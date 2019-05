Veľtrh Big Data Expo dokazuje veľkú ambíciu provincie Guizhouu stať sa čínskym údolím veľkých dát

V uplynulých štyroch rokoch sa Expo stalo každoročným podujatím veľkých dát so zameraním na hranice odvetvia a obojstranne výhodnú spoluprácu.

Medzinárodný čínsky veľtrh veľkých dát 2019 (Big Data Expo) začína 26. mája. Expo bude tohto roku zamerané na „inovatívny rozvoj a digitálnu budúcnosť" a bude zahŕňať aktivity, ako sú high-end dialógy, fóra, súťaže, výstavy a iné nápadité podujatia, ktoré upozornia na najnovšie technické inovácie a poskytnú medzinárodnú platformu na prezentáciu hi-tech spoločností.

„Provinciu Guizhou už poznám dlhšie. Rozvoj veľkých dát ako odvetvia sa dnes stal jej neoddeliteľnou súčasťou," hovorí profesor Reiner Dudziak na Univerzite aplikovaných vied Bochum v Nemecku, sudca nemeckej divízie Globálnej súťaže umelej inteligencie a čínskej medzinárodnej inovačnej súťaže fúzie veľkých dát v rozhovore s oficiálnym mediálnym partnerom veľtrhu veľkých dát Huanqiu.com.

Očakáva sa, že výstava Big Data Expo bude v roku 2019 svedkom dvoch prelomových momentov. Po prvé to bude zavedenie mechanizmu čestnej hosťujúcej krajiny a po druhé koridor Shubo (Big Data Expo).

Čestná hosťujúca krajina usporiada tematické aktivity, aby predviedla svoje úspechy vo vývoji veľkých dát a podporila spoluprácu v tomto odvetví. Koridor Shubo, ktorý prechádza cez okresy Yunyan, Guanshanhu a Baiyun mesta Guiyang a zaberá celkovú plochu 74,56 km2, bude vybavený digitálnym vodným závesom, obrazovkami a induktívnou dlažbou kvôli prezentácii slávnych ľudí a spoločností v odvetví veľkých dát.

Svoju účasť na nadchádzajúcom ročníku veľtrhu Big Data Expo 2019 do tohto momentu potvrdilo 156 zahraničných spoločností z 25 krajín vrátane Ruska, Veľkej Británie, Spojených štátov amerických, Indie, Singapuru, Izraela a Kanady. Svoj záujem o prezentačný stánok na veľtrhu potvrdili aj také známe zahraničné spoločnosti ako je Google, Dell a Pivotal.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/892770/2019_Big_Data_Expo.jpg

SOURCE The Organizing Committee of the 2019 Big Data Expo