Vencedora de seis prêmios, Yili eleva ainda mais seu perfil de inovadora líder mundial

O World Dairy Innovation Awards foi realizado simultaneamente ao Congresso. Aproveitando sinergias estratégicas e integração de recursos, o Yili Group e sua subsidiária Ausnutria foram os maiores vencedores com seis prêmios, abrangendo os segmentos de design de embalagens, nutrição para bebês, produtos lácteos para pessoas com intolerância alimentar, sorvetes, queijos e aperitivos à base de laticínios.

Um dos jurados comentou que "a Yili tem grande capacidade para identificar lacunas no mercado e desenvolver produtos inovadores fantásticos com ótimo sabor e aparência, ao mesmo tempo em que atendem a um propósito."

O Dr. Yun explicou como a Yili se concentrou em construir uma rede de inovação globalmente integrada, que ajudou a empresa a receber reconhecimento mundial. "Integrando recursos de talento e inteligência, contamos atualmente com um total de 15 centros de inovação distribuídos pelo mundo, além de uma "cadeia de inteligência global" agora já estabelecida."

Desenvolvimento de produtos voltados à saúde por meio da inovação centrada no consumidor

"Guiada por nossa nova visão de criação de valor, a Yili busca o desenvolvimento como uma empresa orientada para a inovação. Nos dedicamos a lançar produtos voltados à saúde para atender às necessidades de todo o ciclo de vida e de todos os cenários para todos os tipos de consumidores", disse o Dr. Yun.

Para que os consumidores possam consumir queijo livremente, sem limitações de armazenamento, a Yili desenvolveu o vencedor do "Best Cheese", o pirulito de queijo, que é rico em nutrientes e pode ser armazenado com segurança à temperatura ambiente. Com inspiração na estética tradicional chinesa, o Xujinhuan 3D Fresh Milk Ice Cream foi projetado no elegante formato de leque chinês, e ainda conta com pintura tradicional gravada na superfície. Elaborado com leite e ingredientes de alta qualidade mundial, o sorvete é saboroso e altamente nutritivo, além de ter um lindo aspecto. Voltado para homens de meia-idade e idosos, um grupo mais focado na saúde dos ossos e condicionamento físico, o Shuhua Lactose—Free Milk for Dad inclui 50% mais cálcio natural, vitamina D e taurina. Aplicando a LHT (Lactose Hydrolysis Technology), tecnologia de hidrólise da lactose da Yili, o produto também é uma alternativa para o problema de intolerância à lactose que é comum entre os consumidores asiáticos.

Durante o Congresso, o Dr. Yun também divulgou os avanços da empresa na construção de um "Vale do Silício do Setor de Laticínios." Em junho, quatro projetos-chave do Future Intelligence and Healthy Valley da Yili serão colocados em operação em Hohhot, Região Autônoma da Mongólia Interior, incluindo uma base de produção de leite líquido, uma base de produção de leite em pó, a Chilechuan Ecological Smart Farm, e o Yili Intelligent Manufacturing Experience Center.

Compromisso de construir um futuro de carbono zero líquido

Ao falar sobre o papel dos laticínios no combate às mudanças climáticas, o Dr. Yun disse: "Adotando os desafios do desenvolvimento sustentável em todo o mundo, a Yili lançou produtos e fábricas de carbono zero líquido, emitiu o Roteiro para um futuro de carbono zero líquido (Roadmap to a Net-Zero Carbon Future) e juntou-se a nossos parceiros em toda a cadeia industrial para construir um futuro de carbono zero líquido."

Em abril, a Yili assumiu a liderança no setor de alimentos da China para lançar metas de redução de carbono com prazo determinado, com o objetivo de alcançar a neutralidade de carbono em toda a cadeia industrial antes de 2050.

Em 5 de junho, a Yili também apresentou as embalagens "sem impressão, menos tinta". Aplicando a tecnologia de impressão com redução de tinta, a embalagem permite economizar até 60% no consumo de tinta. A embalagem externa é 80% composta por papel reciclado. Passando a utilizar alças de papel, a cada 100 mil caixas externas, será possível reduzir o uso de plástico em até 260 kg.

