VENTURE GLOBAL ANNONCE DE NOUVELLES ENTENTES DE VENTE CONCERNANT SES INSTALLATIONS DE GNL (PLAQUEMINES ET CP2) ET PUBLIE UNE MISE À JOUR SUR LES ÉTAPES FRANCHIES AVANT LA DÉCISION D'INVESTISSEMENT FINALE

ARLINGTON, Virginie, 17 mars 2022 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG a annoncé aujourd'hui la conclusion de deux nouveaux accords de vente et d'achat à long terme sur une période de 20 ans avec New Fortress Energy Inc. (NASDAQ : ENF). Les accords concernent respectivement un approvisionnement de 1 million de tonnes métriques de GNL par an (TMPA) provenant de son installation de Plaquemines et un approvisionnement de 1 million de tonnes métriques de GNL par an provenant de son installation CP2. Il s'agit du premier accord de vente et d'achat pour l'installation de GNL CP2, dont la construction devrait commencer en 2023. En vertu de ces ententes, Venture Global a obtenu plus de 80 % des contrats à long terme sur une période de 20 ans signés par des entreprises de GNL américaines depuis 2017.