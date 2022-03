Vencendo os concorrentes globais, a Hisense recebeu o prêmio "Dubai Quality Global Award" certificado pelo vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos

A Hisense, uma marca com menos de dez anos de história operacional no mercado do Oriente Médio, ganhou a recompensa vencendo muitos concorrentes, o que indica que a Hisense é reconhecida por seus incríveis diferenciais. Os candidatos ao prêmio são rigorosamente selecionados durante três a quatro meses. Os juízes acreditam que, sob o impacto da pandemia, ganhar o "Dubai Quality Global Award" mostra os esforços incessantes da Hisense de se reabrir para o mundo e suas contribuições positivas para a recuperação e o desenvolvimento econômicos locais.

Desde outubro de 2021, a Hisense iniciou a preparação e candidatura ao prêmio. Durante o rigoroso processo de avaliação, o DET de Dubai realizou uma avaliação abrangente da Hisense em diferentes aspectos.

A estratégia de desenvolvimento e o planejamento de eventos da Hisense impressionaram profundamente os juízes, principalmente as atividades e serviços locais como o aplicativo HiME e o Centro de Suporte Hisense. Como uma plataforma digital única, o aplicativo HiME pode manter contato com os usuários em tempo real e oferecer aos consumidores respostas e serviços rápidos. Seu modelo de serviço 24 horas por dia, sete dias por semana, também torna a Hisense mais competitiva no mercado local. O Centro de Suporte Hisense é uma plataforma exclusiva para experiência do produto e serviço pós-venda rápido. Durante a pandemia, a Hisense lançou serviços gratuitos e garantias adicionais, o que tornou mais fácil e conveniente para os consumidores locais aproveitarem os produtos e serviços da empresa.

"Estamos muito orgulhosos por termos ganhado o prêmio e somos gratos ao DET por ter visto nossos esforços na região, o que incentiva nossa empresa a ter um futuro mais brilhante", disse Jason Ou, gerente geral do mercado do Oriente Médio e da África da Hisense. "A Hisense sempre adotou tecnologia avançada e de alta qualidade desde o desenvolvimento do mercado no Oriente Médio e entrou em um rápido ritmo de desenvolvimento local."

A Hisense sempre aderirá à tecnologia, integridade e qualidade e continuará a criar produtos e serviços confiáveis para os consumidores globais, melhorando continuamente a conscientização e a competitividade de sua marca.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1773917/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1773918/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1773919/3.jpg

FONTE Hisense

SOURCE Hisense