excitante et divertissante avec quelques visages célèbres. Il est important que nous recherchions toujours de nouveaux moyens créatifs et privilégiant le numérique pour utiliser nos partenariats mondiaux afin d'entrer en contact avec nos consommateurs et de ravir les publics du monde entier. »

Mark Waller, directeur commercial de McLaren Racing, a déclaré : « McLaren et VELO partagent une même passion pour mettre les fans au cœur d'expériences captivantes. C'est formidable de lancer la nouvelle année en attendant que la nouvelle saison de Formule 1 démarre avec cette nouvelle initiative passionnante d'e-racing. L'engagement des fans est plus important que jamais en ces temps difficiles, c'est pourquoi il est formidable de travailler avec nos partenaires pour développer des expériences fantastiques comme celle-ci. »

La série 1 de VELO est lancée ce week-end, et d'autres épisodes seront diffusés dans les mois à venir, jusqu'à la fin avril. Tout le contenu sera disponible sur les chaînes sociales de VELO, y compris le streaming live de chaque course virtuelle sur la chaîne YouTube de VELO . La course de Craig David et Supercar Blondie pour la série 1 aura lieu à 13 heures (GMT) le samedi 6 février.

La marque VELO est l'une des principales marques de sachets de nicotine et fait partie d'un portefeuille de produits de nouvelle catégorie que BAT propose aux consommateurs adultes de nicotine comme alternative aux produits de tabac traditionnels. La société est partenaire principal de McLaren Racing depuis début 2019, un partenariat qui vise à accélérer sa transformation grâce aux nouveaux produits qu'elle propose.

Instagram VELO (@velo.global)

VELO GLOBAL - YouTube.

À propos de VELO : VELO est un produit oral moderne qui offre aux fumeurs adultes et aux consommateurs de nicotine une façon stimulante et pratique de consommer de la nicotine en tout temps.

Offert dans une gamme de saveurs et de concentrations de nicotine, le sachet de nicotine VELO offre une alternative pour consommer de la nicotine. Les produits VELO sont de couleur blanche et sont faits d'ingrédients de grande qualité, dont de l'eau, des aromatisants, des édulcorants, de la nicotine de qualité pharmaceutique et des composants à base de plantes.

VELO est leader du marché dans la catégorie des produits oraux modernes.

https://uk.velo.com/

À propos de British American Tobacco : BAT est une entreprise leader dans le domaine des biens de consommation multi-catégories, dont l'objectif est de construire un avenir meilleur en réduisant l'impact de ses activités sur la santé grâce à un choix plus large de produits agréables et moins risqués pour les consommateurs adultes de nicotine. BAT encourage ceux qui continuent à fumer à se tourner complètement vers des alternatives à risque réduit et scientifiquement prouvées. L'ambition de BAT est d'avoir 50 millions de consommateurs adultes de ses produits non combustibles d'ici 2030. BAT emploie plus de 53 000 personnes et opère dans plus de 180 pays, avec des usines dans 43 pays.

À propos de McLaren Racing : McLaren Racing a été fondé par le pilote de course néo-zélandais Bruce McLaren en 1963. L'équipe a participé à sa première course de Formule 1 en 1966. Depuis, McLaren a remporté 20 championnats du monde de Formule 1, plus de 180 grands prix de Formule 1, les 24 heures du Mans à sa première tentative et le 500 d'Indianapolis à trois reprises. McLaren Racing participe actuellement à la Formule 1 au niveau mondial et à INDYCAR aux États-Unis. L'équipe participe au championnat du monde de Formule 1 FIA 2020 avec les pilotes Lando Norris et Carlos Sainz, et participera au championnat du monde de Formule 1 FIA 2021 avec Lando Norris et Daniel Ricciardo. En 2021, McLaren Racing participera à la série INDYCAR avec les pilotes Pato O'Ward et Felix Rosenqvist.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1394387/VELO_Racing_Series_Supercar_Blondie_and_Craig_David.jpg

SOURCE VELO