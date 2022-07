Velocity Clinical Research commence son expansion européenne avec l'acquisition d'un site allemand

Dominic Clavell, vice-président exécutif, Europe, a déclaré : « Le marché des ventes de produits pharmaceutiques aux États-Unis est peut-être deux fois plus important que celui de l'Europe, mais cette dernière fournit un pourcentage similaire de patients aux essais mondiaux chaque année. Pour toute entreprise d'essais cliniques, le développement d'une présence en Europe est primordial pour sa réussite. »

« Velocity Clinical Research innove dans le secteur de la recherche clinique. Jamais auparavant une entreprise implantée aux États-Unis n'avait réussi à se développer en Europe. Là où les entreprises américaines avaient auparavant du mal à naviguer dans le paysage réglementaire complexe et les différences culturelles en Europe, nous les comprenons. »

« C'est la première fois que des sites de recherche sont véritablement intégrés à travers l'Amérique et l'Europe, avec une pile technologique commune et une équipe de gestion centralisée, ce qui donne aux CRO et aux sociétés pharmaceutiques un accès simplifié à la recherche internationale. »

Les sites de Velocity sont détenus en propriété exclusive et entièrement intégrés via une infrastructure centralisée et une dorsale technologique commune, ce qui permet un recrutement supérieur des patients et une livraison de données cohérente et de haute qualité. Par conséquent, les organisations de recherche clinique et les grandes entreprises pharmaceutiques peuvent bénéficier d'un accès simplifié à la recherche clinique internationale.

Le Dr Christine Grigat, directrice générale de Clinical Research Hamburg, a commenté, « Clinical Research Hamburg est connu pour être un site de recherche dédié de haute qualité et couronné de succès. Nous sommes ravis d'être le premier site européen à intégrer le groupe Velocity, établissant ainsi sa présence de briques et de mortier en Allemagne. »

Rene Martz , co-propriétaire de Clinical Research Hamburg, a ajouté, « L'adéquation était bonne. L'accent mis par Clinical Research Hamburg sur l'accès des patients à une recherche de haute qualité se reflète dans Velocity ».

En 2009, le Dr Christine Grigat et René Martz sont devenus copropriétaires de Clinical Research Hamburg afin d'accroître de manière significative sa portée en termes de patients recrutés pour la recherche de phase II-IV et de clients servis dans les secteurs biopharmaceutiques et CRO. En s'intégrant à Velocity Clinical Research, le site élargira ses domaines thérapeutiques pour inclure la gestion de la douleur, l'allergologie, le sevrage tabagique et l'hypertension.

Dr Paul Evans, directeur général et président de Velocity, a ajouté, « Ce n'est que le début. Velocity a des plans ambitieux pour s'établir comme un acteur mondial, faisant réussir davantage de recherches cliniques. L'accent est désormais mis sur l'intégration des sites plutôt que sur l'affiliation, ce qui permet une plus grande prévisibilité et une collecte et une livraison des données plus efficaces. »

À propos de Velocity Clinical Research

Velocity Clinical Research, dont le siège social se trouve à Durham, NC, est la principale organisation intégrée de sites pour les essais cliniques, offrant des capacités de sites dédiés pour aider les clients biopharmaceutiques et les organisations de recherche sous contrat à trouver les bons patients pour leurs études. Velocity soutient le développement mondial de médicaments en menant principalement des essais cliniques de phase II et de phase III. L'entreprise compte 32 sites dans le monde.

Nous plaçons le soin du patient au cœur de tout ce que nous faisons. Avec plus de 35 ans d'expérience dans la gestion de sites et plus de 7000 études réalisées, Velocity a affiné ses stratégies de recrutement de patients tout en se concentrant sur la fourniture de données de qualité, fiables et en temps voulu. Pour plus d'informations, visitez notre site Web sur https://velocityclinical.com .

À propos de Clinical Research Hamburg

Clinical Research Hamburg est un centre de recherche spécialisé dans la recherche ambulatoire de phase II, III et IV dans un large éventail de domaines thérapeutiques. Le Dr Christine Grigat et René Martz soutiennent le site depuis sa création en 2004. En 2009, ils sont devenus directeurs généraux et ont étendu le nombre d'études et de clients parmi le secteur biopharmaceutique et les organisations de recherche sous contrat (CRO). Le site de recherche recrute plusieurs centaines de patients chaque année pour des études dans des domaines tels que, la médecine interne, l'ostéologie, l'orthopédie, la gynécologie, l'urologie, les vaccins et la dermatologie. https://www.crh-hamburg.de/

