Velos Media inscrit Technicolor en tant que titulaire de licence concernant des brevets HEVC

Technicolor bénéficie désormais d'une licence sur un portefeuille significatif de brevets HEVC appartenant à six sociétés technologiques de premier plan

DALLAS, 16 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Velos Media a annoncé que Technicolor, leader mondial en création d'expériences de divertissement extraordinaires, était le tout dernier titulaire de licence sur sa plateforme. Velos Media offre une solution à licence unique simple destinée aux fabricants de produits, qui couvre les brevets de codage vidéo haute performance (HEVC) appartenant à six sociétés technologiques leaders.

La plateforme de Velos Media offre une licence unique sur un portefeuille important et solide de brevets essentiels HEVC destinés à des appareils tels que les télévisions, les caméras vidéo numériques et les boîtiers décodeurs. La plateforme Velos Media inclut les brevets d'innovateurs de premier plan parmi lesquels BlackBerry, Ericsson, Panasonic, Qualcomm, Sharp et Sony, qui sont responsables d'un grand nombre des contributions les plus significatives en faveur de la norme HEVC, dont près de 40 % des contributions adoptées pour les profils « Main » et « Extension » de la norme HEVC.

Technicolor rejoint plus de 35 autres titulaires de licence sur la plateforme de Velos Media. Nos titulaires de licence sont collectivement responsables d'une part significative sur les marchés des boîtiers décodeurs et télévisions compatibles HEVC, en permettant aux consommateurs de bénéficier d'expériences vidéo enrichies, ainsi que dans de nombreuses autres catégories de produits compatibles HEVC, tels que les smartphones, les ordinateurs et les appareils photo.

La vidéo demeurera le moyen privilégié de partage des contenus que nous apprécions le plus – les personnes, les récits et un monde de possibilités. Pour concrétiser cela, les entreprises doivent bénéficier d'un accès simplifié au codage de vidéo haute performance (HEVC), également connu sous le nom de H.265, technologie de compression vidéo qui délivre plus efficacement des vidéos dynamiques et de haute qualité. La plateforme de licence indépendante de Velos Media offre aux fabricants d'appareils un accès direct à l'intégralité des portefeuilles de brevets HEVC essentiels appartenant aux principaux innovateurs en technologie HEVC, dans le cadre d'une licence unique. Velos Media a été créée en 2016, et la société possède son siège social à Dallas, au Texas.

