Vencedores do Prêmio Catalyst 2021

NOVA YORK, 26 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Barilla e o Royal Bank of Canada (RBC) receberão o Prêmio Catalyst 2021 que será entregue entre 17 e 18 de março de 2021, em reconhecimento às iniciativas que têm acelerado o progresso para mulheres e elevado o índice de inclusão dentro de suas empresas.

O tema do evento virtual Prêmio Catalyst é "O progresso não vai parar–a equidade não pode esperar." O tema sinaliza os esforços contínuos e firmes das empresas comprometidas com a diversidade, a equidade e a inclusão nesta aclamada reunião global de líderes corporativos.

São esperados mais de 5.000 participantes no evento virtual, incluindo o Conselho da Catalyst e o CEO da Catalyst "Champions For Change". Executivos das principais corporações globais, firmas profissionais, governos, ONGs e instituições educacionais se reunirão na cerimônia de entrega do Prêmio Catalyst 2021, presidida por Julie Sweet, CEO, Accenture.

As iniciativas empresarias que receberão o Prêmio Catalyst deste ano são:

Barilla: A jornada de uma empresa familiar italiana para inclusão global –a Barilla está sendo homenageada por sua transformação em um modelo de inclusão para seus funcionários LGBTQ+ e todos os grupos sub-representados que trabalham para a empresa familiar.

De 2013 a 2020, a representação feminina aumentou nos subordinados diretos ao CEO da Barilla de 8% para 28%. De 2014 a 2020, a representação feminina também aumentou nos subordinados diretos à equipe de liderança global de 23% para 36%; os subordinados diretos a líderes seniores de 40% a 47%; e o número total de mulheres que ocupam posições de liderança aumentou de 33% para 38% em todo o mundo.

A Barilla alcançou a igualdade salarial de gênero em 2020 para todos os funcionários em âmbito global. Também foi uma das primeiras empresas na Itália a atingir muitos marcos de inclusão, como formalizar o trabalho flexível em todo o mundo e tornar-se a primeira empresa italiana a apoiar os Padrões de Conduta das Nações Unidas para as empresas contra a discriminação LGBTQ+ no local de trabalho.

RBC: Speak Up for Inclusion–A iniciativa de mudança cultural global do RBC, Speak Up For Inclusion, começou com uma atualização do Plano de Diversidade e Inclusão de cinco anos do banco, que delineia as prioridades estratégicas gerais de diversidade e inclusão do RBC, impulsionado pelo Centro de Especialização em Diversidade e Inclusão (D&I CoE) do RBC e apoiado por líderes seniores do Conselho de Liderança em Diversidade do banco, presidido pelo presidente e diretor executivo do RBC, Dave McKay.

A representação feminina na diretoria do RBC aumentou de 31% em 2015 para 38% em 2019—e no final do ano fiscal do RBC de 2020, foi de 47%. De 2015 a 2019, a representação de mulheres executivas no Canadá passou de 38% para 46%. E seus programas de desenvolvimento de liderança, como Women in Leadership and Ignite, ajudam a promover as carreiras de mulheres de alto potencial e pessoas de cor.

Os 41 Grupos de Recursos para Funcionários (ERGs) do RBC—com mais de 27.000 membros em todo o mundo, assessoram a estratégia de D&I do RBC e desempenham um papel importante nos esforços de inclusão de base no local de trabalho. A série de vídeos Speak Up for Inclusion incentiva todos na Comunidade de negócios a denunciar a discriminação e dar espaço para as vozes e experiências de pessoas de grupos sub-representados no local de trabalho.

"Aplaudimos a Barilla e os RBC por essas iniciativas que cultivaram de forma proativa as culturas inclusivas para mulheres em todas as suas unidades", disse Lorraine Hariton, presidente e CEO da Catalyst. "Seu compromisso singular de aumentar a representação das mulheres em suas posições de liderança e responsabilizá-las por desenvolver e capacitar talentos diante dos desafios demonstra que o progresso não vai parar."

O Prêmio Catalyst 2021, o principal evento de arrecadação de fundos da Catalyst, terá programações durante todo o mês de março, incluindo apresentações, várias sessões e atividades, ampla atividade de networking, um lounge para parceiros e expositores e uma biblioteca de recursos diversificada.

O evento virtual contará com sessões de trabalho e o salão "Progress Won't Pause" destacando as áreas de foco da Catalyst:

Parcerias de gênero

Avanço das mulheres

Liderar para Equidade e Inclusão

Futuro do trabalho

A Target Corporation é o patrocinador que apresenta o evento virtual.

Saiba mais sobre a inscrição para o evento virtual do Prêmio Catalyst. Para perguntas específicas, entre em contato com [email protected].

Participe das conversas sobre o Prêmio Catalyst 2021 seguindo a Catalyst no Facebook.com/CatalystInc, Instagram.com/CatalystInc e Twitter.com/CatalystInc, usando as hashtags #ProgressWontPause e #CatalystAwards2021.

Sobre a Catalyst

A Catalyst é uma organização global sem fins lucrativos que trabalha com alguns dos CEOs mais poderosos do mundo e com as principais empresas para ajudar a construir ambientes de trabalho favoráveis às mulheres. Fundada em 1962, a Catalyst promove mudanças com pesquisas pioneiras, ferramentas práticas e soluções comprovadas para acelerar e conduzir as mulheres à liderança, porque o progresso para as mulheres significa progresso para todos.

