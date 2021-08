Venture Global anuncia o fechamento de USD 2.500.000.000 (dois trilhões e quinhentos bilhões de dólares) em títulos da dívida (Senior Secured Notes) pela Venture Global Calcasieu Pass, LLC

ARLINGTON, Virgínia, 5 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Venture Global LNG, Inc. ("Venture Global") anunciou hoje que sua subsidiária, Venture Global Calcasieu Pass, LLC ("VGCP") fechou sua oferta anunciada anteriormente de USD 2.500.000.000 (dois trilhões e quinhentos bilhões de dólares) de valor principal agregados em títulos da dívida, que foram emitidas em duas séries: (i) uma série de títulos com taxa de retorno de 3,875% com vencimento em 2029 em um valor principal agregado de USD 1.250.000.000 (um trilhão e duzentos e cinquenta bilhões de dólares) (as "Notes de 2029") e (ii) uma série de títulos com taxa de retorno de 4,125% com vencimento em 2031 em valor principal agregado de USD 1.250,000.000 (um trilhão e duzentos e cinquenta bilhões de dólares) (as "Notes de 2031" e, em conjunto com as Notes de 2029, as "Notes"). As Notes de 2029 terão vencimento em 15 de agosto de 2029 e as Notes de 2031 terão vencimento em 15 de agosto de 2031.

A VGCP pretende utilizar a receita líquida da oferta para (i) pagar antecipadamente determinados valores em aberto de acordo com as linhas de crédito de primeira garantia existentes da VGCP (as "linhas de crédito existentes"), (ii) pagar os custos de quebra e cobertura de rescisão referentes ao pré-pagamento e (iii) pagar taxas e despesas referentes à oferta. Os títulos são garantidos pela TransCameron Pipeline, LLC (afiliada da VGCP). As Notes são garantidas pari passu por uma garantia de primeira prioridade nos ativos que garantem as linhas de crédito existentes.

As Notes não foram registradas de acordo com a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários") ou de acordo com nenhuma lei de valores imobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição, e as Notes não poderão ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro sob a Lei de Valores Mobiliários ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários. Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para compra das Notes, nem deverá haver qualquer venda desses títulos em qualquer jurisdição, em que a proposta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores de qualquer jurisdição.

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma fornecedora de longo prazo e de baixo custo de gás natural liquefeito a partir de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos. Atualmente, a Venture Global está construindo ou desenvolvendo 70 MTPA (toneladas métricas por ano) de capacidade de produção na Louisiana para oferecer energia limpa e acessível para o mundo.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém certas declarações que podem incluir "declarações prospectivas". Todas as declarações, exceto declarações de fatos ou condições históricas ou atuais, incluídas neste documento, são "declarações prospectivas". Dentre as "declarações prospectivas" estão incluídas, entre outras coisas, declarações relacionadas à estratégia, planos e objetivos de negócios da Venture Global, incluindo o uso dos recursos da oferta. A Venture Global acredita que as expectativas refletidas nessas "declarações prospectivas" sejam razoáveis, inerentemente incertas e envolvam uma série de riscos e incertezas além do controle da Venture Global. Além disso, as suposições podem ser imprecisas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles antecipados ou implícitos nas "declarações prospectivas" como resultado de uma série de fatores. Essas "declarações prospectivas" dizem respeito apenas à data em que foram feitas e, exceto conforme exigido por lei, a Venture Global não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer "declaração prospectiva" ou fornecer razões pelas quais os resultados reais podem diferir, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

FONTE Venture Global LNG, Inc.

