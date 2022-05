Vention conclut un financement de série C de 95 M$ US

Le financement permettra à un plus grand nombre de manufacturiers d'adopter l'automatisation industrielle et la robotique grâce à sa plateforme d'automatisation de la fabrication infonuagique

MONTRÉAL, le 10 mai 2022 /PRNewswire/ -- Vention, la plateforme numérique d'automatisation de la fabrication (MAP), a annoncé aujourd'hui la clôture d'un financement de série C de 95 millions de dollars américains mené par Georgian. Fidelity Investment Canada ULC s'est également joint à la ronde de financement, aux côtés des investisseurs existants Bain Capital Ventures, White Star Capital, et Bolt Ventures.

Depuis 2016, Vention offre aux manufacturiers à fort taux de mixité les outils nécessaires pour automatiser leur production grâce à un logiciel infonuagique et un écosystème de composantes modulaires. La plateforme libre-service combine une suite de logiciels d'ingénierie faciles à utiliser et des composantes d'automatisation prêtes à l'emploi, ce qui permet aux professionnels de la fabrication de concevoir, commander et déployer des équipements automatisés directement depuis leur navigateur Web.

Les clients de Vention épargnent les coûts associés aux services d'intégration de systèmes, généralement un obstacle important à l'investissement pour les petites et moyennes entreprises qui cherchent à s'automatiser. Par ailleurs, l'approche de la plateforme intégrée réduit la durée des projets de plusieurs mois à quelques jours permettant aux clients de bénéficier de l'automatisation industrielle beaucoup plus tôt qu'avec les approches traditionnelles.

En chiffres :

La croissance annuelle a atteint 2,9x au cours des 12 derniers mois

Au cours de la même période, l'entreprise a augmenté ses effectifs de 100 à 280 personnes.

Vention fournit actuellement des services à plus de 3 000 clients du secteur manufacturier sur cinq continents.

Plus de 12 000 équipements de fabrication ont été conçus et déployés à l'aide de la plateforme d'automatisation de la fabrication de Vention.

Depuis la création de l'entreprise, le degré de complexité des conceptions créées sur Vention a été multiplié par 4 et comprend désormais des cellules robotisées, des chaînes de montage et des équipements automatisés.

Les fonds de la série C seront utilisés pour développer le marché cible de Vention, étendre l'empreinte de distribution mondiale de l'entreprise et accélérer le développement de son écosystème de composantes et de sa plateforme de logiciels. La société prévoit rendre publiques certaines de ces annonces en septembre 2022 lors de son événement annuel de lancement de produits, Vention DemoDay.

« Démocratiser l'automatisation industrielle est une mission ambitieuse compte tenu du marché de 180 milliards de dollars. Avec 80 % des manufacturiers aux États-Unis ayant peu ou pas d'automatisation, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère », a déclaré Etienne Lacroix, PDG de Vention. « Les planchers d'usine sont constitués d'une multitude de bras robotisés, de convoyeurs, de capteurs et d'outillage. Chaque composante a ses propres normes de compatibilité, son propre langage de programmation et son propre point de vente. Vention est devenu la plateforme unique où les clients peuvent tout faire : concevoir, automatiser, commander et déployer. Cette intégration numérique engendre la simplicité nécessaire pour démocratiser l'industrie. »

Aujourd'hui, Vention offre ses services à plus de 3 000 clients par l'entremise de ses bureaux à Montréal, Boston et Berlin. La plateforme de Vention couvre horizontalement de nombreuses industries manufacturières, notamment l'aérospatiale, l'automobile, la machinerie industrielle, les appareils médicaux, l'alimentation et les matériaux de construction. Les clients de Vention ont utilisé la plateforme pour créer des cellules robotisées, des chaînes de montage, des équipements automatisés et des outillages sur-mesure.

Chaque année, Vention ajoute de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme afin de répondre à un plus large éventail de cas d'utilisation. Dernièrement, elle a lancé la programmation de robots sans code, permettant aux utilisateurs de programmer leur robot dans l'infonuage, de commander l'ensemble de la cellule robotisée, et de la déployer dans leur atelier de fabrication entièrement par le biais de la plateforme Vention. Ce niveau d'intégration offre une expérience utilisateur inégalée dans le secteur.

« Nous sommes ravis de consolider notre partenariat avec Vention, car ils créent de nouvelles possibilités pour les manufacturiers de toutes tailles d'accéder à l'automatisation industrielle et à la robotique comme jamais auparavant », a déclaré Emily Walsh, investisseuse principale chez Georgian. « Nous avons pu constater de près comment Vention propose des innovations logicielles et matérielles intégrées, telles que des applications de palettisation, d'assemblage, manutention, etc., qui transforment fondamentalement les opérations de fabrication de leurs clients. Georgian se réjouit de continuer à soutenir Vention dans son expansion et dans le développement de son équipe de classe mondiale. »

À propos de Vention

Vention permet à certains des manufacturiers les plus innovants d'automatiser leurs operatoins en quelques jours seulement grâce à une expérience utilisateur démocratisée. Grâce à la plateforme d'automatisation de la fabrication en ligne de Vention, les clients peuvent concevoir, automatiser, commander et déployer des équipements automatisés directement à partir de leur navigateur Web. Vention est basée à Montréal, au Canada, et possède de nouveaux bureaux à Berlin et à Boston. L'entreprise de 260 personnes sert plus de 2 000 clients sur cinq continents et dans 25 industries manufacturières. Pour en apprendre davantage, visitez vention.io ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Georgian Partners

Georgian est une plateforme pour identifier et accélérer les meilleures entreprises de logiciels en phase de croissance. Georgian croit en l'idée qu'une approche numérique peut offrir une meilleure expérience du capital de croissance aux PDG d'entreprises de logiciels et à leurs équipes. Georgian investit dans des entreprises à forte croissance qui exploitent le pouvoir des données et de la confiance. Située à Toronto, l'équipe de Georgian réunit des entrepreneurs en logiciels, des experts en apprentissage automatique, des opérateurs expérimentés et des professionnels de l'investissement. Pour en savoir plus sur Georgian, consultez le site www.georgian.io.

