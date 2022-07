Ventas de American Honda con desafíos por problemas de suministro

"Con sólidos índices de rotación de hasta el 90 % para los principales productos de Honda y Acura, está claro que el éxito es un término relativo en el entorno comercial actual, y el volumen de ventas no es la mejor medida de la verdadera demanda de los clientes", señaló Mamadou Diallo, vicepresidente de Ventas de Automóviles de American Honda Motor Co., Inc. "Mientras continuamos con una increíble cadencia de nuevas presentaciones de modelos, incluido el reciente lanzamiento de los nuevos Honda HR-V y Acura Integra, estamos muy orgullosos de los esfuerzos de nuestros colaboradores de producción y ventas que trabajan incansablemente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes".

HONDA INFORME DE LA MARCA Aspectos destacados de las ventas Notas

Los modelos principales lideran el camino para la marca Honda con CR-V superando las 22,000 unidades y Accord superando las 10,000 unidades, a pesar de los desafiantes problemas de suministro. • El CR-V Hybrid y el Accord Hybrid permiten que Honda supere las 50,000 ventas en el primer semestre

de vehículos electrificados por segundo año consecutivo • Los pedidos anticipados de los clientes del nuevo HR-V 2023 acumulan un total de casi 6,000 • Los pedidos anticipados de la marca Honda acumularon un total de más de 50,000 unidades en los primeros seis meses, mientras que la demanda de los clientes se mantiene fuerte • La Ridgeline registró las mejores ventas de junio en cinco años con casi 3,000 unidades El HR-V 2023 elegante y deportivo comienza el "Año del SUV Honda" con una fuerte demanda a medida que las primeras unidades llegan a los concesionarios. El Civic Type R más potente y con el mejor rendimiento de la historia será presentado oficialmente

este verano. ACURA INFORME DE LA MARCA Aspectos destacados de las ventas Notas

Los problemas de suministro limitan las ventas de los populares modelos SUV Acura, mientras que el nuevo modelo Integra da la bienvenida a nuevos clientes a la marca. • Con el respaldo de los pedidos anticipados, el nuevo Integra lidera las ventas de automóviles Acura; una fuerte demanda da como resultado ventas de casi 1,500 unidades en el primer mes • MDX y RDX se combinan para ventas de 4,389 unidades • Las ventas de 123 unidades del NSX Type S en el primer semestre inician un sólido año de ventas finales El RDX '22, TLX y MDX obtienen el IIHS TOP SAFETY PICK+ y la calificación de 5 estrellas NHTSA NCAP, y se espera que el Integra '23 obtenga puntajes altos. Los modelos Acura Type S son los más poderosos y de mejor maniobrabilidad en la línea de desempeño diseñado con precisión (Precision Crafted Performance) de la marca.











Ventas de vehículos American Honda en junio de 2022





Mes a la fecha Año en curso a la fecha





Junio de

2022 Junio de

2021*** Cambio de % en la tasa de ventas diarias (DSR)** Cambio de % intermensual Junio de

2022 Junio de

2021*** Cambio de % en la tasa de ventas diarias (DSR)** Cambio % interanual



Total American Honda 71,048 153,122 -55.4 % -53.6 % 506,207 833,510 -39.7 % -39.3 %



Ventas totales de automóviles 24,105 61,154 -62.1 % -60.6 % 171,697 312,209 -45.4 % -45.0 %



Ventas totales de camionetas 46,943 91,968 -50.9 % -49.0 % 334,510 521,301 -36.3 % -35.8 %



Honda Ventas totales de automóviles 21,310 55,985 -63.4 % -61.9 % 156,686 288,306 -46.0 % -45.7 %



Honda Ventas totales de camionetas 42,554 81,253 -49.6 % -47.6 % 296,661 456,820 -35.5 % -35.1 %



Acura Ventas totales de automóviles 2,795 5,169 -48.0 % -45.9 % 15,011 23,903 -37.6 % -37.2 %



Acura Ventas totales de camionetas 4,389 10,715 -60.6 % -59.0 % 37,849 64,481 -41.7 % -41.3 %



* Ventas totales de automóviles nacionales 24,103 51,598 -55.1 % -53.3 % 169,530 267,955 -37.1 % -36.7 %







División Honda 21,308 46,441 -55.9 % -54.1 % 154,522 244,250 -37.2 % -36.7 %







División Acura 2,795 5,157 -47.9 % -45.8 % 15,008 23,705 -37.1 % -36.7 %



* Ventas totales de camionetas nacionales 46,943 91,965 -50.9 % -49.0 % 334,510 521,295 -36.3 % -35.8 %







División Honda 42,554 81,250 -49.6 % -47.6 % 296,661 456,814 -35.5 % -35.1 %







División Acura 4,389 10,715 -60.6 % -59.0 % 37,849 64,481 -41.7 % -41.3 %



Ventas totales de automóviles importados 2 9,556 -100.0 % -100.0 % 2,167 44,254 -95.1 % -95.1 %







División Honda 2 9,544 -100.0 % -100.0 % 2,164 44,056 -95.1 % -95.1 %







División Acura 0 12 -100.0 % -100.0 % 3 198 -98.5 % -98.5 %



Ventas totales de camionetas importadas 0 3 -100.0 % -100.0 % 0 6 -100.0 % -100.0 %







División Honda 0 3 -100.0 % -100.0 % 0 6 -100.0 % -100.0 %







División Acura 0 0 0.0 % 0.0 % 0 0 0.0 % 0.0 %

DESGLOSE DE MODELOS POR DIVISIÓN

Total de la división Honda 63,864 137,238 -55.3 % -53.5 % 453,347 745,126 -39.6 % -39.2 %







ACCORD 10,529 20,782 -51.3 % -49.3 % 80,422 114,707 -30.4 % -29.9 %







CIVIC 9,633 32,677 -71.7 % -70.5 % 70,335 152,956 -54.3 % -54.0 %







CLARITY 2 207 -99.1 % -99.0 % 207 2,103 -90.2 % -90.2 %







INSIGHT 1,146 2,157 -48.9 % -46.9 % 5,722 9,867 -42.4 % -42.0 %

































CR-V 22,865 36,564 -39.9 % -37.5 % 116,602 213,199 -45.7 % -45.3 %







HR-V 5,813 14,019 -60.1 % -58.5 % 73,016 68,441 6.0 % 6.7 %







ODYSSEY 2,721 8,397 -68.8 % -67.6 % 20,709 47,556 -56.7 % -56.5 %







PASSPORT 2,456 4,753 -50.3 % -48.3 % 20,102 26,694 -25.2 % -24.7 %







PILOT 5,739 14,714 -62.5 % -61.0 % 46,435 76,560 -39.7 % -39.3 %







RIDGELINE 2,960 2,806 1.4 % 5.5 % 19,797 24,370 -19.3 % -18.8 %





























Total de la división Acura 7,184 15,884 -56.5 % -54.8 % 52,860 88,384 -40.6 % -40.2 %







ILX 208 2,093 -90.4 % -90.1 % 6,267 8,233 -24.4 % -23.9 %







INTEGRA 1,487 0 0.0 % 0.0 % 1,496 0 0.0 % 0.0 %







NSX 36 16 116.3 % 125.0 % 123 60 103.7 % 105.0 %







TLX 1,064 3,048 -66.4 % -65.1 % 7,122 15,412 -54.1 % -53.8 %

































MDX 2,523 5,077 -52.2 % -50.3 % 23,610 36,791 -36.2 % -35.8 %







RDX 1,866 5,638 -68.2 % -66.9 % 14,239 27,690 -48.9 % -48.6 %





























Días de ventas 26 25



152 151







**** Vehículos electrificados 9,063 9,512 -8.4 % -4.7 % 53,452 57,309 -7.3 % -6.7 %









* Los vehículos Honda y Acura se fabrican con piezas de origen nacional e internacional



** Tasa de ventas diarias



*** Los totales de 2021 incluyen los modelos Honda y Acura suspendidos después del año modelo 2020



**** Vehículos electrificados equivalen a: ventas totales de vehículos híbridos (FHEV y PHEV), vehículos eléctricos (BEV) y vehículos de celdas de combustible (FCV) de las marcas Honda y Acura.



FUENTE American Honda Motor Co., Inc.

