Venture Centre of Excellence da EIT Health nomeia ProductLife Group como parceiro privilegiado para regulamentação e conformidade

A ambiciosa iniciativa da UE já garantiu EUR 2 bilhões em recursos de coinvestimento e apoiou 60 startups inovadoras de biotecnologia, tecnologia médica e saúde digital para chegar ao mercado ou expandir para novos territórios.

A EIT Health, cooperadora do centro de excelência de risco juntamente com o European Investment Fund (EIF), nomeou o ProductLife Group como parceiro privilegiado exclusivo para regulamentação e conformidade para ajudar a agilizar a navegação de barreiras regulatórias, graças à sua ampla experiência em tecnologia de saúde e status de confiança como parceiro de saúde atual da EIT.

A intervenção do ProductLife Group garantirá que as startups jovens e ambiciosas estejam bem preparadas para aprovação regulatória, reduzindo o risco de seu caminho para o mercado e tornando-as uma aposta mais segura para investidores corporativos e de capital de risco.

PARIS, 8 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O ProductLife Group (PLG), provedor especializado de serviços regulatórios e de conformidade para o setor de ciências da vida, anunciou seu status de parceiro privilegiado exclusivo para serviços regulatórios e de conformidade do Venture Center of Excellence (VCoE). A EIT Health recomendará o PLG para as start-ups de biotecnologia, medtech e saúde digital em estágio inicial que precisam de suporte de uma perspectiva regulatória para acelerar sua jornada para o mercado graças ao programa do VCoE.

O papel do VCoE é aumentar e acelerar as oportunidades de mercado para startups de biotecnologia, MedTech e saúde digital em estágio inicial em toda a Europa, combinando essas jovens empresas com o financiamento, a experiência em serviços profissionais e os contatos que elas requerem. O objetivo mais amplo é tornar a Europa um mercado mais atraente e lucrativo para uma nova geração de pioneiros em ciências da vida, que estejam entrando no mercado pela primeira vez ou procurando expandir suas atividades para outros países do continente.

Quando a Comissão Europeia anunciou seu investimento âncora de EUR 150 milhões no programa em outubro de 2020, estabeleceu a ambição de facilitar EUR 2 bilhões em investimentos e trazer 200 startups para o mercado ao longo de um período de 15 anos. Esse nível de investimento já foi alcançado, com mais de 60 start-ups até o momento beneficiando-se de financiamentos mobiliados graças ao programa, oriundos de seus fundos de capital de risco e de membros corporativos selecionados, com a adesão de outras entidades nas próximas semanas e meses.

Além de reunir start-ups promissoras em estágio inicial com financiamento crucial, o VCoE da EIT Health tem como objetivo aumentar sua prontidão para o mercado, por meio de contatos de grande valor e acesso a serviços profissionais. Como muitas dessas pequenas equipes científicas saíram dos laboratórios universitários, elas podem agregar inovações de grande valor para o mercado quando receberem suporte para os aspectos administrativos de seu projeto. O papel do VCoE também engloba propor esse suporte às start-ups e facilitar o caminho delas até o mercado.

Ao ser adotada, a intervenção do PLG garantirá que equipes de startups jovens e ambiciosas estejam bem preparadas para aprovação regulatória, reduzindo o risco de seu caminho para o mercado e tornando-as uma aposta mais segura para investidores corporativos e de capital de risco.

Uma start-up que já adotou os serviços do PLG por meio da parceria é a Sensius, que realiza análise de lacunas de avaliação clínica no contexto de dispositivos médicos

A seleção do PLG pela EIT Health como seu parceiro privilegiado exclusivo para serviços de regulamentação e conformidade no VCoE é uma prova do histórico comprovado do PLG em ajudar as empresas emergentes de biotecnologia e outras startups inovadoras de ciências da vida a navegar pela complexidade regulatória. O PLG é uma parceira de longa data da EIT Health.

Sobre a nova colaboração entre o VCoE e o PLG, Isaac Middelmann, diretor de acesso a financiamento para a EIT Health InvestHealth, comentou: "Este é um desenvolvimento muito empolgante, que ajudará a consolidar as oportunidades que estabelecemos para start-ups promissoras em estágio inicial que visam os desafios e oportunidades mais recentes na vanguarda das ciências da vida. O acesso a serviços profissionais e expertise confiáveis é tão crítico para essas start-ups quanto um investimento financeiro, à medida que os dois caminham lado a lado."

Jean-Marc Bourez, diretor administrativo de serviços de saúde e investimentos da EIT, acrescentou: "Nossos membros corporativos e de capital de risco desejam apoiar essas empresas jovens, inovadoras e ambiciosas, e isso ajuda imensamente se as equipes que se apresentarem já tiverem sido avaliadas e orientadas por meio dos requisitos regulatórios pertinentes para introduzir suas terapias para o mercado na Europa. O PLG está em posição ideal para facilitar esse processo, com seu amplo conhecimento do contexto regulatório e cultural em cada mercado europeu, e sua compreensão detalhada de como funciona o reembolso em cada país, bem como os respectivos requisitos complexos em torno dos estudos clínicos."

"Estamos honrados por sermos solicitados dessa maneira, que se enquadra perfeitamente em nosso próprio objetivo estratégico de promover a próxima geração de líderes europeus em ciências da vida", disse Xavier Duburcq, CEO do PLG. "Trata-se de equiparar a oportunidade para aspirantes a start-ups na Europa, em comparação com outros mercados geográficos importantes, como a América do Norte e a região da Ásia-Pacífico."

Gabrièle Breda, diretora de inovação do PLG, complementou: "Promover a biotecnologia, a tecnologia médica e a inovação em saúde digital é uma parte fundamental de nossa estratégia. Portanto, é com muito orgulho que estamos adotando esta parceria de prestígio e, por meio dela, esta oportunidade inestimável de ajudar empresas jovens e ambiciosas a navegar pelas complexidades do mercado de maneira eficaz e eficiente, para que possam concretizar seu potencial sem demora."

O VCoE e o PLG da EIT participarão ativamente da próxima Medica fair trade de 14 a 17 de novembro.

Sobre a EIT Health

A EIT Health é uma rede dos melhores inovadores em saúde da categoria, que conta com o respaldo da UE. Colaboramos além das fronteiras para oferecer novas soluções que possam permitir que os cidadãos europeus vivam uma vida mais longa e saudável. À medida que os europeus enfrentam o desafio do aumento das doenças crônicas e a multimorbidade e procuram aproveitar as oportunidades que a tecnologia oferece para ir além das abordagens convencionais de tratamento, prevenção e estilos de vida saudáveis, precisamos de líderes de pensamento, inovadores e formas eficientes de trazer soluções inovadoras de saúde para o mercado. A EIT Health atende a essas necessidades. Conectamos todos os agentes relacionados aos cuidados com a saúde relevantes em todas as fronteiras europeias, certificando-se de incluir todos os lados do "triângulo do conhecimento", para que a inovação possa acontecer na interseção de pesquisa, educação e negócios em benefício dos cidadãos.

Sobre o Venture Centre of Excellence

Por meio do VCoE, os membros juntam-se a uma comunidade exclusiva de fundos de capital de risco selecionados e investidores privados, impulsionando assim o fluxo de investimento direcionado para start-ups de ciências da vida europeias, PMEs e Small Mid-Caps, combinando gestores de fundos com empresas farmacêuticas e outros investidores estratégicos interessados. O VCoE aborda o interesse específico de seus membros em acessar a inovação aberta, aumentando suas capacidades de coinvestimento e oportunidades para colaborações estratégicas em startups de ciências da vida altamente inovadoras da Europa. Os membros do programa poderão compartilhar essas start-ups, e o EIT Health também examinará as start-ups de sua rede para apresentá-las aos membros, graças a uma plataforma exclusiva baseada em inteligência artificial desenvolvida pela Skopai, o parceiro técnico do VCoE.

Sobre o ProductLife Group (PLG)

A missão do ProductLife Group é melhorar a saúde humana, oferecendo serviços de conformidade regulatória para o uso seguro e eficaz de soluções médicas.

Há quase 30 anos, o PLG oferece suporte aos clientes durante todo o ciclo de vida do produto, combinando experiência local com alcance global que abrange mais de 150 países. O grupo oferece serviços de consultoria e terceirização nas áreas de assuntos regulatórios, qualidade e conformidade, acesso ao mercado (preço e reembolso), vigilância e informações médicas, abrangendo produtos estabelecidos e tratamentos e diagnósticos inovadores.

Com o objetivo de melhorar continuamente o valor entregue a pessoas e clientes, o PLG está comprometido com parcerias de longo prazo, inovação, flexibilidade e eficiência de custos.

Para mais informações, acesse productlifegroup.com

