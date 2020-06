Venture Global anuncia a chegada do primeiro equipamento de liquefação na unidade de exportação da Calcasieu Pass LNG

ARLINGTON, Virgínia, 19 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Venture Global LNG, Inc. anuncia com satisfação que a Calcasieu Pass LNG começou a instalar o primeiro equipamento de liquefação de gás natural em sua unidade exportação, em construção em Cameron Parish, Louisiana. Ontem, a empresa recebeu e começou a instalar dois permutadores de calor de alumínio de solda forte da Chart Industries, Inc. (GTLS), também conhecidos como câmaras frias. Elas são as primeiras câmaras frias de 18 que farão parte do sistema de processamento de liquefação da Calcasieu Pass LNG. As câmaras frias, fabricadas nos EUA, foram entregues mais de quatro meses antes do programado e apenas dez meses após a decisão final de investimento (FID – final investment decision) no projeto.