NOVA YORK, 19 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- Boston Scientific, Enbridge e Parexel são os vencedores do Prêmio Catalyst 2022 deste ano serão homenageados na conferência e jantar do Prêmio Catalyst em 17 de março de 2022. Eles serão reconhecidos por acelerar as oportunidades para as mulheres e aumentar a representação e a inclusão das mulheres em todas as interseções de identidade dentro de suas organizações.

O Prêmio Catalyst 2022 será o primeiro evento híbrido presencial e virtual. A conferência principal e celebração de prêmios serão realizados no Hilton Midtown, na cidade de Nova York. Também haverá um evento virtual separado para participantes europeus. O tema do Prêmio Catalyst deste ano é "A Grande Reimaginação: Viabilizando o trabalho das mulheres."

Espera-se que centenas de pessoas participem do evento presencial, com milhares de participantes virtualmente, incluindo o Conselho de Administração da Catalyst e o CEO da Catalyst Champions For Change. Executivos das principais corporações globais, empresas profissionais, governos, ONGs e instituições educacionais se reunirão na Conferência da Premiação Catalyst de 2022, bem como no jantar presidido pelo CEO da Dow, Jim Fitterling, e o CEO Flex e diretor do jantar de apoio, Revathi Advaithi.

As iniciativas organizacionais que recebem o Prêmio Catalyst deste ano são:

Boston Scientific: Acelerando o progresso das mulheres, criando oportunidades iguais para o crescimento

Em 2017, a Boston Scientific perguntou aos funcionários em todo o mundo: "Os homens e mulheres com igualdade de capacidade, educação e experiência também têm oportunidades iguais de promoção em nossa empresa?" Os resultados mostraram: as mulheres respondiam 14 pontos percentuais menos favoravelmente que os homens. Da mesma forma, as mulheres e homens negros nos Estados Unidos e em Porto Rico responderam com classificações mais baixas em relação às oportunidades de carreira em comparação com seus semelhantes de outras identidades raciais e étnicas.

Na Boston Scientific, o avanço da ciência para oferecer inovações significativas a pacientes em todo o mundo exige a diversidade de pensamento, habilidade e experiências de todos os funcionários. A iniciativa de Criação de Oportunidades Iguais para o Crescimento da empresa foi um empenho global para apoiar a aceleração do avanço da carreira e abordar as barreiras enfrentadas por mulheres e talentos multiculturais no início da iniciativa. A iniciativa multifacetada desencadeou uma mudança cultural que continua até hoje.

Os elementos essenciais incluem progredir gradualmente para aumentar a diversidade no local de trabalho, melhorar a conscientização sobre diversidade e as habilidades de competência de inclusão para todos os funcionários e expandir as oportunidades de patrocínio e mentoria. A empresa também aumentou a transparência, a responsabilidade e a comunicação sobre diversidade, equidade e programas e progresso de inclusão (DEI).

Todos os funcionários são responsáveis por promover os DEI em toda a organização. Independentemente do cargo ou nível, eles contribuem para a melhoria de seus locais de trabalho e comunidades. A iniciativa é estendida a funções extraordinárias, como equipes de vendas, estudos clínicos e produção, que são treinadas para discutir e entender o impacto do racismo e de outras barreiras à disposição de assistência médica equitativa.

Os funcionários atuam como líderes nos Grupos de Recursos de Funcionários (ERGs) e nos Conselhos de Inclusão, ajudando a elevar as vozes dos funcionários para implementar mudanças. Os líderes dos ERG se reúnem regularmente com patrocinadores do Comitê Executivo que oferecem parceria e orientação estratégicas, e esses líderes dos ERG recebem visibilidade da liderança sênior como parte de sua função. Líderes seniores e funcionários também promovem os DEI por meio de seu envolvimento no Conselho Global de Inclusão.

Entre 2017 e 2020, a porcentagem de mulheres em cargos de liderança executiva aumentou de 12,5% para 26,7% (aumento de 14,2 pontos). A porcentagem de mulheres nos níveis de diretoria e vice-presidência aumentou de 27,6% para 33,4% (aumento de 5,8 pontos). A porcentagem de mulheres negras (EUA/Porto Rico) nas funções de gerência e supervisão aumentou de 7,5% para 9,3% (aumento de 1,8 ponto). O Conselho Administrativo tem três mulheres (30% do Conselho), duas delas da raça negra, desde 2017.

Enbridge: Esclarecimentos profundos e inclusão

A iniciativa da Enbridge pode ser resumida em uma palavra: transparência. Em 2016, a Enbridge reconheceu a demanda dos funcionários por maior transparência em relação à representação de gênero. Isso resultou na criação do Painel de Gênero — uma ferramenta interativa on-line que mostra a representação de gênero em todos os níveis. Em 2019, a Enbridge expandiu a transparência para incluir dimensões adicionais de diversidade, como pessoas com deficiências, veteranos e pessoas de grupos étnicos e raciais sub-representados.

A Enbridge compartilha o seu Painel de Diversidade com todos os funcionários, com a capacidade de segmentar os dados por nível de trabalho, área funcional e geográfica, incluindo informações de tendência sobre contratação, promoção e taxas de faturamento. A Enbridge compartilha ainda mais seus objetivos de representação publicamente e informa sobre o progresso no alcance deles. No setor de energia, esse nível de transparência é inovador.

Embora haja uma sólida estrutura de suporte em vigor, incorporar a inclusão aos valores como o quarto pilar em toda a sua organização (juntamente com Segurança, Respeito e Integridade) criou um esquema dedicado à diversidade, equidade e inclusão (DEI) na organização.

A iniciativa foi impulsionada por um comitê de gestão de diversidade e inclusão empresarial de nível executivo, com os especialistas em recursos humanos em diversidade, talento e análise que permitiram a sua implementação.

Os Grupos de Recursos dos Funcionários (ERGs) possibilitam que muitos funcionários liderem, sejam envolvidos e se beneficiem da iniciativa, com o apoio de patrocinadores executivos dos ERG que estão muito envolvidos e comprometidos com seus grupos.

Desde o lançamento da iniciativa, a Enbridge já superou seu objetivo de 2022 de alcançar 30% de mulheres em posições de gerência, e acima. A representação de mulheres da Enbridge no Canadá aumentou entre 2017 e 2021: 25% para 33% nos níveis da vice-presidência e vice-presidência sênior, 24% a 31% no nível da diretoria e 27% a 35% no nível da gerência. A representação de mulheres negras no Canadá aumentou entre 2017 e 2021 de 2% para 8% no nível da gerência e de 2% para 5% nos níveis da vice-presidência e vice-presidência sênior. Atualmente, o Conselho da Enbridge é composto por quatro mulheres (36%), três das quais são presidentes dos comitês do Conselho e uma das quais é uma mulher da raça negra.

Parexel: Alavancando a parceria de gênero para promover as mulheres na liderança

Em 2014, a liderança da Parexel percebeu que, apesar de ter uma representação saudável das mulheres no nível da gerência e abaixo, as mulheres não estavam progredindo do nível de diretor sênior para o nível de vice-presidência no ritmo que gostariam. Uma das ações que a empresa adotou em resposta foi contratar sua primeira diretora global de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI), Sra. Aida Sabo. Sob a liderança da Sra. Sabo, a empresa lançou uma iniciativa com o objetivo de aumentar a sua representação de mulheres líderes nos níveis mais altos, construindo uma cultura de inclusão desde o topo para baixo.

A supervisão da iniciativa Mulheres na Liderança da Parexel está no Comitê Executivo de Diversidade (CED) da empresa, que inclui vários membros da Equipe de liderança executiva da Parexel e do departamento de DEI. Este grupo se reúne trimestralmente para analisar os dados de metas, atividades e representação de liderança. As informações do CED são encaminhadas para comitês em toda a empresa que priorizam atividades com base nos objetivos estratégicos da organização. Esses comitês em toda a empresa são patrocinados por líderes designados e abrangem uma gama de assuntos, funções e regiões relevantes para atender às necessidades únicas de cada um.

O CEO Jamie Macdonald e o Comitê Executivo da Parexel continuam a liderar uma profunda mudança na cultura de liderança sênior, trazendo palestrantes externos de alto nível e oferecendo treinamento de polarização inconsciente para a equipe de liderança sênior. Esses esforços permitiram que a liderança reconhecesse suas próprias tendências em um ambiente seguro e de apoio. A mudança de cultura no nível de liderança sênior permeou em toda a Parexel em diversificadas regiões, funções e níveis.

A representação das mulheres em todo o mundo entre as posições de liderança sênior aumentou em cada nível profissional entre 2014 e 2021. Particularmente notáveis são os aumentos no nível da vice-presidência sênior de 13,3% para 38,8% e de 32,3% para 50,3% no nível da vice-presidência durante esse período. Além disso, nos Estados Unidos, a representação de mulheres negras na força de trabalho da Parexel aumentou em vários níveis profissionais, incluindo um aumento de 0% para 10% (10 pontos percentuais) no nível vice-presidência sênior e 3,3% para 14,8% (11,5 pontos percentuais) no nível de vice-presidência. O novo Conselho da Parexel é composto por 57% de mulheres e 29% de mulheres negras.

"As iniciativas da Boston Scientific, Enbridge e Parexel são exemplos estelares de uso de dados e transparência para construir uma cultura organizacional mais inclusiva para mulheres e todos os demais", disse Lorraine Hariton, presidente e CEO da Catalyst. "Sua liderança e funcionários entendem que o aumento da representação em suas posições de liderança e na construção de uma cultura de inclusão em suas empresas é a verdadeira medida do sucesso."

A Catalyst também comemorará seu sexagésimo aniversário no prêmio anual e no evento de arrecadação de fundos exclusivo, com apresentações e discursos, sessões de aprendizado e atividades, amplo networking e uma biblioteca de recursos diversificada.

A Comissária da WNBA, Sra. Cathy Engelbert e a ex-secretária-geral das Nações Unidas e diretora executiva da ONU, Sra. Phumzile Mlambo-Ngcuka estão entre as palestrantes confirmadas deste ano.

A Target Corporation é o patrocinador desta premiação.

Sobre a Catalyst

A Catalyst é uma organização global, sem fins lucrativos, apoiada por muitos dos CEOs mais influentes do mundo e por empresas líderes para ajudar a construir locais de trabalho favoráveis às mulheres. Fundada em 1962, a Catalyst promove mudanças com liderança de pensamento preeminente, soluções acionáveis e uma comunidade galvanizada de corporações multinacionais para acelerar e levar as mulheres à liderança, porque o progresso para as mulheres é um progresso para todos.

