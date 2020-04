Venture Global Calcasieu Pass annonce le succès du levage du toit du premier réservoir de stockage de GNL et des étapes supplémentaires du projet

Le dôme du réservoir de plus de 815 tonnes et le montage ont été effectué par voie aérienne le vendredi 24 avril. Cette opération permet un accès plus facile et plus sûr ainsi qu'un calendrier de construction plus rapide, puisque le toit peut être érigé en même temps que la coque. CB&I Storage Tank Solutions, une division de McDermott International, Inc., construit les deux réservoirs de 200 000 m3 du projet et a procédé à la mise en place de plus de 1 000 toits depuis 1962. Le dôme du réservoir a été levé en moins de deux heures en utilisant une pression de 1,72 kPa.