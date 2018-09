VELUX EHF Champions League och Cashback World förlänger sitt samarbete

STOCKHOLM, September 11, 2018 /PRNewswire/ --

Inför den kommande säsongen har EHF Marketing GmbH, Europeiska Handbollsförbundets marknadsföringsarm, och det globala shopping community Cashback World förlängt sitt samarbete i ytterligare tre år. VELUX EHF FINAL4 Cashback Program som presenterades 2017 och erbjuder handsbollsfans attraktiva shoppingförmåner förlängs också som en del av det samarbetet.

Handbollsfans kan fortsätta att gynnas av VELUX EHF FINAL4 Cashback Card & Cashback Program som finns tillgängligt i många olika länder och på flera språk. Registreringen är helt kostnadafri och kan göras på cashback.ehffinal4.com.

"VELUX EHF FINAL4 erbjuder en unik plattform för att nå tiotusentals handbollsfans. Det var en av de avgörande faktorerna för Cashback Worlds beslut att stärka samarbetet", sade EHF:s Marketing Managing Director David Szlezak. "Ytterligare samarbeten med klubbar stärker handbollsgemenskapen och skapar nya fördelar och innovationer för fansen."

IFK Kristianstad blev nyligen den andra klubben att starta sitt eget Cashback Program efter den makedoniska ligans ledande klubb, Vardar Skopje, inledde sitt samarbete förra året. Genom det här progammet kan fansen gynnas av Cashback vid varje inköp hos Cashback Worlds Lojalitetsföretag. De intresserade kan registrera sig för Cashback Program kostnadsfritt på vardar-cashback.mk.

Från och med 29 september 2018 får den svenska handbollsklubben IFK Kristianstad sitt eget fan-lojalietsprogram som en del av samarbetet med Cashback World. Programmet inkluderar ett nyhetsbrevs- och CRM-modul, ett Cashback Card liksom registreringsflyers i klubbens design. EHF Marketing GMBH stödjer aktiveringen av klubbens eget Cashback Program bland annat genom att ge ytterligare marknadsföringsutrymme under matcherna i VELUX EHF Champions League.

Velux EHF Final 4 Cashback program, Vardar Cashback program och IFK Kristianstad Cashback program är skräddarsydda lojalitetsprogram. EHF och klubbarna kan använda programmet för att uppmärksamma sina målgrupper och fans för många shoppingförmåner. Klubbarnas fans får upptill 5 % Cashback och Shopping Points hos 120 000 Lojalitetsföretag över hela världen. Dessutom går 1 % av det fansen shoppar för med sina Vardar Cashback Cards eller IFK Kristanstad Cashback Card direkt tillbaka till klubbarnas egna projekt och återväxtprogram.

En av Casback Worlds målgrupper är konsumenter som gillar att tjäna pengar (Cashback och Shopping Points) över hela världen genom att handla i fysiska butiker eller online med Cashback Card. Cashback Solutions vänder sig till alla företag som vill använda ett internationellt branschöverskridande lojalitetsprogram. Cashback World är i nuläget aktivt på 47 marknader. 11 miljoner medlemmar gynnas av shoppingförmåner hos cirka 120 000 Lojalitetsföretag över hela världen.

Cashback World har sedan länge varit engagerad i idrottsvärlden och upprättat otaliga samarbeten inom fotbollen, motorsporten, ishockeyn och handbollen, bland annat med SK Rapid Wien och MotoGP™ samt Italiens golfförbund. Cashback World är också en aktiv spelare när det gäller socialt ansvarstagande och stödjer stiftelserna Child & Family Foundation, som har som syfte att hjälpa utsatta barn, tonåringar och familjer, och Greenfinity Foundation, som har som syfte att främja ett hållbart miljöskyddsarbete.

EHF Marketing GmbH är ett dotterbolag till Europeiska Handbollsförbundet och dess marknadsföringsarm. Företaget samarbetar tätt med olika marknadsförings- och mediapartners samt Europas ledande klubbar för att förverkliga sportens fullständiga potential på den internationella idrottsmarknaden. EHF Marketing GmbH ansvarar för markandsföringen och mediarättigheterna när det gäller klubbtävlingar som till exempel VELUX EHF Champions League, WOMEN'S EHF Champions League och Men's EHF Cup. För ytterligare information, se eurohandball.com, ehfCL.com och ehfFINAL4.com.

